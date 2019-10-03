Вопрос законодательства: Путин допустил продление на год контракта с Украиной по транзиту газа

Россия готова подписать с Украиной договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством, если Киев до конца года успеет принять соответствующие нормы, заявил президент РФ Владимир Путин. Если же этого времени украинской стороне не хватит, то Москва готова на год продлить существующий контракт, добавил Путин. По мнению экспертов, маловероятно, что Раде удастся в срок имплементировать все необходимые законы.

Москва готова заключить с Киевом новый газовый контракт, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года (то, что я сейчас скажу, важная информация, может быть, она звучит публично впервые), мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством», — сказал глава государства на форуме «Российская энергетическая неделя».

Однако Путин допустил, что Киев не успеет до конца года принять новые нормы. В таком случае Москва будет готова продлить действующий контракт на один год, подчеркнул глава российского государства.

Как считают эксперты, вероятность, что украинская сторона успеет имплементировать всё требуемое законодательство, крайне мала.

«В 2014 году они пообещали это сделать быстро, в течение одного года. Сейчас у нас заканчивается 2019 год — опять они говорят: «Вот сейчас мы поднатужимся и всё сделаем». Есть очень серьёзные сомнения, что они успеют, — сказал RT Алексей Гривач, заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности. — Сам бюрократический процесс занимает несколько месяцев: создание оператора, введение законодательных норм, сертификации, создание регулятора, определение тарифов. Сроки очень жёсткие, посмотрим, как будет идти».

«Было очень конструктивно»

Напомним, текущий контракт по поставкам российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему истекает в конце года. Стороны ведут переговоры о продолжении перекачки голубого топлива, однако на данный момент к соглашению прийти не удалось.

Посредником в переговорах выступает Евросоюз, его представляет заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович. Последняя встреча в трёхстороннем формате прошла в Брюсселе 19 сентября. Россию на них представлял министр энергетики Александр Новак, отметивший, что Украина демонстрирует готовность к достижению договорённостей.

«В целом ещё раз хочу повторить: было очень конструктивно. Мы услышали от украинских партнёров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года», — сказал Новак по итогам встречи.

Чиновник тогда отметил, что Москва готова работать по европейскому законодательству и заключить допсоглашение, если Киев не успеет его имплементировать.

Шефчович тоже положительно оценил переговоры, отметив, что в ходе них установилась «очень позитивная и конструктивная атмосфера».

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заверил, что на дальнейших встречах Киев будет искать «точки соприкосновения» с позицией Москвы, обсуждая экономическую модель, цифры, тарифы и объёмы.

«В данном случае неправильно делать Европу заложником наших отношений. Если будет конструктив с российской стороны, если у нас есть адекватные предложения, почему не воспринимать их», — приводит ТАСС слова Оржеля.

В то же время присутствовавшие на переговорах представители «Газпрома» и «Нафтогаза» подчеркнули, что встреча носила скорее консультационный характер.

«Сегодня прошёл очередной раунд межминистерских консультаций. Поэтому речь не шла о каких-то договорённостях, речь шла об обмене мнениями, о подходах сторон к тем или иным вопросам», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» глава «Газпрома» Алексей Миллер.

А исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко положительно оценил намерение сторон «продолжить консультации по внедрению на Украине европейских правил и их применению к новому транзитному контракту».

Проблема с подписанием нового договора в позиции украинской стороны, отметил политолог Александр Асафов.

«Украина будет вынуждена подписать этот договор, но будет до последнего тянуть и искать возможности выбить для себя наиболее выгодные условия, чтобы это не выглядело, в том числе для нового президента, предательством украинских интересов. Тем не менее я думаю, что договор будет, потому что без него очень сложно будет Украине в дальнейшем», — считает политолог.

Украинская делегация на трёхсторонних переговорах в Брюсселе 19 сентября

Reuters

© Yves Herman

При этом в Евросоюзе рассчитывают, что до нового года новый договор о транзите будет подписан.

«Трёхсторонние консультации по газу с Россией и Украиной должны быть продолжены с целью заключения соглашения до конца года», — приводит ТАСС заявление кандидата на пост еврокомиссара по энергетике в новом составе ЕК Кадри Симсон, которое она сделала в ходе выступления в Европарламенте.

«Юридическая база не сформирована»

Переговоры по подписанию нового контракта осложняют судебные тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом», которые длятся уже примерно пять лет.

В 2018 году Стокгольмский суд присудил украинской стороне $4,7 млрд по иску за недопоставку газа для транзита. Вместе с тем суд признал долг «Нафтогаза» в $2 млрд, поэтому в итоге обязал российскую сторону выплатить $2,56 млрд. «Газпром» с таким решением не согласен и продолжает его оспаривать.

Также «Нафтогаз» потребовал $12 млрд в качестве «компенсации» за якобы обесценивание украинских ГТС из-за строительства газопроводов в обход Украины — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Соответствующий иск украинская сторона подала в Стокгольмский арбитраж в январе 2019 года.

В качестве одного из условий заключения нового договора российская сторона называла взаимный отказ от исков и достижение условий, при которых перекачка будет рентабельна.

Другой проблемой для переговоров является неподготовленность к ним украинской стороны, считает Алексей Гривач.

«Консультации стартовали, переговоров ещё не было, потому что украинская сторона не сделала «домашнее задание», которые было у них по имплементации. О чём вести переговоры, если юридическая база не сформирована? То, что украинцы сформировали хотя бы некую переговорную команду, дали ей мандат, привели некую дорожную карту своих действий в сфере имплементации, — это хорошо. Но пока этого не произойдёт фактически, вести предметные переговоры будет проблематично», — заключил аналитик.