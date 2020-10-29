«Вопрос в налаживании производства»: Путин допустил старт массовой вакцинации от COVID-19 в конце года

Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции может стартовать в конце 2020 года, заявил Владимир Путин. По словам главы государства, препараты разработки центра им. Гамалеи и «Вектора» безопасны и эффективны, и теперь требуется наладить их массовое производство. Путин также отметил, что вводить тотальные ограничительные меры в стране не планируется, поскольку руководство РФ чётко понимает, как нужно действовать в сложившейся ситуации.

Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции может начаться в конце года. Об этом глава государства высказался в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовёт!». Президент подчеркнул, что в этой сфере у российских специалистов «нет ни одного серьёзного сбоя».

«Эффективно работает вакцина и «Вектора», и Института имени Гамалеи. Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — сказал президент.

Напомним, в августе была зарегистрирована вакцина «Спутник V» центра им. Гамалеи, в октябре — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». На стадии клинических испытаний находится ещё один препарат, разработку которого вёл Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Наряду с этим Путин отметил, что разработанные в России вакцины отвечают главным требованиям, предъявляемым к такого рода препаратам.

«Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными, и эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае: и в случае со «Спутник V», и в случае с векторовской вакциной. На подходе и третья вакцина», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия готова более плотно работать с зарубежными партнёрами в научной сфере по вопросам вакцины от COVID-19 и выводить свои препараты на внешние рынки. Вместе с тем Путин указал, что вакцинами от коронавируса в первую очередь будут обеспечены граждане России.

«Прежде всего мы должны будем обеспечить вакцинирование граждан Российской Федерации, наших людей, защитить их здоровье от этой опасной инфекции. Это первое. Второе. Мы не просто не отказываемся, а мы с удовольствием будем и уже работаем на внешних рынках», — сказал Путин.

Россия готова продать интеллектуальную собственность по своим вакцинам от коронавируса и производить их на площадках зарубежных партнёров, указал президент.

Тотальный локдаун в России вводиться не будет, заявил Владимир Путин

Говоря о введённых в стране ограничениях на фоне пандемии, глава государства указал, что «общенациональный локдаун» вводить не планируется. Глава государства заявил, что руководство страны чётко понимает, как нужно действовать в сложившейся ситуации.

«И поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», — отметил Путин.

По его словам, в случае «объективной необходимости с учётом рекомендаций врачей» в регионах могут быть введены «оправданные точечные решения», которые позволят защитить людей и сохранить непрерывную работу предприятий и организаций.

«В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить социальную ответственность. Соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов», — отметил президент.

Напомним, что общее число выявленных в России случаев COVID-19 с начала эпидемии в стране достигло 1 581 693. Выздоровел 1 186 041 пациент, в том числе 14 740 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний скончался 27 301 человек. За последние сутки зарегистрировано 366 летальных исходов.

Путин заявил, что на борьбу с пандемией коронавируса в РФ направлен объём средств, эквивалентный 4,5% ВВП.

«Для России безусловным приоритетом является защита жизни и здоровья российских граждан, наших семей. Об этом я много раз уже говорил. В этой логике мы выстраивали и будем выстраивать наши действия в период эпидемии, формировали пакет антикризисных мер, нацеленных на сохранение рабочих мест, доходов граждан, стимулирование новых заказов в производственных цепочках», — рассказал президент о принятых в этой связи мерах.

Вместе с тем Путин рассказал, что в сложившейся ситуации принято решение продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Президент отметил, что этот шаг позволит снизить административную и налоговую нагрузку на компании, в которых заняты миллионы россиян.

Путин заявил, что спад в экономике удалось смягчить. В частности, удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынках, указал президент.

«На этой прочной основе будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, для того чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста», — сказал Путин.

По его оценке, спад экономики России в этом году будет находиться в пределах 4%, что является более низким показателем, чем в других государствах.