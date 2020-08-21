«Вопрос транспортировки пока преждевременен»: что известно о состоянии Навального

Состояние Алексея Навального «несколько улучшилось», однако пока не позволяет разрешить его транспортировку из омской больницы скорой медицинской помощи №1, заявил главврач медучреждения Александр Мураховский. Вопрос о транспортабельности пациента утром 21 августа решал консилиум местных врачей и прибывших из Москвы специалистов НМХЦ имени Пирогова и НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. При этом, по словам заместителя главврача омской БСМП №1 Анатолия Калиниченко, ядов или следов их пребывания в организме Навального не обнаружено. Специалисты продолжают работать над определением диагноза. Ранее в Кремле заявили, что готовы оказать необходимую помощь, если она потребуется.

В омской больнице скорой медицинской помощи №1 вторые сутки находится Алексей Навальный. Как сообщают в региональном Минздраве, он остаётся в стабильно тяжёлом состоянии.

В пятницу, 21 августа, в Омск прибыли специалисты из Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Их пригласили региональные специалисты и родственники пациента.

Был проведён расширенный консилиум. На повестке стоял вопрос о транспортабельности Навального. По итогам консилиума главврач больницы Александр Мураховский сообщил, что состояние пациента «несколько улучшилось», но «чёткой стабильности» пока нет.

«Состояние его остаётся нестабильным, вопрос транспортировки ещё пока преждевременен — необходимо добиться полной стабилизации пациента», — сказал Мураховский, добавив, что врачи не могут позволить транспортировку под ответственность родственников, если состояние пациента вызывает опасения.

Он также отметил, что определение диагноза у Навального может занять ещё двое суток, рассматривается пять вариантов: «У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их назвать не могу, потому что есть федеральный закон. Но могу сказать, что они все рабочие, все их отрабатываем».

Главврач больницы добавил, что пока что все анализы, проведённые в химико-токсикологической лаборатории, показали отрицательные результаты на проверенный спектр веществ. Таким образом он прокомментировал сообщения о якобы обнаруженном опасном веществе в организме Навального.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов со ссылкой на «представителя транспортной милиции» заявил об обнаружении смертельно опасного вещества. Супруга Навального Юлия заявила, что не доверяет врачам БСМП-1 города Омска.

В свою очередь, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко опроверг информацию о якобы нахождении ядовитых веществ в крови Навального.

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз «отравление» остаётся где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенёс отравление», — сказал он.

Немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что минувшей ночью из Нюрнберга вылетел специальный медицинский борт, который может доставить Навального на лечение в больницу в Берлине.

Напомним, накануне в аэропорту Омск (Центральный) совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании S7, совершавший рейс Томск — Москва. На его борту находился Алексей Навальный, которому стало плохо во время полёта.

Мужчину госпитализировали, он был без сознания. Были начаты все необходимые обследования и лечение, пациент был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По данным источника RT, к 11:00 по местному времени 20 августа Навальный находился в коме.

«Сейчас предполагается отравление оксибутиратом натрия… Сторонники Навального полагают, что отравление произошло в аэропорту Томска. Есть информация, что он до этого пил энергетики», — говорил источник.

По его словам, оксибутират натрия включён список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Вещество очень солёное, но при этом не имеет цвета и запаха. Его применяют при общей анестезии, а также в неврологии и офтальмологии.

По некоторым данным, с медиков, работающих с Навальным в БСМП №1 в Омске, взяли подписку о неразглашении подробностей его состояния.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что оппозиционный деятель пойдёт на поправку. По его словам, российские власти окажут помощь, если Навальному потребуется лечение за рубежом.

«Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно, многие граждане России — в эти дни даже, хотя закрыты границы, — они выезжают на лечение за границу. Конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», — добавил он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров в форте Брегансон выразили озабоченность в связи с инцидентом. Главы государств также выразили готовность принять Навального в медучреждениях своих стран.

«Информация, которой мы располагаем на данный момент, вызывает крайнюю обеспокоенность, мы продолжим очень пристально следить за ситуацией. Мы с канцлером обсудили это и готовы оказать всю необходимую поддержку Алексею Навальному, его близким по части медицины, убежища и защиты», — заявил Макрон.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти следят за ситуацией вокруг Навального. Как позднее заявил в эфире Fox News помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в Вашингтоне будут «пристально следить» за развитием событий.

В Организации объединённых наций тоже выразили озабоченность и пожелали Навальному скорейшего выздоровления.

«Любые обвинения в возможном отравлении, если они подтвердятся, должны быть расследованы», — заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.