Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят обща...
Вот такая она «самая сильная»…
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал ме...
Главная / В мире

«Вопрос в том, когда»: что стоит за словами главы МИД Германии о завершении строительства «Северного потока — 2»

18 октября 2020, 02:10  •  101 • В мире
Проект «Северный поток — 2» будет завершён, вопрос в том, когда это произойдёт, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Политик отметил, что ФРГ будет самостоятельно определять свою энергетическую политику, несмотря на критику со стороны США. Ранее на фоне инцидента с Алексеем Навальным немецкий министр допускал, что одной из мер в отношении России может стать приостановка проекта. По мнению экспертов, заявления главы МИД Германии говорят о том, что Берлин не может отказаться от российского газопровода даже под угрозой санкций со стороны США.
 
Reuters © Hannibal Hanschke
 

Глава МИД Германии Хайко Маас уверен, что проект «Северный поток — 2» будет завершён.

«Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен. Вопрос в том, когда», — заявил глава немецкой дипломатии в интервью агентству RND.

В ответ на замечание журналистов, что в США как Республиканская так и Демократическая партии противятся завершению строительства российского газопровода, Маас напомнил, что Вашингтон, несмотря на критику в адрес Берлина, сам закупает энергоносители из России.

«Решения по поводу нашей энергетической политики и энергоснабжения мы принимаем здесь, в Европе. И мы не критикуем Соединённые Штаты за то, что в прошлом году они более чем удвоили свой импорт нефти из России и теперь стали вторым по величине импортёром российской тяжёлой нефти в мире. США пользуются своим правом на самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же», — заявил Маас.

При этом глава МИД Германии отметил, что отношения немецкой стороны с РФ остаются сложными, в частности, из-за инцидента с Алексеем Навальным.

«По делу Навального мы быстро дали ясный европейский ответ. При таком серьёзном нарушении международного права это было необходимо… Наше отношение к России остаётся сложным. Поэтому мы и в будущем должны будем давать европейский ответ на неприемлемые действия со стороны России», — приводит слова Мааса RND.

Санкционное отравление

Напомним, в сентябре Хайко Маас на фоне ситуации с отравлением Алексея Навального и его госпитализацией в Германии выступил с заявлением о том, что немецкие власти рассматривали различные варианты реакции в отношении Москвы, в том числе и приостановку реализации проекта «Северный поток — 2».

При этом первоначально немецкий министр иностранных дел призывал не связывать отравление Навального со строительством газопровода и указывал на возможный ущерб для экономики ФРГ в связи с закрытием проекта, в котором заняты немецкие компании.

  • Reuters
  • © Hannibal Hanschke

Напомним, Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолёта. Врачи больницы, куда был доставлен Навальный, по итогам обследования диагностировали нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Его причину установить не удалось, однако каких-либо ядов или отравляющих веществ в организме Навального найдено не было.

По требованию семьи Навального он был вывезен на лечение в Германию, где в сопровождении государственной охраны его доставили в клинику «Шарите». 2 сентября представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт, а затем и канцлер Ангела Меркель со ссылкой на немецких военных медиков заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».

Вскоре после того, как была озвучена информация о якобы имевшем место отравлении Навального, некоторые немецкие и европейские политики выступили с предложением остановить «Северный поток — 2». 

Так, с призывом немедленно прекратить реализацию проекта выступила сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зелёные» Анналена Баербок. Она заявила, что строительство должно быть остановлено, даже если придётся выплатить неустойки. Баербок даже внесла на рассмотрение бундестага соответствующую резолюцию, однако голосование по ней не состоялось.

В свою очередь, Европарламент 17 сентября принял резолюцию по Навальному, в которой депутаты потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство «Северного потока — 2». 

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в середине сентября заявила, что сторонникам сближения с Россией не стоит возлагать надежды на этот газопровод как средство, с помощью которого можно будет наладить диалог с Москвой.

«Тем, кто требует более близких отношений с Россией, я скажу так: отравление Алексея Навального химическим боевым веществом — не единичный случай... Поведение России остаётся прежним, и никакой трубопровод этого не изменит», — приводит её слова газета Deutsche Welle.

Экономическая необходимость

Однако не все европейские политики присоединились к мнению своих коллег о необходимости свернуть проект из-за ситуации с Навальным. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и австрийский канцлер Себастьян Курц заявили, что их страна рассматривает «Северный поток — 2» исключительно в экономическом ключе, и они не намерены связывать инцидент с Навальным с этим коммерческим проектом.

Внутри ФРГ против отмены строительства газопровода выступила глава федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Политик заявила, что давление на «Северный поток — 2» идёт со стороны США, которые преследуют свои собственные экономические интересы — организовать безальтернативные поставки американского сланцевого газа в ЕС.

Напомним, что Вашингтон последовательно угрожает введением санкций в отношении участников проекта, а после инцидента с Алексеем Навальным снова подтвердил свою позицию о том, что строительство «Северного потока — 2» должно быть остановлено. С такими заявлениями выступили Дональд Трамп, госсекретарь Майк Помпео и официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Помпео позднее заявил, что Америка работает над созданием коалиции, которая будет противостоять завершению проекта, однако не раскрыл, какие страны в неё войдут.

США пытаются монополизировать европейский энергетический ландшафт сжиженным природным газом и политическими средствами недобросовестной конкуренции выдавить Россию из этого рынка, подчеркнул в беседе с RT политолог Александр Асафов.

«Для Германии российский газ — не только обогрев домохозяйств, но и промышленное сырьё для крупнейших химических компаний, концернов. Американский сжиженный природный газ дороже и по составу не подходит для немецкой промышленности. Кроме того, Германия является крупнейшим дистрибьютором российского газа», — напомнил он.

Новые заявления главы МИД ФРГ Хайко Мааса демонстрируют желание Германии завершить строительство «Северного потока — 2», который обеспечит ей экономическую независимость, подчеркнул заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

  • Reuters
  • © Maxim Shemetov
«Должно быть приоритетным»: в ООН выразили надежду на продление СНВ-III Россией и США

«Однако власть ФРГ опасается санкций со стороны США и международных экономических регуляторов, поэтому проводит своеобразную двойственную политику, пытается тянуть время», — пояснил эксперт.

При этом Германия разделяет политику и экономические интересы, поскольку понимает, что российский проект «Северный поток — 2» позволит ей свободно развивать бизнес и экономику, на которой держится половина Европы, добавил Воронов.

«Германия не может позволить себе играть роль ведомого как это делает, например, Польша, поэтому не хочет зависеть от энергоносителей из США», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Александр Асафов отметил, что последнее заявление немецкого министра иностранных дел свидетельствует о том, что у Берлина нет возможности отказаться от «Северного потока — 2» даже при серьёзном давлении со стороны США.

«Северный поток — 2» и сотрудничество с Россией важны для Германии вне зависимости от её принадлежности к общезападному антироссийскому консенсусу. Власть Германии выполняет необходимые действия в политическом поле, даже дипломатическом — например, присоединяется к санкциям, но прекрасно осознаёт, что бизнес-сообщество и значительная часть жителей страны серьёзно пострадают, если «Северный поток — 2» не будет реализован», — заключил эксперт. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
17 октября 2020, 05:10
Елизавета II подала тайный знак в Солсбери: Внимание СМИ приковала "кровавая" брошь
16 октября 2020, 22:40
Проблемы из воздуха: почему США решили возобновить гражданские перелёты над Крымом
17 октября 2020, 01:30
Итальянский Триест становится немецким геополитическим проектом
17 октября 2020, 05:10
Армянский полковник привёл доказательства вторжения F-16 Турции в первый день войны
16 октября 2020, 23:40
Билл Гейтс превратился в Капитана Очевидность: Основатель Microsoft опростоволосился в интервью
17 октября 2020, 21:35
«Был неизвестен спецслужбам»: предполагаемый убийца учителя под Парижем имел статус беженца
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
17 октября 2020, 22:35
МИД Германии поставил точку в споре о "Северном потоке - 2": Завершение про...
17 октября 2020, 23:25
Тактические соображения: почему Вашингтон обвиняет Москву в отказе продлить договор п...
18 октября 2020, 00:25
Тринадцатая жертва. Спасатели надеются на чудо: Последние данные об ударе по Гяндже
18 октября 2020, 00:20
«Неприемлемое обоснование»: постпред РФ при ЕС назвал незаконными санкции против Росс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
12 октября 2020, 20:40
"Киев выразит протест Польше?": Дуда отказал Украине в праве на Крым - политолог
14 октября 2020, 00:10
Евросоюз кинул Украину с землёй
14 октября 2020, 20:20
Украинские СМИ: Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым
15 октября 2020, 01:50
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
14 октября 2020, 22:10
Русскому самолёту не дали сесть в Сирии? Эксперт сделал тревожное предупреждение
11 октября 2020, 07:05
Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.