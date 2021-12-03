Вопрос журналистки Лаврову вызвал негодование: "А грузинский она знает?"

Казус с журналисткой грузинского телеканала "Рустави-2" произошёл на пресс-конференции в Стокгольме.

Зрители "Рустави-2" усомнились в "подвиге" журналистки Тамары Нуцубидзе, которая отказалась по-русски задавать вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Казус произошёл накануне на пресс-конференции в Стокгольме.

Сотрудница грузинского телеканала попыталась задать вопрос о НАТО на английском языке, однако её остановила представитель МИД России Мария Захарова. Та призвала журналистку обращаться по-русски, на том же языке, на котором запрашивалась аккредитация на мероприятия. Но Нуцубидзе была непреклонна.

Она в ответ поинтересовалась, является ли проблемой её английский. Лавров же с улыбкой спросил, является ли для неё проблемой русский. "Это проблема для вас?" - спросил глава министерства, на что журналистка стала отпираться и настаивать на общении по-английски.

В итоге ей дали добро на вопрос на английском языке, призвав на будущее "проситься" на мероприятие также по-английски.

"Рустави-2" в своём Facebook выложил этот момент с пресс-конференции, указав, что Нуцубидзе, несмотря ни на что, так и не задала ни одного вопроса по-русски.

Некоторые комментаторы восхитились такой непреклонностью журналистки: "Молодец", "Красивый жест", "Очень круто и смело!" Других изумило, почему представитель "Рустави-2" в таком случае не перешла на родной грузинский.

"А грузинский она знает?", "На грузинском было лучше", "Ни на русском, ни на английском! Вопрос надо задавать на грузинском языке! На грузинском языке!" - категорично высказались в обсуждениях пользователи Facebook.

Некоторые комментаторы посмеялись над акцентом журналистки и отметили, что отрицать использование грузинами русского языка бессмысленно.

"Это тот случай, когда неразвитый грузинский журналист не знает русского, английского, грузинского, и всё равно обвиняет. Да и Rustavi 2 - почему нельзя было опубликовать полный ответ Лаврова? Что, слабо?", "О чём говорит этот английский? Вы забыли Вторую мировую, что все грузины, русские воевали вместе... Почему вы забываете всё хорошее, почему вы такие злые", - посетовали интернет-пользователи.

Напомним, что на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, в котором принял участие Лавров, накануне также обсуждался и вопрос по Донбассу. В частности, напоминают "Дни.ру", госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна выполнить пункты Минских соглашений. На эти высказывания глава МИД России объяснил американскому политику конкретные положения документов, подписанных в столице Белоруссии несколько лет назад.