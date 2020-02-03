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Вопрос упоминания Бога в Конституции России обсудит рабочая группа - Кремль
03 февраля 2020, 21:39 • 37 • Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вопрос упоминания Бога в Конституции России обсудит рабочая группа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 3 февраля, сообщил, что инициатива о включении упоминания Бога в Конституцию России, предложенная накануне Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, будет обсуждаться рабочей группой по поправкам в Основной закон страны.
"В данном случае вся дискуссия ведётся в рамках комиссии, и она должна там вестись, - пояснил Песков. - Состав комиссии очень широкий, высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться".
Представитель Кремля добавил, что главная функция созданной комиссии и заключается в сборе предложений, а затем вынесении их на обсуждение.
Напомним, Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с предложением о включении в преамбулу Конституции упоминания о Боге в конце прошлой недели. Чуть ранее аналогичную инициативу озвучивал и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев вместе с другими экспертами.
"Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.
Напомним, Русская Православная Церковь уже выказала свою поддержку предложению внести в Конституцию России пункт о защите традиционных семейных ценностей и закреплении понятия "семьи" как "союза мужчины и женщины". В деталях о поправках в преамбулу Конституции, которые смогли бы объединить всех нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь.
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