Вопрос с Курилами можно решить за минуту. В Китае рассказали, кто победит

Япония претендует на территории, которые называет северными, а именно на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир и архипелаг Хабомаи. Однако эти острова Курильской гряды принадлежат России. Вопрос с Курилами можно решить за минуту, считают китайские обозреватели. Они рассказали, кто победит.

После завершения Второй мировой войны Курилы стали частью Советского Союза, а после его развала - России. Япония продолжает претендовать на "северные территории" и не оставляет попыток их вернуть. Именно из-за этого между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор, а значит, вероятен военный конфликт, напоминают авторы китайского издания NetEasе.

Япония год от года наращивает своей военный потенциал. В публикации допускается, что Токио намерено разрешить территориальный спор с Россией при помощи силы.

Теоретически Москву можно будет застать врасплох. На Курилах высадится японский десант и возьмёт острова под свой контроль. Подкрепит позиции флот, который у Японии боеспособен и силён. Россия же сосредоточена на проблемах с Западом.

Эксперты из КНР полагают, что, несмотря на это, у Японии нет шансов. Вопрос с Курилами можно решить за минуту - достаточно просто позвонить.

В случае вторжения японской армии на Курилы, президент России может позвонить министру обороны Сергею Шойгу и отдать приказ действовать. Русские военные молниеносно приведут в боевую готовность ракетные комплексы и будут готовы нанести удары по противнику.

"С первым залпом российских ракет у Токио больше не останется вопросов по Курилам", - констатировали китайские эксперты.