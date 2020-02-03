Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евроукры попали в «котёл» в битве при ПАСЕ (Руслан Осташко)
"Дорожка скользкая, Янык не даст соврать": Заявление МИД Белоруссии об...
«Сармат», «Прометей» и «Белый лебедь»: какая военная техника поступит на вооруже...
Лукашенко пытался нагнуть Россию, но запустил "майдан"
Главная / Политика

Вопрос упоминания Бога в Конституции России обсудит рабочая группа - Кремль

03 февраля 2020, 21:39  •  37 • Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вопрос упоминания Бога в Конституции России обсудит рабочая группа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в понедельник, 3 февраля, сообщил, что инициатива о включении упоминания Бога в Конституцию России, предложенная накануне Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, будет обсуждаться рабочей группой по поправкам в Основной закон страны.
"В данном случае вся дискуссия ведётся в рамках комиссии, и она должна там вестись, - пояснил Песков. - Состав комиссии очень широкий, высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться".
Представитель Кремля добавил, что главная функция созданной комиссии и заключается в сборе предложений, а затем вынесении их на обсуждение.
Напомним, Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с предложением о включении в преамбулу Конституции упоминания о Боге в конце прошлой недели. Чуть ранее аналогичную инициативу озвучивал и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев вместе с другими экспертами.
"Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.
Напомним, Русская Православная Церковь уже выказала свою поддержку предложению внести в Конституцию России пункт о защите традиционных семейных ценностей и закреплении понятия "семьи" как "союза мужчины и женщины". В деталях о поправках в преамбулу Конституции, которые смогли бы объединить всех нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
03 февраля 2020, 15:09
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с ветеранами
03 февраля 2020, 19:39
Володин: к законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок
03 февраля 2020, 21:39
Красная дорожка и почётный караул: Пытаясь занять место Великобритании после Brexit, Польша "сыграла" на Макроне
03 февраля 2020, 21:39
Толстой выступил за закрепление в Конституции брака как союза мужчины и женщины
03 февраля 2020, 08:39
Британия готовит план по шантажу ЕС ради получения более выгодных условий сделки - The Daily Telegraph
03 февраля 2020, 21:39
"Сколько Украина заплатит за сбитый "Боинг?": В Сети задают Зеленскому "неудобные" вопросы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2020, 19:24
"Мы на распутье": Главы Евросоюза рассказали, кто на самом деле освобождал Освенцим
31 января 2020, 09:09
Свидетеля по делу МН17 защищать не захотели: "забрать" Цемаха могут и Украина, и Нидерланды
28 января 2020, 03:09
"Скоро будете ссылаться на СБУ": Скандальный украинский нардеп сцепился с журналистами в коридоре ПАСЕ
30 января 2020, 16:54
Европейская сказка для Прибалтики закончится 1 февраля
31 января 2020, 22:09
"Народный лидер"? Смешно: Политолог Джаралла объяснил, кто такая попавшая в скандал с блокадниками Хужина
01 февраля 2020, 01:24
"Медведев за 12 лет ни разу этого не сделал": Смирнов об извинениях Мишустина за просчёты подчинённых
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.