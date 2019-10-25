«Вопрос закрыт»: Крым о переговорах с Украиной

Крымские власти готовы к переговорам с Украиной о признании российского статуса полуострова, заявил глава республики Сергей Аксенов в ответ на заявление украинского МИДа о готовности к диалогу.

«Переговоры о том, чтобы признать Крым российским для них окончательно? Пожалуйста, для нас вопрос закрыт. Осталось только им признать. Если в этой части переговоры, слава богу, пусть признают», — сказал политик.

Вместе с тем он напомнил, что выбор, который сделали крымчане в марте 2014 года, является окончательным. Тогда был проведен референдум и большинство голосовавших заявили, что хотят стать россиянами. Аксенов добавил, что по этой теме дискуссий быть не может.

«Политики Украины в этом вопросе не самостоятельны. Чем раньше они поймут, что Крым российский навсегда, тем быстрее отношения между нашими странами улучшатся и придут в норму», — обратил внимание глава Крыма.

Накануне на сайте украинского МИД было размещено заявление о том, что киевские власти готовы участвовать в переговорах с Россией. Однако целью их должно стать, по мнению дипломатов, восстановление суверенитета Украины над Крымом.

«Россия совершила международное преступление агрессии против Украины. Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма — очередная грязная манипуляция Кремля. В очередной раз напоминаем России, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к Украинскому Крыму », — гласит заявление.

Говоря о «наглом требовании», украинские чиновники, по всей видимости, имеют в виду недавнее заявление замглавы МИД России Андрея Руденко.

В интервью РИА «Новости» он сказал, что переговоры по установлению точной российско-украинской границы в совместных акваториях будут проведены только после того, как Киев признает Крым российским.

По предположению дипломата, сотрудники украинской «Госгидрографии», требовавшие ранее проведения «принудительных переговоров» по решению этого вопроса, имели в виду «согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года». Главным условием этой процедуры, как сказал Руденко, является отсутствие нерешенного спора, который касается суверенитета или других прав на материковую или островную территорию.

«Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами», — считает замглавы МИД.

Вместе с тем он отметил, что Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенный в 2003 году, определяет статус и режим использования акватории Азовского моря. Так, согласно 1 статье этого документа, «Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины», обратил внимание представитель российского ведомства.

«Эта же статья предусматривает, что «Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами», — сказал дипломат.

Украинское госучреждение в своем заявлении также обращало внимание на этот договор, однако сотрудники «Госгидрографии» подчеркнули, что в нем не были прописаны морские границы.

Без разграничения между странами, как утверждает Киев, Украина не может в полной мере воспользоваться своими правами по использованию ресурсов, а также «полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря».

О проведении переговоров «на уровне высших должностных лиц государства» попросил, в частности, руководитель подчиняемой Минтрансу Украины «Госгидрографии» Александр Шипцов. Он предложил провести «принудительную переговорную процедуру с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы». При этом чиновник ссылался на нормы международного морского права и проведенные консультации с экспертами «по вопросам морской делимитации».