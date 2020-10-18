«Вопрос в том, когда»: что стоит за словами главы МИД Германии о завершении строительства «Северного потока — 2»

Проект «Северный поток — 2» будет завершён, вопрос в том, когда это произойдёт, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Политик отметил, что ФРГ будет самостоятельно определять свою энергетическую политику, несмотря на критику со стороны США. Ранее на фоне инцидента с Алексеем Навальным немецкий министр допускал, что одной из мер в отношении России может стать приостановка проекта. По мнению экспертов, заявления главы МИД Германии говорят о том, что Берлин не может отказаться от российского газопровода даже под угрозой санкций со стороны США.

Глава МИД Германии Хайко Маас уверен, что проект «Северный поток — 2» будет завершён.

«Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен. Вопрос в том, когда», — заявил глава немецкой дипломатии в интервью агентству RND.

В ответ на замечание журналистов, что в США как Республиканская так и Демократическая партии противятся завершению строительства российского газопровода, Маас напомнил, что Вашингтон, несмотря на критику в адрес Берлина, сам закупает энергоносители из России.

«Решения по поводу нашей энергетической политики и энергоснабжения мы принимаем здесь, в Европе. И мы не критикуем Соединённые Штаты за то, что в прошлом году они более чем удвоили свой импорт нефти из России и теперь стали вторым по величине импортёром российской тяжёлой нефти в мире. США пользуются своим правом на самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же», — заявил Маас.

При этом глава МИД Германии отметил, что отношения немецкой стороны с РФ остаются сложными, в частности, из-за инцидента с Алексеем Навальным.

«По делу Навального мы быстро дали ясный европейский ответ. При таком серьёзном нарушении международного права это было необходимо… Наше отношение к России остаётся сложным. Поэтому мы и в будущем должны будем давать европейский ответ на неприемлемые действия со стороны России», — приводит слова Мааса RND.

Санкционное отравление

Напомним, в сентябре Хайко Маас на фоне ситуации с отравлением Алексея Навального и его госпитализацией в Германии выступил с заявлением о том, что немецкие власти рассматривали различные варианты реакции в отношении Москвы, в том числе и приостановку реализации проекта «Северный поток — 2».

При этом первоначально немецкий министр иностранных дел призывал не связывать отравление Навального со строительством газопровода и указывал на возможный ущерб для экономики ФРГ в связи с закрытием проекта, в котором заняты немецкие компании.

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Напомним, Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолёта. Врачи больницы, куда был доставлен Навальный, по итогам обследования диагностировали нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Его причину установить не удалось, однако каких-либо ядов или отравляющих веществ в организме Навального найдено не было.

По требованию семьи Навального он был вывезен на лечение в Германию, где в сопровождении государственной охраны его доставили в клинику «Шарите». 2 сентября представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт, а затем и канцлер Ангела Меркель со ссылкой на немецких военных медиков заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».

Вскоре после того, как была озвучена информация о якобы имевшем место отравлении Навального, некоторые немецкие и европейские политики выступили с предложением остановить «Северный поток — 2».

Так, с призывом немедленно прекратить реализацию проекта выступила сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зелёные» Анналена Баербок. Она заявила, что строительство должно быть остановлено, даже если придётся выплатить неустойки. Баербок даже внесла на рассмотрение бундестага соответствующую резолюцию, однако голосование по ней не состоялось.

В свою очередь, Европарламент 17 сентября принял резолюцию по Навальному, в которой депутаты потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство «Северного потока — 2».

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в середине сентября заявила, что сторонникам сближения с Россией не стоит возлагать надежды на этот газопровод как средство, с помощью которого можно будет наладить диалог с Москвой.

«Тем, кто требует более близких отношений с Россией, я скажу так: отравление Алексея Навального химическим боевым веществом — не единичный случай... Поведение России остаётся прежним, и никакой трубопровод этого не изменит», — приводит её слова газета Deutsche Welle.

Экономическая необходимость

Однако не все европейские политики присоединились к мнению своих коллег о необходимости свернуть проект из-за ситуации с Навальным. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и австрийский канцлер Себастьян Курц заявили, что их страна рассматривает «Северный поток — 2» исключительно в экономическом ключе, и они не намерены связывать инцидент с Навальным с этим коммерческим проектом.

Внутри ФРГ против отмены строительства газопровода выступила глава федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Политик заявила, что давление на «Северный поток — 2» идёт со стороны США, которые преследуют свои собственные экономические интересы — организовать безальтернативные поставки американского сланцевого газа в ЕС.

Напомним, что Вашингтон последовательно угрожает введением санкций в отношении участников проекта, а после инцидента с Алексеем Навальным снова подтвердил свою позицию о том, что строительство «Северного потока — 2» должно быть остановлено. С такими заявлениями выступили Дональд Трамп, госсекретарь Майк Помпео и официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Помпео позднее заявил, что Америка работает над созданием коалиции, которая будет противостоять завершению проекта, однако не раскрыл, какие страны в неё войдут.

США пытаются монополизировать европейский энергетический ландшафт сжиженным природным газом и политическими средствами недобросовестной конкуренции выдавить Россию из этого рынка, подчеркнул в беседе с RT политолог Александр Асафов.

«Для Германии российский газ — не только обогрев домохозяйств, но и промышленное сырьё для крупнейших химических компаний, концернов. Американский сжиженный природный газ дороже и по составу не подходит для немецкой промышленности. Кроме того, Германия является крупнейшим дистрибьютором российского газа», — напомнил он.

Новые заявления главы МИД ФРГ Хайко Мааса демонстрируют желание Германии завершить строительство «Северного потока — 2», который обеспечит ей экономическую независимость, подчеркнул заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

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«Однако власть ФРГ опасается санкций со стороны США и международных экономических регуляторов, поэтому проводит своеобразную двойственную политику, пытается тянуть время», — пояснил эксперт.

При этом Германия разделяет политику и экономические интересы, поскольку понимает, что российский проект «Северный поток — 2» позволит ей свободно развивать бизнес и экономику, на которой держится половина Европы, добавил Воронов.

«Германия не может позволить себе играть роль ведомого как это делает, например, Польша, поэтому не хочет зависеть от энергоносителей из США», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Александр Асафов отметил, что последнее заявление немецкого министра иностранных дел свидетельствует о том, что у Берлина нет возможности отказаться от «Северного потока — 2» даже при серьёзном давлении со стороны США.

«Северный поток — 2» и сотрудничество с Россией важны для Германии вне зависимости от её принадлежности к общезападному антироссийскому консенсусу. Власть Германии выполняет необходимые действия в политическом поле, даже дипломатическом — например, присоединяется к санкциям, но прекрасно осознаёт, что бизнес-сообщество и значительная часть жителей страны серьёзно пострадают, если «Северный поток — 2» не будет реализован», — заключил эксперт.