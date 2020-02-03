Вопрос упоминания Бога в Конституции России обсудит рабочая группа - Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 3 февраля, сообщил, что инициатива о включении упоминания Бога в Конституцию России, предложенная накануне Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, будет обсуждаться рабочей группой по поправкам в Основной закон страны.

"В данном случае вся дискуссия ведётся в рамках комиссии, и она должна там вестись, - пояснил Песков. - Состав комиссии очень широкий, высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться".

Представитель Кремля добавил, что главная функция созданной комиссии и заключается в сборе предложений, а затем вынесении их на обсуждение.

Напомним, Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с предложением о включении в преамбулу Конституции упоминания о Боге в конце прошлой недели. Чуть ранее аналогичную инициативу озвучивал и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев вместе с другими экспертами.