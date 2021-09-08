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Вопрос вступления Украины в НАТО закрыт до 2030 года – Хербст
08 сентября 2021, 11:00 • 134 • Политика
Для членов альянса мнение Москвы важнее партнерства с Киевом
Все разговоры о вступлении Украины в НАТО в ближайшей перспективе – пустые и бессмысленные. Об этом прямо заявил председатель Атлантического совета, бывший посол США в Киеве Джон Хербст.
По его словам, вопрос о членстве Незалежной в Североатлантическом альянсе сейчас вообще не обсуждается.
"Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшие 10 лет и уж совершенно точно не в следующие пять лет",
– заявил Хербст в ходе выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне.
Он пояснил, что внутри НАТО украинский вопрос вызывает значительные разногласия. Многие не хотят видеть Киев членом альянса, в том числе, чтобы не вызвать раздражение в Москве.
"Такой ход мысли ужасен, но такова политическая реальность",
– приводит "КП" слова американского дипломата.
При этом Хербст рекомендовал украинцам не отчаиваться и продолжать готовиться к вступлению в НАТО, выполняя все требования, которые были озвучены ранее. Среди них – борьба с коррупцией и реформа армии.
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Белом доме услышал от американского коллеги Джо Байдена заверения, что США заинтересованы в скорейшем вступлении Незалежной в НАТО. А пока этого не произошло, Вашингтон готов наращивать двустороннее сотрудничество в военной сфере, в том числе поставляя летальное оружие. Впрочем, этими поставками недовольны даже в Верховной раде.
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