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Вопрос в билете - кризис: экзамен для правительства Мишустина

20 марта 2020, 09:35  •  83 • Аналитика

Людям, даже тем, кто мало интересуется мировыми проблемами, сегодня становится понятно, что мир меняется. Каким будет этот мир завтра, предсказать невозможно. Эксперты дают противоречивые прогнозы. Политики призывают к разнонаправленным действиям. Всем стало понятно, что ничего хорошего в ближайшее время ожидать не приходится.


Какая-то часть населения в ужасе создает запасы всего, что скоро «исчезнет» с полок магазинов. Кто-то начинает скупать валюту, считая, что российские рубли скоро превратятся в бумажки. Но большинство, наученное горьким опытом пережитых кризисов, просто ждет. Если отбросить несколько крупных городов, то можно сказать: Россия находится в состоянии задумчивости.



Экономический кризис породила пандемия коронавируса?


Смешно наблюдать за попытками некоторых политиков и экономистов внедрить в головы народа мысль о том, что в крушении мировой экономики виноват коронавирус. Что это? Полная уверенность в глупости основной массы собственных сограждан? Или отсутствие понимания изменений, которые произошли в мире? Даже сегодня, когда подросли плоды реформы образования, общая грамотность российских граждан достаточно высока.

Прогнозы кризисных явлений, которые будут в 2020-м году, появились достаточно давно. Мыльный пузырь не может расти бесконечно. Достаточно посмотреть материалы любой конференции экономистов в прошлом или начале нынешнего года. Практически везде говорится о мировом экономическом катаклизме. Вот один из примеров такого прогнозирования, который был опубликован 10 января этого года в прессе:

Какими будут последствия кризиса для развивающихся стран? Девальвация валюты, спад производства, разбалансировка финансовой системы, рост цен, увеличение налогового бремени на бизнес и население, массовые увольнения и, как следствие, социальные потрясения.

Более того, экономисты достаточно четко описали и дальнейшее развитие ситуации. В отличие от первой цитаты, пока проверить точность прогноза мы не можем. Кризис только начинается. Так что будем воспринимать прогноз просто как предсказание.

Смягчение последствий экономического кризиса для России аналитики связывают с тем, что резервный фонд превышает долговые обязательства, у страны профицитный бюджет и низкая инфляция. Кроме того, импортозамещение сделало Россию менее интегрированной в западные экономики, но это касается сельхозпроизводства, а не сферы технологий, где роль внешних поставщиков огромна. Эти факторы помогут России в случае, если кризис будет непродолжительным, сыграв роль своеобразной подушки безопасности.

Если же кризис затянется, то груз по его преодолению ляжет на плечи малого бизнеса и общества, что приведет к дальнейшему ухудшению качества жизни в России.

Может возникнуть вопрос о том, почему правительство России никак не реагировало на такие прогнозы. Очевидно, что в работе таких конференций участвовали и те экономисты, которые затем участвовали в разработке материалов по бюджету РФ. А кто сказал, что таких расчетов не было?

Мы традиционно говорим о том, что Россия спокойно переживет падение цены на нефть до 40 долларов за баррель. Именно эта цена была заложена в бюджет на 2020-2022 годы. Но если посмотреть материалы к проекту бюджета, те расчеты, что сделаны Минфином с учетом изменений стоимости нефти, можно увидеть и проект-шок. Падение цены на нашу нефть до $10 за баррель.

В первый же год потери составят 5% ВВП. Если ситуация сохранится в течение десяти лет, казна недополучит доходы в размере более 70% годового ВВП.

Итак, кризис не стал неожиданностью для правительств большинства стран. Он был ожидаем, а значит, было время на подготовку и создание условий для «сглаживания» последствий для населения.

Российское правительство знает «цели», по которым ударит кризис


Нам часто говорят о том, что предсказать, куда в первую очередь ударит кризис, невозможно. Причем большинство просто уверено, что главное, на что стоит обратить внимание, — это налоговые и прочие поступления в бюджет, курс национальной валюты и доходы населения. Спорить не буду. Однако спросите сегодня у простого рабочего человека из «замкадья» о курсе доллара или евро, и почти со 100%-ной вероятностью увидите удивленный взгляд или услышите направление, куда он вам посоветует идти.

Поступления в бюджет от продажи углеводородов? Да, они сократятся. И достаточно серьезно. Передо мной сейчас данные за 2009 год. Тогда налоговые поступления рухнули на 61%! Нефть действительно пока является кровью нашей экономики. В 2018 году доходы от нефти и газа составили 46,3% от всех поступлений.

Но посмотрите, что произошло тогда с другими отраслями экономики. Напомню, нефть в 2009 году всего 5 месяцев продержалась на цене ниже $70. Промышленное производство в России сократилось на четверть! Вспомните, во что тогда превратились наши автозаводы. Падение в три раза! Машиностроение сократилось в два раза. Строительство сократилось более чем на 30%!

Вот они, цели! Перекрывая доступ «крови», кризис уничтожает не столько нефтегазодобывающую отрасль (тут понятно, что цена на углеводороды в этом году если не вернется к докризисной, то будет вполне «удобоварима» для мировой экономики), удар наносится по отраслям, которые достаточно сложно возродить. Завод восстановить можно, а вот вернуться на рынки сбыта проблемно.



Вариант действий российского правительства в кризисный период


Прежде чем начинать прогнозировать возможные действия правительства Мишустина, для которого ситуация стала экзаменом, необходимо напомнить о том, что все предыдущие кризисы начинались точно так же, как это происходит сейчас. Падением цен на нефть. Так было в 1998-м. Так было в 2008-м. Так было в 2014-м. А разрушительные для экономики последствия происходили только потому, что у России просто не было возможности отвечать на вызовы. У нас не было той самой пресловутой «подушки безопасности».

Сегодня такая «подушка» есть. Сегодня у нас есть запас времени. У нас есть возможность не просто сохранить то, что уже достигнуто, но и изменить существующую реальность. Именно так, изменить реальность в экономическом смысле этого слова.

Что происходит сегодня на рынке нефти? Падение цен практически «ополовинило» добычу сланцевой нефти с США. Добыча сланцевой нефти при цене ниже 30 долларов за баррель превратилась в нерентабельное вложение денег. И как бы американский президент ни призывал бизнес продолжать добычу, бизнес начал сворачивать программы сланцевой нефти.

В различных отраслях экономики наблюдается серьезное, на грани краха, падение. Мировую экономику лихорадит не хуже больного в период криза. Многие корпорации всерьез рассматривают вопрос о ликвидации или продаже части акций убыточных предприятий. Даже понимание того, что кризис не вечен, не спасает компании от разорения.

Тяните билет - вопрос в билете: кризис. И это действительно может стать для российского правительства экзаменом на аттестат зрелости. Действия правительства премьера Мишустина могут войти в историю как пример работы на государство, пример служения России. Но правительство это может и исчезнуть со временем, как все предыдущие. Растаять как утренний туман, о котором быстро забывают…

Так что же необходимо делать сегодня? Во-первых, в условиях разрыва экономических связей. вызванных коронавирусом, необходимо в кратчайшие сроки восстановить промышленные предприятия в регионах. Более того, надо воссоздать систему связей местной промышленности и федеральных корпораций. И это вполне возможно.
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Во-вторых, продолжать финансовую поддержку сельского хозяйства во всех регионах России. Как показала жизнь, продовольственная безопасность страны выходит на первый план. А в условиях, когда многие специалисты предсказывают падение сельскохозяйственного производства уже в этом году, такая поддержка дает некоторые дополнительные возможности получения прибылей от экспорта.

В-третьих, необходимо внимательно отслеживать международный рынок акций предприятий. Не секрет, что достаточно большое количество российских предприятий и корпораций сегодня благодаря либерализации 90-х принадлежит западным инвесторам. Нужно оперативно реагировать на появление на торгах акций российских корпораций и по возможности возвращать их в собственность России.

Ситуация, когда нашими богатствами пользуются иностранцы, действительно абсурдна. Причем им принадлежат даже акции оборонных заводов. Такую практику необходимо прекращать.

Советовать, конечно, легко. Трудно выполнить задуманное. Трудно в том числе потому, что всегда найдутся те, кто с пеной у рта будет кричать в обычном для нашего обществе стиле: «Правительство антинародное!» Сколько раз я уже слышал и читал о том, что «лучше бы эти деньги пенсионерам отдали». Потом, когда решение оказывалось верным, такие крикуны куда-то исчезали.

В целом же ситуация в экономике сегодня действительно серьезная. И мир станет другим. Только вот каким? Да и нужно ли нам заботиться о мире? Сегодня надо думать о собственной стране, о собственном народе. Посмотрим, как с этим справятся наши министры во главе с премьером Мишустиным.
Александр Ставер

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