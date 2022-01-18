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Вопрос с задержанием Порошенко остался открытым. Суд перенёс сроки

18 января 2022, 00:20  •  93 • Политика
После заседания в понедельник по делу Петра Порошенко суд отложил объявление решения на несколько дней.
В Киеве не стали избирать меру пресечения для экс-президента Петра Порошенко. Судья после многочасового обсуждения перенёс рассмотрение на 19 января.
Таким образом, заседание, на котором огласят решение по делу Порошенко, было перенесено на среду. Оно начнётся в два часа дня.
"Порошенко увидел символизм в том, что меру пресечения ему изберут на Крещение. Пообещал показать, "как мы празднуем", - приводит "Шарий.net" реакцию политика.
Напомним, что на родине Порошенко подозревают в содействии терроризму и государственной измене. Прокуратура требует ареста экс-президента Украины, однако его могут выпустить под залог, равный более чем 35 миллиардам долларов.

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