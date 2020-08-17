"Вопрос времени": Лукашенко может признать Крым российским

Александр Лукашенко. Фото: YAUHEN YERCHAK

К такому шагу Минск может подтолкнуть введение санкций против официальных властей Республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который сейчас испытывает сильнейшее давление со стороны Запада, ради примирения с Кремлем может пойти на серьезный шаг и признать Крым российским регионом. Об этом заявили сразу два белорусских политолога, близких к администрации Батьки.

"Думаю, признание Крыма – это вопрос времени и некоторых договоренностей с Москвой. Послу Польши я бы рекомендовал упаковать чемодан...", – цитирует "ПолитНавигатор" директора Информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александра Шпаковского.

По его мнению, подобный шаг белорусского лидера станет не уступкой России, а ответом Западу и особенно Украине. "Здесь вообще очень большая обида, так как было сказано много слов о дружбе", – объяснил политолог.

С ним согласен его коллега Алексей Дзермант. Он отметил, что таким образом Александр Григорьевич не только ответит коллективному Западу, но и сделает первый шаг на пути примирения с Москвой.

"Если сносят Лукашенко, Беларусь однозначно пойдет четким прозападным курсом. Если он остается, будут западные санкции. В условиях западных санкций ничего не сдерживает признать Крым, Южную Осетию и Абхазию. Это и будет первым шагом по восстановлению доверия", – выразил такую точку зрения Дзермант.

Одновременно, предположил эксперт, делать подобные шаги нужно аккуратно, поскольку в Республике сейчас слишком возбуждена прозападная часть общества.

Напомним, ранее сегодня Европарламент выступил с заявлением, в котором объявил прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии "ни свободными, ни справедливыми" и не признал победу Лукашенко, сообщает РИА "Новости". Более того, Батька объявлен персоной нон грата на территории Европейского союза. Также ЕП потребовал от Минска проведения перевыборов.