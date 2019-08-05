«Вопрос желания»: глава партии Зеленского заявил о невозможности вернуть Донбасс при помощи законов

Урегулирование ситуации в Донбассе «не решается законами», считает глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Он заявил, что у Киева есть желание закончить войну на юго-востоке страны, но усомнился, что другие «участники этого процесса» хотят того же. Комментируя эту позицию, в Госдуме РФ отметили, что реализации мирных намерений со стороны Киева пока не видно. Эксперты полагают, что для подтверждения заявленных планов новому руководству Украины следует продемонстрировать политическую волю и пойти навстречу жителям Донбасса.

Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков назвал достижение мира в Донбассе одной из ключевых проблем страны. Как заявил политик в интервью российской газете «Коммерсантъ», урегулирование ситуации на востоке Украины «не решается законами». Однако, говоря о возможном предоставлении особого статуса Донбассу, Разумков допустил, что этот вопрос будет обсуждаться в парламенте.

«Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну», — пояснил он.

По словам Разумкова, у украинской стороны такое желание есть, чего якобы нельзя сказать о других участниках процесса урегулирования. Глава «Слуги народа» полагает, что речь идёт о «целом комплексе задач», выполнение которых позволит «быстрее вернуть временно оккупированные территории».

«К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой», — сказал политик.

Напомним, ранее партия «Слуга народа» получила большинство мест в украинском парламенте по итогам досрочных выборов. Сам Разумков является претендентом на пост спикера Верховной рады.

Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков

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© Valentyn Ogirenko

Комментируя последние заявления Разумкова, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что лидеру «Слуги народа» следовало начинать разговор с того, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о прекращении боевых действий в Донбассе, однако обстрелы мирного населения ДНР и ЛНР не прекращаются.

«Его слова не имеют никакого фактического решения, потому что обстрелы продолжаются каждый день, — подчеркнул парламентарий в беседе с RT. — Чтобы принять решение по масштабной системной работе по реализации мирных соглашений, принятых в Минске, необходимо выполнить свои обязательства, отдать жёсткие указания ВСУ».

Вместе с тем Водолацкий отметил, что первое заседание Рады пройдёт лишь в сентябре, и предположил, что до этого момента никаких реальных шагов по мирному урегулированию не будет предпринято.

«Поэтому август — это продолжение обстрелов и никаких конкретных шагов», — подытожил парламентарий.

В свою очередь, украинский политолог и экономист Александр Дудчак полагает, что речь не идёт о том, что проблему Донбасса можно решить только законодательным путём, но без принятия соответствующих законов справиться с ней также невозможно.

«Если у него есть политическая воля, то почему же он её не демонстрирует? В этом плане надо садиться за стол переговоров, в первую очередь, с представителями самого Донбасса», — отметил собеседник RT.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что политика Киева в отношении Донбасса станет мягче, поскольку существуют силы, которые желают хотя бы экономического сотрудничества с республиками.

По мнению эксперта, есть простые шаги, с которых можно начать и которые покажут, хочет ли Зеленский мира, эффективного сотрудничества и обсуждения существующих проблем.

«Если уж там живут, как они считают, граждане Украины, то нужно пойти навстречу гражданам Украины, живущим в Донбассе», — заключил эксперт.

Возможность остановить войну

Ранее Разумков неоднократно упоминал урегулирование конфликта в Донбассе в своих высказываниях. В конце июля он выразил мнение, что амнистии для людей, которые совершали «военные преступления» в Донбассе, быть не может.

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может. Никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом», — цитирует политика Интерфакс-Украина.

Незадолго до этого Разумков рассказал о позиции президента Владимира Зеленского по Донбассу. По словам главы «Слуги народа», украинский лидер настроен на завершение конфликта на юго-востоке страны и делает для этого конкретные шаги.

«Прекратить войну — главная задача любой политической силы, которая сегодня идёт на выборы (в Верховную раду. — RT). Я уверен, что и наша стратегия, и те позиции, которые сегодня озвучивает президент, дадут нам возможность остановить войну, а после этого её прекратить», — отметил Разумков.

По мнению политика, позиция украинского президента относительно ситуации в Донбассе «даёт уверенность в урегулировании конфликта». Председатель партии, в частности, напомнил об усилении украинской группы в минском процессе, о встрече «нормандской четвёрки» на уровне советников в Париже, а также о телефонном разговоре Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Сам Зеленский также неоднократно высказывался в пользу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, однако вместе с этим украинский лидер говорил о неготовности Киева вести прямой диалог с самопровозглашёнными республиками Донбасса.

«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — сказал Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что для разрешения конфликта необходим прямой диалог, и призвал Киев проявить политическую волю для решения этой проблемы. Об этом он рассказал в ходе прямой линии в конце июня.

«В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно», — сказал Путин.

Он добавил, что Зеленскому следует решить эту проблему, поскольку сам украинский лидер говорил об урегулировании в Донбассе перед выборами президента.

«Собственно, сделал это ядром своей избирательной кампании», — отметил Путин.

Однако несмотря на перемирие, которое действует с 21 июля, украинские военнослужащие продолжают вести обстрелы ДНР и ЛНР, нарушая достигнутое контактной группой соглашение.