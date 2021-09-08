Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
США подали России долларовый сигнал
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете и...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
Главная / Политика

Вопрос вступления Украины в НАТО закрыт до 2030 года – Хербст

08 сентября 2021, 11:00  •  134 • Политика
Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Для членов альянса мнение Москвы важнее партнерства с Киевом
Все разговоры о вступлении Украины в НАТО в ближайшей перспективе – пустые и бессмысленные. Об этом прямо заявил председатель Атлантического совета, бывший посол США в Киеве Джон Хербст.
По его словам, вопрос о членстве Незалежной в Североатлантическом альянсе сейчас вообще не обсуждается.
"Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшие 10 лет и уж совершенно точно не в следующие пять лет",
– заявил Хербст в ходе выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне.
Он пояснил, что внутри НАТО украинский вопрос вызывает значительные разногласия. Многие не хотят видеть Киев членом альянса, в том числе, чтобы не вызвать раздражение в Москве.
"Такой ход мысли ужасен, но такова политическая реальность",
– приводит "КП" слова американского дипломата.
При этом Хербст рекомендовал украинцам не отчаиваться и продолжать готовиться к вступлению в НАТО, выполняя все требования, которые были озвучены ранее. Среди них – борьба с коррупцией и реформа армии.
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Белом доме услышал от американского коллеги Джо Байдена заверения, что США заинтересованы в скорейшем вступлении Незалежной в НАТО. А пока этого не произошло, Вашингтон готов наращивать двустороннее сотрудничество в военной сфере, в том числе поставляя летальное оружие. Впрочем, этими поставками недовольны даже в Верховной раде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





134
Источник
Похожие новости
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 00:00
В Польше отношение Байдена к Украине назвали пощечиной Зеленскому
08 сентября 2021, 03:40
Британцев запугивают нормированием газа из-за "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 07:20
Провокацию против 33 русских в Белоруссии провели по схеме ЦРУ и за деньги США - CNN
08 сентября 2021, 07:20
Гордон предложил переименовать Украину в Россию - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
03 сентября 2021, 14:35
Лавров и Шойгу уходят? "Удобный момент для рокировки" - политолог
08 сентября 2021, 01:50
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
05 сентября 2021, 22:30
Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
04 сентября 2021, 02:30
«Диверсанты» проникли на украинский военный объект и станцевали на САУ «Гвоздика» под песню о «вагнеровцах»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.