Вопрос референдума по Донбассу Зеленский свёл к неопределённому "может быть"

Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность референдума по Донбассу. Однако его формулировки были крайне неопределёнными. "Может быть", - всё время повторял политик.

В интервью телеканалу "1+1" Владимир Зеленский произнёс, что не исключает проведения всеукраинского референдума по Донбассу, и добавил, что "вопрос не о статусе".

"У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны", - пояснил президент Украины.

Он заметил, что от других государств провести подобное голосование и спросить мнение украинцев предложений не поступало.

По словам Зеленского, секретов от общества у него нет и с "такими вещами" он шутить не собирается.

Напомним, в 2014 году Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости после случившегося в стране государственного переворота. Они образовали Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле Киев начал против них военную операцию. По данным Организации Объединённых Наций, вооружённый конфликт унёс жизни более чем 13 тысяч человек, большинство из которых мирные жители.

Урегулированием ситуации занимается минская контактная группа. С осени 2014 года до настоящего времени принято три варианта Минских соглашений. В них прописан алгоритм деэскалации вооружённого конфликта. Украина условия соглашений выполнять отказывается. На территории Донбасса по-прежнему идут перестрелки.

В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.