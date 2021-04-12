Вопрос "Чей Крым?" заставит кандидатов в Госдуму "вилять". Миронов дал "простой ответ"

Вопрос "Чей Крым?" заставит кандидатов на выборах в Госдуму "вилять", считает Сергей Миронов, который принял участие в проекте "Народное голосование". Он сам дал "простой ответ": "Был, есть и будет наш".

Депутат Госдумы Сергей Миронов принял участие в масштабном проекте Общества "Царьград" под названием "Народное голосование".

Его цель - проверить участников грядущих парламентских выборов в России на соответствие взглядам и ценностям большинства русских людей. Зрители телеканала сами выбрали пять ключевых вопросов, которые будут заданы кандидатам.

На основе их ответов будет составлен рейтинг. Миронов прошёл анкетирование в прямом эфире "Первого русского". Первый вопрос звучал следующим образом: "Чей Крым?". Ответы именно на этот вопрос, согласно итогам голосования, интересуют граждан нашей страны больше всего.

Мой ответ, конечно, простой: Крым был, есть и будет наш, - уверенно констатировал собеседник Царьграда.

Он добавил, что поднять данную тему в контексте грядущих выборов действительно очень важно. Парламентарий заметил, что это довольно острый и показательный вопрос, который может заставить понервничать многих кандидатов.

Я сначала подумал: "Что тут спрашивать? Тут всё понятно". А на самом деле народ-то у нас мудрый. Потому что, действительно, кто-то из кандидатов, особенно из либерального крыла, может начать вилять, отвечая на этот вопрос, - подчеркнул депутат.

Среди других вопросов, ответы на которые дал Сергей Миронов, оказались:

Бог есть?

Вы голосовали за поправки к Конституции?

В какой стране учатся ваши дети?

Вы за гей-парады?

Согласно условиям проекта "Народное голосование", мы задаём пятёрку этих вопросов всем участникам. Пройдя анкетирование - например, как это случилось сегодня в ходе прямого эфира, участники получают свой объём баллов. Царьград же составляет рейтинг кандидатов в депутаты в зависимости от набранного результата.

С Сергеем Мироновым сегодня беседовал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев. Подводя итог этого анкетирования в эфире "Первого русского", Малофеев подчеркнул:

"С нами был Сергей Михайлович Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия" в Госдуме. Он ответил на все наши пять вопросов так, как хотел бы услышать избиратель".

Ведущая программы Олеся Лосева добавила, что Сергей Миронов по итогам проверки биографии и личной активности в медиа получил ещё и дополнительные 20 баллов.

Напомним, о сути проекта "Народное голосование" Константин Малофеев также рассказал в эфире. Говоря об уникальности проекта, учредитель "Первого русского" отметил:

Это не партийный, а надпартийный или, если хотите, подпартийный проект. Мы задумали его как возможность задать вопросы, в действительности беспокоящие народ. Это не вопросы, которые зачастую искусственно придумываются партиями для того, чтобы отделиться друг от друга. У нас коренные, простые, даже сермяжные вопросы, которые интересуют большинство населения.

Чтобы выделить такие важнейшие вопросы, на телеканале Царьград было проведено голосование, в котором приняли участие 1,5 миллиона человек, напомнил Константин Малофеев.