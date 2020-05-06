Вопрос выживания малого бизнеса в России обретает особую актуальность • 26 • Аналитика

Предприятия, относящиеся к сфере малого бизнеса, с полным основанием можно отнести к категории наиболее сильно пострадавших от экономических последствий пандемии коронавируса и введенных в связи с ней в нашей стране карантинных ограничений. Нет ничего удивительного в том, что именно их представители сегодня наиболее активно выступают за скорейшее ослабление нынешнего жесткого режима изоляции, создающего преграды их деятельности. Слишком многие из таких предпринимателей опасаются, что разорение настигнет их раньше, чем болезнь…







Несмотря на собственный малый статус, этот бизнес в экономике нашей страны играет вовсе не последнюю роль. Недаром же, находясь в должности министра экономического развития России, Максим Орешкин обозначил в качестве движущей силы такового как раз малое предпринимательство. По состоянию на нынешний момент оно составляет более 20% всего отечественного народного хозяйства, обеспечивая занятость около 20 миллионов россиян. В той же Москве, по признанию Сергея Собянина, именно малый бизнес даёт до четверти всех налоговых поступлений. Поэтому вопрос выживания малого бизнеса в России - это вопрос выживания всей экономики. Он обретает особую актуальность в связи с известными событиями. Ведь участвуют в экономической деятельности страны не только нефтегазовые гиганты и банковский сектор.



К сожалению, нельзя сказать, чтобы последнее время было благодатным для этой сферы деятельности. Несмотря на множество позитивных и перспективных решений, принимавшихся всеми ветвями власти (от президента и Государственной Думы до кабинета министров и различных профильных ведомств), которые все как одно были направлены на поддержку малого предпринимательства и его развитие, в реальности, как это часто бывает в нашем Отечестве, все благие начинания зачастую разбивались о произвол чиновников на местах и далеко не радужные жизненные реалии. Да и такие глобальные изменения, как увеличение того же НДС и прочие фискальные неприятности, оптимизма и желания трудиться на благо Родины и ради повышения собственного благосостояния большинству предпринимателей не прибавили.



По имеющимся данным, в третьем квартале 2019 года показатель индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) упал до 50,9 пункта, что практически равносильно стагнации. Сотни тысяч мелких предприятий по всей стране обанкротились или просто прекратили свою деятельность. У людей попросту опускаются руки и они утрачивают всякое желание попробовать себя в малом бизнесе. Это, кстати, подтверждается и данными социологических опросов: большинство россиян (76%) вроде и не прочь «поработать на себя», но не верят в равные возможности и опасаются, что такая попытка окончится для них скверно. Какая уж тут движущая сила!



Вдобавок ко всем проблемам в начале нынешнего года в мир пришел коронавирус, пандемия которого стремительно охватила весь мир, а с ним пришел и весь тот комплекс запретов и ограничений, которые фактически привели к массовому вынужденному простою субъектов малого бизнеса. В данной кризисной ситуации ему и вправду едва ли не хуже всех. Карантин ударил первым делом по тем сферам, в которых работает основное количество мелких предпринимателей: общественного питания, развлечений, бытового обслуживания населения, мелкооптовой торговли, транспортных перевозок и прочим подобным.



Хуже всего, что у маленьких предприятий и их собственников, в отличие от крупных компаний, как правило, нет финансовой подушки безопасности — накоплений, позволяющих не просто пережить черный день, а и сохранить собственное дело, выплачивать хотя бы минимальные зарплаты работникам или арендную плату. В таких условиях месяц-другой вынужденного простоя могут убить даже самый выгодный и хорошо налаженный бизнес.



Есть ли надежда?

Единственное, на что остается надеяться не такому уж и малому «сословию» малых предпринимателей нашей страны, так это на то, что анонсированные государством меры по его поддержке и спасению на сей раз не окажутся пустыми декларациями, а выльются в реальные действия. Основания надеяться на это есть. Вот несколько конкретных примеров: правительство уже освободило ряд субъектов малого и среднего бизнеса от уплаты за аренду федерального имущества за апрель-июнь нынешнего года. Им предоставляется отсрочка на полгода по уплате всех налогов (кроме НДС) и по кредитным платежам. Обещаны краткосрочные целевые кредиты и займы (прежде всего для зарплат сотрудникам). Насколько известно, активно обсуждается даже прямое государственное субсидирование особо пострадавших предприятий малого бизнеса.



Впрочем, скорее всего, всех уже озвученных мер будет недостаточно для его спасения в полном объеме. Даже пять карантинных недель, по предварительным оценкам аналитиков, обойдутся России в 1% ВВП, а ведь далеко не факт, что дело закончится только этим сроком. Падение доходов граждан, снижение их покупательной способности будут оказывать негативное влияние на деятельность сферы малого бизнеса еще достаточно долгое время даже после снятия всех ограничений. Тем не менее, у государства нет иного выхода, кроме привлечения максимально возможных ресурсов для помощи всем тем, кто в упомянутой сфере занят. В противном случае вместо так долго выращиваемой прослойки довольного жизнью и властью среднего класса государство получит миллионы отчаявшихся, разочарованных и озлобленных новых люмпенов. Предприятия, относящиеся к сфере малого бизнеса, с полным основанием можно отнести к категории наиболее сильно пострадавших от экономических последствий пандемии коронавируса и введенных в связи с ней в нашей стране карантинных ограничений. Нет ничего удивительного в том, что именно их представители сегодня наиболее активно выступают за скорейшее ослабление нынешнего жесткого режима изоляции, создающего преграды их деятельности. Слишком многие из таких предпринимателей опасаются, что разорение настигнет их раньше, чем болезнь…Несмотря на собственный малый статус, этот бизнес в экономике нашей страны играет вовсе не последнюю роль. Недаром же, находясь в должности министра экономического развития России, Максим Орешкин обозначил в качестве движущей силы такового как раз малое предпринимательство. По состоянию на нынешний момент оно составляет более 20% всего отечественного народного хозяйства, обеспечивая занятость около 20 миллионов россиян. В той же Москве, по признанию Сергея Собянина, именно малый бизнес даёт до четверти всех налоговых поступлений. Поэтому вопрос выживания малого бизнеса в России - это вопрос выживания всей экономики. Он обретает особую актуальность в связи с известными событиями. Ведь участвуют в экономической деятельности страны не только нефтегазовые гиганты и банковский сектор.К сожалению, нельзя сказать, чтобы последнее время было благодатным для этой сферы деятельности. Несмотря на множество позитивных и перспективных решений, принимавшихся всеми ветвями власти (от президента и Государственной Думы до кабинета министров и различных профильных ведомств), которые все как одно были направлены на поддержку малого предпринимательства и его развитие, в реальности, как это часто бывает в нашем Отечестве, все благие начинания зачастую разбивались о произвол чиновников на местах и далеко не радужные жизненные реалии. Да и такие глобальные изменения, как увеличение того же НДС и прочие фискальные неприятности, оптимизма и желания трудиться на благо Родины и ради повышения собственного благосостояния большинству предпринимателей не прибавили.По имеющимся данным, в третьем квартале 2019 года показатель индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) упал до 50,9 пункта, что практически равносильно стагнации. Сотни тысяч мелких предприятий по всей стране обанкротились или просто прекратили свою деятельность. У людей попросту опускаются руки и они утрачивают всякое желание попробовать себя в малом бизнесе. Это, кстати, подтверждается и данными социологических опросов: большинство россиян (76%) вроде и не прочь «поработать на себя», но не верят в равные возможности и опасаются, что такая попытка окончится для них скверно. Какая уж тут движущая сила!Вдобавок ко всем проблемам в начале нынешнего года в мир пришел коронавирус, пандемия которого стремительно охватила весь мир, а с ним пришел и весь тот комплекс запретов и ограничений, которые фактически привели к массовому вынужденному простою субъектов малого бизнеса. В данной кризисной ситуации ему и вправду едва ли не хуже всех. Карантин ударил первым делом по тем сферам, в которых работает основное количество мелких предпринимателей: общественного питания, развлечений, бытового обслуживания населения, мелкооптовой торговли, транспортных перевозок и прочим подобным.Хуже всего, что у маленьких предприятий и их собственников, в отличие от крупных компаний, как правило, нет финансовой подушки безопасности — накоплений, позволяющих не просто пережить черный день, а и сохранить собственное дело, выплачивать хотя бы минимальные зарплаты работникам или арендную плату. В таких условиях месяц-другой вынужденного простоя могут убить даже самый выгодный и хорошо налаженный бизнес.Единственное, на что остается надеяться не такому уж и малому «сословию» малых предпринимателей нашей страны, так это на то, что анонсированные государством меры по его поддержке и спасению на сей раз не окажутся пустыми декларациями, а выльются в реальные действия. Основания надеяться на это есть. Вот несколько конкретных примеров: правительство уже освободило ряд субъектов малого и среднего бизнеса от уплаты за аренду федерального имущества за апрель-июнь нынешнего года. Им предоставляется отсрочка на полгода по уплате всех налогов (кроме НДС) и по кредитным платежам. Обещаны краткосрочные целевые кредиты и займы (прежде всего для зарплат сотрудникам). Насколько известно, активно обсуждается даже прямое государственное субсидирование особо пострадавших предприятий малого бизнеса.Впрочем, скорее всего, всех уже озвученных мер будет недостаточно для его спасения в полном объеме. Даже пять карантинных недель, по предварительным оценкам аналитиков, обойдутся России в 1% ВВП, а ведь далеко не факт, что дело закончится только этим сроком. Падение доходов граждан, снижение их покупательной способности будут оказывать негативное влияние на деятельность сферы малого бизнеса еще достаточно долгое время даже после снятия всех ограничений. Тем не менее, у государства нет иного выхода, кроме привлечения максимально возможных ресурсов для помощи всем тем, кто в упомянутой сфере занят. В противном случае вместо так долго выращиваемой прослойки довольного жизнью и властью среднего класса государство получит миллионы отчаявшихся, разочарованных и озлобленных новых люмпенов. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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