«Вопрос строительства ВСМ уже перезрел»

Когда состоится взаимное признание виз Россией и Белоруссией? В какую сумму может обойтись строительство высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Минск и соединит РФ с Европой? Для чего нужны программа «ДНК-идентификация» и создание единой генетической базы граждан двух стран? На эти и другие вопросы «Известий» на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне ответил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Интеграция без диктата

— Недавно посол Белоруссии Владимир Семашко заявил, что утвердить программу интеграции России и Белоруссии могут до 8 декабря — до 20-летия Союзного договора. На какой стадии сейчас находится программа?

— Есть министры экономики России и Беларуси Максим Орешкин и Дмитрий Крутой, которые этим занимаются, надо спрашивать у них.

Вместе с тем мы не стоим на месте вне зависимости от этой программы или комплекса мер, которые сейчас прорабатываются . Я надеюсь, что они смогут послужить хорошим импульсом для развития интеграционных процессов. Но у нас есть и своя программа, принятая двумя президентами, — «Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018–2022 годы». Там речь идет и о создании равных условий для хозяйствования, поставлены вопросы, связанные с госзакупками, с созданием единого транспортного пространства, общего энергетического рынка, согласованной промышленной политики. Эта программа реализуется в целом успешно.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии. 18 июля 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Кому больше выгодна интеграция — гражданам России или Белоруссии, что они приобретут и что потеряют?

— Так нельзя даже вопрос ставить. Любой интеграционный процесс имеет право на жизнь только тогда, когда он взаимно выгоден без какого-то диктата с одной стороны . Все форматы сотрудничества облекаются в форму соглашений, которые в зависимости от уровня подписывают руководители двух государств или правительств. Согласие двух договаривающихся сторон, или, как принято говорить, консенсус, означает, что решение всех устраивает, иначе оно просто не будет принято . Порядок простой, понятный и правильный.

— Ровно год назад мы с вами говорили о взаимном признании виз, но вопрос до сих пор не решен. В чем проблема?

— Вся подготовительная работа и согласования проведены, российской стороной проект соглашения завизирован и находится на рассмотрении у белорусской стороны. Как только будет принято решение, мы вступим в новую эру наших взаимоотношений в визовой политике.

— Это произойдет в 2019 году?

— Я внимательно читаю интервью министра иностранных дел Беларуси Макея Владимира Владимировича. Он высказал осторожный оптимизм, что, возможно, это будет сделано в ближайшее время. Здесь нужно ориентироваться на комментарии со стороны Беларуси.

Сотрудник белорусской пограничной службы Фото: РИА Новости/Андрей Александров

— Белоруссия в последнее время активно ищет другие источники поставок нефти, помимо России. До конца этого года планируется подписать соглашение с Казахстаном, были заявления о возможности импорта сырья через прибалтийские порты. Насколько масштабным может быть замещение поставок нефти из России и что это значит для нашей страны?

— Об этом надо спрашивать белорусскую сторону. Еще раз хочу подчеркнуть, что в Договоре о создании Союзного государства 1999 года сказано, что страны-участницы сохраняют свой суверенитет. Беларусь — суверенное государство, которое выстраивает внешние связи в соответствии с этим статусом. Если бы существовали двусторонние правовые акты, которые бы ограничивали такую деятельность (это относится и к белорусской, и к российской стороне), это было бы предметом обсуждения, может быть, даже вмешательства органов Союзного государства . Коль скоро никаких ограничений на этот счет нет, Беларусь свободна в своих действиях.

Здесь уместно упомянуть, что двумя сторонами ежегодно утверждается индикативный баланс по нефти и нефтепродуктам, определяющий объемы поставок из России в Беларусь (в 2019 году — до 24 млн т нефти). Это консенсусное решение, на которое ориентируются и российские поставщики нефти, и белорусские потребители. Постоянный комитет обязан следить за этим. Какие источники еще есть у Республики Беларусь — а они есть наверняка, — уже не входит в нашу компетенцию.

Транспортно-гуманитарные проекты

— Недавно руководство «Белорусской железной дороги» и РЖД обсуждали создание рабочей группы по разработке концепции высокоскоростной магистрали ( ВСМ) Москва–Минск–Берлин. Есть ли хотя бы прикидочная оценка проекта — сколько может стоить строительство, каковы объемы предполагаемых перевозок пассажиров, затраты, которые будут нести железные дороги?

— Вопрос строительства высокоскоростных магистралей уже перезрел в Российской Федерации и Союзном государстве в целом при наличии территории, которой обладает Россия, при транзитной роли Беларуси и наличии там логистической инфраструктуры: всё это становится предметом всё более широкого обсуждения. Сюда входят маршруты Москва–Казань, Москва–Санкт-Петербург, Европа–Китай, Владивосток–Европа, Екатеринбург–Челябинск. Самое интересное, что из них только Москва–Санкт-Петербург и Екатеринбург–Челябинск — сугубо внутренние проекты, а остальные ориентированы на перевозку грузов или пассажиров из Европы в Китай, пойдут через Беларусь.

На Форуме регионов летом нынешнего года нам предложили проработать вопрос строительства ВСМ между Санкт-Петербургом и Минском.

Скоростной поезд «Аллегро» Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov/Russian Look

Естественно, маршрут будет более обеспечен пассажиропотоком и грузопотоком, если пойдет в Европу. Мы обозначили две конечные точки — два портовых города-побратима Санкт-Петербург и Гамбург. Скоростной поезд «Аллегро» (Allegro), который идет до Хельсинки, дополняет пассажиропоток.

Для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург–Гамбург будет использоваться выделенная, то есть отдельная, полоса. Сейчас мы договариваемся о финансировании технико-экономического обоснования. С кем, пока не буду говорить. Когда обоснование будет сделано, можно будет назвать цифры, касающиеся рентабельности, общей стоимости. По нашим прикидкам, стоимость может быть около $30–40 млрд.

— Кто будет финансировать строительство магистрали?

— Особенность этого проекта в том, что мы хотим предложить бизнес-модель, основанную на привлечении главным образом внебюджетных средств. Это должен быть проект на основе корпорации частных предпринимателей, которые будут привлекать деньги от финансовых институтов — фондов, вкладывать собственные деньги. В этом случае проект уж точно будет окупаем в течение определенного времени. Назывались сроки от семи до 12 лет. Истина будет где-то посередине. Еще одна важная особенность проекта в том, что он предназначен и для перевозки грузов.

Мы провели консультации в Российской Федерации и Беларуси с представителями государственной власти, от которых может зависеть принятие решений, с бизнес-сообществом в Германии и представителями Гамбурга. Поскольку предлагается проложить маршрут через Польшу, будем обязательно советоваться с польскими официальными лицами и бизнес-сообществом. Мы должны учесть интересы всех стран-участниц. Проект сейчас на стадии проработки идеи.

— Немецкий бизнес готов участвовать?

— Немецкий бизнес говорит: «Это хорошо, предполагаем здесь экономику, но надо считать». Технико-экономическое обоснование должно дать ответ на вопросы и цены, и рентабельности. Одновременно надо до конца убедиться в том, что политически проект положительно воспринимается всеми потенциальными участниками.

— Мы сейчас говорим о маршруте Санкт-Петербург–Минск–Гамбург. А что с дорогой Москва–Минск–Берлин?

— Одно другого не отменяет. Петербург взят, потому что, во-первых, есть на этот счет поручение, а во-вторых, мы исходим из того, что это интересно и для жителей Гамбурга, и для петербуржцев. Это вовсе не отменяет строительства других путей от Москвы. Возможно, Москва–Минск станет частью этого же проекта.

— Пути, которые пойдут из Петербурга и из Москвы, никак не будут пересекаться?

— Если когда-то суждено осуществиться всем планам, Москва, Петербург и Минск, все три столичных города, соединятся в своего рода треугольник , что даст заметный импульс в пространственном развитии территории Союзного государства. Возможно будет это сделать только консолидированными усилиями россиян и белорусов.

— Сколько времени займет дорога от Москвы до Минска?

— Между Москвой и Минском 720 км, при скорости 350 км/ч дорога — чуть более двух часов.

Пассажиры в вестибюле центрального железнодорожного вокзала «Минск-Пассажирский» Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Наши нынешние дороги, к сожалению, не соответствуют научно-техническому уровню XXI века . Возьмите железнодорожный путь от Минска до Санкт-Петербурга. Это одна колея с разъездами на станциях, 14 часов идет поезд.

— Это же XIX век.

— Вы совершенно правы. Надо же нам когда-то ужаснуться этому состоянию и что-то предпринять … Конечно, эту дорогу можно использовать и дальше для грузовых перевозок, может быть, локальных пассажирских, но мы должны уже другими категориями мыслить. Дальше так невозможно.

— Страны станут ближе. А будет ли это доступно рядовому гражданину?

— Это должно быть доступно. Опыт эксплуатации скоростной дороги (хоть и не высокоскоростной, там средняя скорость порядка 170–200 км/ч) весьма обнадеживающий. Время в пути от Москвы до Петербурга — четыре часа, но это выгоднее и по цене, и по времени по сравнению с авиацией. Вы должны ехать до Шереметьево часа полтора, проторчать там час, час лететь и час еще ехать до Петербурга — всего пять часов. Сколько денег тратится, сколько мытарств, а здесь в центре Москвы сели и в центре Санкт-Петербурга вышли, почитали газетку или побродили по интернету четыре часа.

ОАО «Российские железные дороги» поддерживает наш проект. Люди, конечно, не перестанут летать самолетами, но многие пересядут на поезд , многие захотят на уикенд съездить в Санкт-Петербург, что сейчас для минчан невозможно, или в Москву смотаться — по музеям походить или сходить в театр. Да и в Минске россиянам есть что посмотреть. Это совершенно другое качество жизни. Важно отметить, что это не транспортный, а социально-экономический, гуманитарный проект. Транспорт — дело техническое.

Союзная ДНК-идентификация

— Какие российско-белорусские научные проекты будут в ближайшее время реализованы?

— В работе сейчас 11 программ. Есть программы в области космической техники, медицины, электроники, приборостроения. Есть, например, программа, которая осуществляется в интересах министерств здравоохранения и следственных органов — «ДНК-идентификация».

— В чем ее суть? И какие цели она преследует?

— В результате ее реализации будет создан банк генетических данных населения Российской Федерации и Республики Беларусь, чтобы выявить географические, национальные особенности людей с точки зрения восприятия лекарственных препаратов.

Существует определенная региональная или этническая предопределенность. Это непереносимость или неэффективность лекарственного препарата, либо индивидуальная предрасположенность к социально значимым заболеваниям (инфаркту, диабету, гипертонии и прочим). Известна, например, непереносимость некоторыми народами Севера алкоголя из-за генетических особенностей. То же самое касается лекарств.

Следственным комитетам это нужно, естественно, в интересах следствия. Это позволит раскрывать опасные преступления против личности, идентифицировать преступников, формировать доказательную базу для привлечения преступников к ответственности.

— Когда программа будет реализована?

— Через пару лет.

— Как будет происходить сбор данных?

— В России этим занимается Институт общей генетики РАН, в Беларуси — Институт генетики и цитологии НАН. Они вам всё расскажут в деталях.