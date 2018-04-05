«Вопрос внутриполитической борьбы»: как дело убийцы сотрудников «Беркута» поссорило украинских прокуроров

Дело Ивана Бубенчика, убившего на Майдане беркутовцев, переквалифицировано по решению украинской прокуратуры. Теперь совершённые им преступления подпадают под амнистию. Ранее активист рассказывал журналистам о том, как расстрелял из автомата командиров «Беркута» 20 февраля 2014 года. Эксперты считают, что именно эти смерти раскрутили кровавый маховик протестов и спровоцировали смену режима на Украине. «Герой» «майдана» был задержан спустя 4 года в связи с обвинениями в убийствах силовиков. Какие мотивы стоят за попыткой следственных органов придать огласке мрачные тайны «революции достоинства», разбирался RT.

Украинская прокуратура пересмотрела подозрения, предъявленные ранее активисту «майдана» и бойцу ВСУ Ивану Бубенчику. Об этом сообщила вечером 5 апреля заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская. С Бубенчика снято подозрение в совершении преступлений по статье 115 УК («Убийство»), теперь он подозревается только по статьям ст. 348 («Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием»).

Таким образом, Бубенчик может рассчитывать на амнистию, введённую для участников «евромайдана» законом от 21 февраля 2014 года, так как она распространяется на ст. 348 УК Украины.

Утром в четверг, 5 апреля, украинская прокуратура отозвала своё ходатайство о заключении Бубенчика под стражу во время заседания в Печерском районном суде Киева, где должна была избираться мера пресечения для подозреваемого.

«Я выбирал тех, кто командовал»

Иван Бубенчик причастен к убийству двух бойцов «Беркута» 20 февраля 2014 года — в тот день в центре Киева погибли 53 человека, среди которых были как представители правоохранительных органов, так и протестующие. Согласно официальной позиции украинской власти, а также украинских радикалов, вся вина за гибель людей лежала на администрации Виктора Януковича, а также бойцах «Беркута». Эти представления культивировались на Украине в рамках героизации и мифологизации событий февраля 2014 года, получивших на Украине название «революция достоинства».

Примерно в 9 утра 20 февраля 2014 года активисты «евромайдана» двинулись в наступление на позиции «Беркута». Им удалось значительно потеснить внутренние войска, обратив многих сотрудников в бегство. Как заявили потом бойцы «Беркута», против них было применено огнестрельное оружие, что и заставило их отступить. Впоследствии эта версия была подтверждена сохранившимися видеозаписями, об этом же заявил Геннадий Москаль, возглавлявший комиссию Рады по расследованию событий тех дней.

«Первые выстрелы 20 февраля были всё же со стороны Майдана. Это надо признать», — заявил политик в интервью украинскому сайту lb.ua.

Также он добавил, что убитых среди силовиков было меньше только потому, что беркутовцы располагали средствами защиты, но при этом раненых среди них было гораздо больше, чем среди протестующих. Через полчаса после начала наступления активистов «майдана» среди сотрудников «Беркута» и бойцов внутренних войск насчитывалось 23 раненых.

Иван Бубенчик, расследование в отношении которого серьёзно всколыхнуло украинские националистические круги, поначалу не только не скрывал свою причастность к убийствам, но, напротив, с гордостью рассказывал о своих действиях журналистам издания Bird in flight в начале 2016 года.

Иван Бубенчик в суде Киева

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«И уже под утро 20 февраля приехал парень, принёс автомат Калашникова в сумке из-под теннисной ракетки и семьдесят пять патронов. Многие хотят услышать, что автомат был отобран у титушек во время столкновений 18 февраля. Тогда они получили оружие, чтобы убивать нас. Но было не так», — заявил Бубенчик, не пояснив, кем был тот «парень», который принёс на Майдан армейское автоматическое оружие.

Сам Бубенчик имел к тому моменту боевой опыт — ещё в советское время он прошёл школу военной разведки «Десна», затем принимал участие в вооружённых столкновениях в Нагорном Карабахе.

«Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела», — так Бубенчик описывал потом свои действия.

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«Мои жертвы — это преступники, враги. Я должен говорить, чтобы другие люди знали, как поступать с врагами», — хвалился Иван Бубенчик.

Впоследствии он принял участие в вооружённом конфликте в Донбассе в составе батальона «Днепр-1», а затем в качестве рядового ВСУ получил государственные награды — ордена «За мужество» и «За оборону страны».

«Ничтожная» амнистия

Несмотря на то что для националистических кругов Украины Иван Бубенчик — герой, его исповедь всё же привлекла внимание правоохранительных органов.

В феврале 2016 года украинская Генпрокуратура начала расследование по заявлениям Бубенчика об убийстве двух командиров «Беркута». За два года дело так и не продвинулось — как заявил сам Бубенчик, данные им в статусе свидетеля объяснения вполне удовлетворили прокурора.

На отсутствие прогресса в расследовании преступлений, совершённых в 2014 году в Киеве и Одессе, обратили внимание даже в ООН. Как заявила в начале 2016 года председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, затягивание расследования «подрывает доверие народа».

Как рассказал в беседе с RT высокопоставленный источник в Нацполиции, власти взялись за Ивана Бубенчика в том числе из-за давления со стороны США и Евросоюза, требующих расследовать убийства во время «майдана».

«Теперь власти намерены через суд его оправдать, чтобы не возникало никаких вопросов. У Ивана Бубенчика высокие покровители, которые не заинтересованы в продолжении его дела. После Бубенчика вопросы зададут остальным руководителям «майдана», которые получили высокие посты во власти. Этого допустить они не хотят, поэтому о полноценном расследовании гибели представителей «Беркута» не может быть и речи», — пояснил собеседник RT.

3 апреля 2018 года Бубенчик был задержан на украинско-польской границе в пункте пропуска «Шегини». По его словам, он планировал выехать в Польшу всего на полдня. Прокурор департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской заявил, что на протяжении последних двух лет Бубенчик находился в статусе свидетеля, но постоянно уклонялся от сотрудничества со следствием.

Также прокурор отметил, что Бубенчик не может рассчитывать на амнистию для участников «майдана», так как под неё подпадает только статья о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 348 УК Украины), но не ст. 115 УК («Убийство»). Кроме того, сам закон об амнистии, принятый 21 февраля 2014 года, противоречит Уголовно-процессуальному кодексу и является «ничтожным», добавил прокурор.

По версии следствия, Бубенчик открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов рано утром, между 7 и 8 утра, ещё до начала активной фазы противостояния. Это может указывать на то, что действия Бубенчика были намеренной провокацией, направленной на развязывание кровопролития, считают эксперты.

Как сообщил 3 апреля спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, Бубенчика заподозрили в убийстве сотрудника правоохранительных органов и военнослужащего внутренних войск, а также в приобретении огнестрельного оружия.

«То есть преступлений, предусмотренных п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины», — цитирует агентство «Униан» слова Лысенко.

«Мы можем вернуться в прошлое»

На защиту Ивана Бубенчика тотчас встал украинский парламент, а также вся «патриотическая» общественность. 4 апреля Верховная рада направила в ГПУ письменный запрос по поводу ситуации с Иваном Бубенчиком, нардепы Владимир Парасюк и Семён Семенченко выразили готовность поручиться за него в суде. Спикер Рады Андрей Парубий провёл личную беседу с генпрокурором Юрием Луценко по поводу судьбы Бубенчика. Кроме того, Парубий подверг критике слова прокурора Алексея Донского о «ничтожности» закона об амнистии боевиков «евромайдана» и потребовал провести в отношении Донского специальное расследование.

Уголовное дело в отношении «героя майдана» вызвало также бурную реакцию со стороны украинских «патриотов».

«С сегодняшнего дня любые силовые акции (вплоть до таких, в которых обвиняют Ивана) в отношении этого режима и самых одиозных его представителей буду считать совершенно правомерными», — пишет бывший боец ВСУ, скрывающийся в соцсетях под псевдонимом Arty Green.

По мнению директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича, результат суда над Бубенчиком может изменить судьбу Украины.

«Если Иван станет единственным, кого посадят за убийства зимой 2013—2014 годов, то мы можем вернуться в прошлое — к «майдану»», — считает он.

Сам Иван Бубенчик и его товарищи записали 4 апреля видеообращение, где напомнили, что в начале 2014 года к вооружённому захвату власти призывали Юрий Луценко и Андрей Парубий, занимающие сегодня высокие государственные посты.

Юрий Луценко

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«Если уж говорить о справедливости и законе, то нужно возбуждать уголовные дела и против Парубия, и против Луценко», — заявил один из соратников Бубенчика.

«На низовом уровне было принято правильное решение»

4 апреля Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что работники департамента спецрасследований неправильно квалифицировали дело Ивана Бубенчика. В связи с этим генпрокурор принял решение сменить руководителя группы прокуроров по делу на своего заместителя Анжелу Стрижевскую.

При этом возглавляющий департамент спецрасследований Сергей Горбатюк вступил в заочный спор с генпрокурором, заявив журналистам о своём несогласии с переквалификацией дела. Это не первый конфликт между Луценко и Горбатюком. Ранее генпрокурор забрал у департамента специальных расследований ГПУ «дело Януковича» — глава департамента настаивал на том, что процесс должен вестись очно.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Бубенчик стал подозреваемым благодаря личному фактору — на Украине пока остались честные профессионалы, которые способны пойти против системы.

«Конечно, более всего бросается в глаза та пена, которая всплыла на поверхность после «евромайдана», включая и генпрокурора Луценко, — отметил эксперт в интервью RT. — Но ведь очевидно, что на Украине сохранилось большое количество приличных людей, в том числе и в прокуратуре. Вероятно, на более низовом уровне было принято правильное решение, но потом на более высоком уровне оно было скорректировано в соответствии с общегосударственной политикой».

Среди прецедентов такого рода можно назвать решение коллегии судей Ильичёвского городского суда, которая в сентябре 2017 года полностью оправдала подсудимых по делу о беспорядках на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года. Суд принял во внимание очевидную предвзятость стороны обвинения: из всех участников событий того дня за решёткой оказались только активисты «антимайдана».

«Вопрос внутриполитической борьбы»

Сегодня на Украине идёт тяжёлая и сложная внутриполитическая борьба, и дело Бубенчика — один из её эпизодов, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Естественно, всем сторонам этой борьбы необходим силовой ресурс. Как и дело Надежды Савченко, дело Бубенчика — вопрос внутриполитической борьбы», — пояснил эксперт в интервью RT.

Через Савченко Порошенко прокладывает дорогу к Юлии Тимошенко, чтобы либо посадить её, либо выгнать из страны. Дело против Бубенчика — попытка вытеснить из активной политики нацистских боевиков, а также укрепить свои позиции в силовых структурах, добиться их лояльности. Ведь их кадровый состав по большому счёту не поменялся за годы, прошедшие с «евромайдана», считает Ищенко.

Члены националистического движения в Киеве

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