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"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"

18 февраля 2021, 10:40  •  233 • Политика
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В Киеве сочли, что Незалежная станет уязвимой перед "российской агрессией" после запуска газопровода
Завершение строительства "Северного потока – 2" определит судьбу украинцев. Так полагает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Он заявил, что для украинцев остановка проекта – это "вопрос жизни и смерти"
Коболев написал в "Фейсбук", что может принять точку зрения президента России Владимира Путина в отношении проекта. Глава РФ ранее заявил, что критики "Северного потока – 2" пытаются заставить Россию платить за проект Запада на Украине.
Однако в Киеве полагают, что в случае открытия газопровода, у страны не будет защиты перед "военной агрессией" Москвы. Коболев счел, что ГТС Украины входит в состав обороны страны. И пока голубое топливо течет по трубам, Незалежной ничего не угрожает. Если же, отмечает глава "Нафтогаза", поток газа в Европу сменит курс, положение Украины ухудшится. И с этим Киев смириться не может.
Сейчас полным ходом идет строительство "Северного потока – 2" в Дании. Против проекта выступает не только Незалежная, но и страны Прибалтики, Польша, а также США. Санкции последней затормозили укладку труб почти на год.
К слову, эксперты тоже полагают, что Украина может остаться без транзита российского газа. Однако это будет последствие жесткой игры США, которые хотят заблокировать строительство "СП-2", а заодно перекрыть украинский транзит.

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