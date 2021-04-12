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Вопрос "Чей Крым?" заставит кандидатов в Госдуму "вилять". Миронов дал "простой ответ"
12 апреля 2021, 20:40 • 153 • Политика
Вопрос "Чей Крым?" заставит кандидатов на выборах в Госдуму "вилять", считает Сергей Миронов, который принял участие в проекте "Народное голосование". Он сам дал "простой ответ": "Был, есть и будет наш".
Депутат Госдумы Сергей Миронов принял участие в масштабном проекте Общества "Царьград" под названием "Народное голосование".
Его цель - проверить участников грядущих парламентских выборов в России на соответствие взглядам и ценностям большинства русских людей. Зрители телеканала сами выбрали пять ключевых вопросов, которые будут заданы кандидатам.
На основе их ответов будет составлен рейтинг. Миронов прошёл анкетирование в прямом эфире "Первого русского". Первый вопрос звучал следующим образом: "Чей Крым?". Ответы именно на этот вопрос, согласно итогам голосования, интересуют граждан нашей страны больше всего.
Он добавил, что поднять данную тему в контексте грядущих выборов действительно очень важно. Парламентарий заметил, что это довольно острый и показательный вопрос, который может заставить понервничать многих кандидатов.
Среди других вопросов, ответы на которые дал Сергей Миронов, оказались:
Согласно условиям проекта "Народное голосование", мы задаём пятёрку этих вопросов всем участникам. Пройдя анкетирование - например, как это случилось сегодня в ходе прямого эфира, участники получают свой объём баллов. Царьград же составляет рейтинг кандидатов в депутаты в зависимости от набранного результата.
С Сергеем Мироновым сегодня беседовал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев. Подводя итог этого анкетирования в эфире "Первого русского", Малофеев подчеркнул:
"С нами был Сергей Михайлович Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия" в Госдуме. Он ответил на все наши пять вопросов так, как хотел бы услышать избиратель".
Ведущая программы Олеся Лосева добавила, что Сергей Миронов по итогам проверки биографии и личной активности в медиа получил ещё и дополнительные 20 баллов.
Напомним, о сути проекта "Народное голосование" Константин Малофеев также рассказал в эфире. Говоря об уникальности проекта, учредитель "Первого русского" отметил:
Чтобы выделить такие важнейшие вопросы, на телеканале Царьград было проведено голосование, в котором приняли участие 1,5 миллиона человек, напомнил Константин Малофеев.
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