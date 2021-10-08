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Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"

08 октября 2021, 01:00  •  58 • Политика
Железные аргументы Соловьёва о провалах США обезоружили журналиста National Interest. "Что случилось с теми людьми, которые пришли в Капитолий 6 января?" - спросил телеведущий, поставив американца в тупик.
Телеведущий Владимир Соловьёв поставил в тупик американского журналиста Джейкоба Хейлбрунна вопросом об убийстве мирных протестующих в Вашингтоне. Это произошло во время интервью русского журналиста изданию The National Interest.
На протяжении всей беседы американский репортёр пытался спровоцировать Соловьёва на резкость, однако в итоге сам попал впросак, нарвавшись на неудобный вопрос. Это случилось после вопроса о серьёзных потрясениях в русском обществе.
В ответ Соловьёв весьма подробно рассказал, что он думает о "потрясениях в обществе", а затем ткнул американского журналиста в потрясения внутри самих США, о которых СМИ почему-то не говорят: начиная с погромов BLM и заканчивая убийствами мирных протестующих.
Что случилось с теми людьми, которые пришли в Капитолий 6 января? Кто они? Они террористы, они борцы за свободу, они политические противники? Почему Америка стала такой неспокойной?
- цитирует Nation News слова Соловьёва.
Это привело американского журналиста в замешательство. Он стушевался и быстро перевёл разговор на другую тему. Вопрос Соловьёва так и остался без ответа.

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