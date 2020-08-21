Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
Главная / В России

«Вопрос транспортировки пока преждевременен»: что известно о состоянии Навального

21 августа 2020, 11:45  •  54 • В России
Состояние Алексея Навального «несколько улучшилось», однако пока не позволяет разрешить его транспортировку из омской больницы скорой медицинской помощи №1, заявил главврач медучреждения Александр Мураховский. Вопрос о транспортабельности пациента утром 21 августа решал консилиум местных врачей и прибывших из Москвы специалистов НМХЦ имени Пирогова и НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. При этом, по словам заместителя главврача омской БСМП №1 Анатолия Калиниченко, ядов или следов их пребывания в организме Навального не обнаружено. Специалисты продолжают работать над определением диагноза. Ранее в Кремле заявили, что готовы оказать необходимую помощь, если она потребуется.
 
РИА Новости © Илья Питалев / Алексей Мальгавко
 

В омской больнице скорой медицинской помощи №1 вторые сутки находится Алексей Навальный. Как сообщают в региональном Минздраве, он остаётся в стабильно тяжёлом состоянии.

В пятницу, 21 августа, в Омск прибыли специалисты из Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Их пригласили региональные специалисты и родственники пациента.

Был проведён расширенный консилиум. На повестке стоял вопрос о транспортабельности Навального. По итогам консилиума главврач больницы Александр Мураховский сообщил, что состояние пациента «несколько улучшилось», но «чёткой стабильности» пока нет.

«Состояние его остаётся нестабильным, вопрос транспортировки ещё пока преждевременен — необходимо добиться полной стабилизации пациента», — сказал Мураховский, добавив, что врачи не могут позволить транспортировку под ответственность родственников, если состояние пациента вызывает опасения.

Он также отметил, что определение диагноза у Навального может занять ещё двое суток, рассматривается пять вариантов: «У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их назвать не могу, потому что есть федеральный закон. Но могу сказать, что они все рабочие, все их отрабатываем».

Главврач больницы добавил, что пока что все анализы, проведённые в химико-токсикологической лаборатории, показали отрицательные результаты на проверенный спектр веществ. Таким образом он прокомментировал сообщения о якобы обнаруженном опасном веществе в организме Навального.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов со ссылкой на «представителя транспортной милиции» заявил об обнаружении смертельно опасного вещества. Супруга Навального Юлия заявила, что не доверяет врачам БСМП-1 города Омска.

В свою очередь, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко опроверг информацию о якобы нахождении ядовитых веществ в крови Навального.

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз «отравление» остаётся где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенёс отравление», — сказал он.

Немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что минувшей ночью из Нюрнберга вылетел специальный медицинский борт, который может доставить Навального на лечение в больницу в Берлине.

Напомним, накануне в аэропорту Омск (Центральный) совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании S7, совершавший рейс Томск — Москва. На его борту находился Алексей Навальный, которому стало плохо во время полёта.

Мужчину госпитализировали, он был без сознания. Были начаты все необходимые обследования и лечение, пациент был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По данным источника RT, к 11:00 по местному времени 20 августа Навальный находился в коме.

«Сейчас предполагается отравление оксибутиратом натрия… Сторонники Навального полагают, что отравление произошло в аэропорту Томска. Есть информация, что он до этого пил энергетики», — говорил источник.

По его словам, оксибутират натрия включён список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Вещество очень солёное, но при этом не имеет цвета и запаха. Его применяют при общей анестезии, а также в неврологии и офтальмологии.

По некоторым данным, с медиков, работающих с Навальным в БСМП №1 в Омске, взяли подписку о неразглашении подробностей его состояния.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что оппозиционный деятель пойдёт на поправку. По его словам, российские власти окажут помощь, если Навальному потребуется лечение за рубежом.

«Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно, многие граждане России — в эти дни даже, хотя закрыты границы, — они выезжают на лечение за границу. Конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», — добавил он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров в форте Брегансон выразили озабоченность в связи с инцидентом. Главы государств также выразили готовность принять Навального в медучреждениях своих стран.

«Информация, которой мы располагаем на данный момент, вызывает крайнюю обеспокоенность, мы продолжим очень пристально следить за ситуацией. Мы с канцлером обсудили это и готовы оказать всю необходимую поддержку Алексею Навальному, его близким по части медицины, убежища и защиты», — заявил Макрон.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти следят за ситуацией вокруг Навального. Как позднее заявил в эфире Fox News помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в Вашингтоне будут «пристально следить» за развитием событий.

В Организации объединённых наций тоже выразили озабоченность и пожелали Навальному скорейшего выздоровления.

«Любые обвинения в возможном отравлении, если они подтвердятся, должны быть расследованы», — заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
20 августа 2020, 22:55
«Он сидел в машине на пассажирском сиденье»: свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулём в момент ДТП
19 августа 2020, 23:05
«Прошу суд учитывать его качества»: как выступили свидетели защиты по делу о ДТП с участием Ефремова
19 августа 2020, 17:35
«Никаких препятствий по досягаемости»: как продвигается перевооружение РВСН ракетами «Сармат»
20 августа 2020, 07:20
Адаптация под Арктику: какие новейшие вездеходы создаются в России для освоения Севера
20 августа 2020, 18:20
«Кто с ней возиться будет?»: как абитуриентку с инвалидностью отговаривали от обучения в вузе
21 августа 2020, 08:05
«Для интенсивного ведения огня»: каким критериям должен отвечать новый пулемёт Калашникова
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попыт...
21 августа 2020, 03:35
"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном ...
21 августа 2020, 01:45
Убийство русского генерала в Сирии: Баранец высказался о предательстве и "жирных...
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 августа 2020, 01:00
Кто курирует протесты в Белоруссии: мнение людей с улиц
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
15 августа 2020, 18:20
"Путин, помоги!": Лукашенко дал тонкий намёк на истинную цель провокаторов в Белоруссии
16 августа 2020, 19:05
"Гнать с должности без пенсии": Белорусского дипломата, поддержавшего беспорядки, назвали предателем
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
17 августа 2020, 19:50
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.