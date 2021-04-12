Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донб...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
Главная / Политика

Вопрос "Чей Крым?" заставит кандидатов в Госдуму "вилять". Миронов дал "простой ответ"

12 апреля 2021, 20:40  •  153 • Политика
Вопрос "Чей Крым?" заставит кандидатов на выборах в Госдуму "вилять", считает Сергей Миронов, который принял участие в проекте "Народное голосование". Он сам дал "простой ответ": "Был, есть и будет наш".
Депутат Госдумы Сергей Миронов принял участие в масштабном проекте Общества "Царьград" под названием "Народное голосование".
Его цель - проверить участников грядущих парламентских выборов в России на соответствие взглядам и ценностям большинства русских людей. Зрители телеканала сами выбрали пять ключевых вопросов, которые будут заданы кандидатам.
На основе их ответов будет составлен рейтинг. Миронов прошёл анкетирование в прямом эфире "Первого русского". Первый вопрос звучал следующим образом: "Чей Крым?". Ответы именно на этот вопрос, согласно итогам голосования, интересуют граждан нашей страны больше всего.
Мой ответ, конечно, простой: Крым был, есть и будет наш, - уверенно констатировал собеседник Царьграда.
Он добавил, что поднять данную тему в контексте грядущих выборов действительно очень важно. Парламентарий заметил, что это довольно острый и показательный вопрос, который может заставить понервничать многих кандидатов.
Я сначала подумал: "Что тут спрашивать? Тут всё понятно". А на самом деле народ-то у нас мудрый. Потому что, действительно, кто-то из кандидатов, особенно из либерального крыла, может начать вилять, отвечая на этот вопрос, - подчеркнул депутат.
Среди других вопросов, ответы на которые дал Сергей Миронов, оказались:
  • Бог есть?
  • Вы голосовали за поправки к Конституции?
  • В какой стране учатся ваши дети?
  • Вы за гей-парады?
Согласно условиям проекта "Народное голосование", мы задаём пятёрку этих вопросов всем участникам. Пройдя анкетирование - например, как это случилось сегодня в ходе прямого эфира, участники получают свой объём баллов. Царьград же составляет рейтинг кандидатов в депутаты в зависимости от набранного результата.
С Сергеем Мироновым сегодня беседовал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев. Подводя итог этого анкетирования в эфире "Первого русского", Малофеев подчеркнул:
"С нами был Сергей Михайлович Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия" в Госдуме. Он ответил на все наши пять вопросов так, как хотел бы услышать избиратель".
Ведущая программы Олеся Лосева добавила, что Сергей Миронов по итогам проверки биографии и личной активности в медиа получил ещё и дополнительные 20 баллов.
Напомним, о сути проекта "Народное голосование" Константин Малофеев также рассказал в эфире. Говоря об уникальности проекта, учредитель "Первого русского" отметил:
Это не партийный, а надпартийный или, если хотите, подпартийный проект. Мы задумали его как возможность задать вопросы, в действительности беспокоящие народ. Это не вопросы, которые зачастую искусственно придумываются партиями для того, чтобы отделиться друг от друга. У нас коренные, простые, даже сермяжные вопросы, которые интересуют большинство населения.
Чтобы выделить такие важнейшие вопросы, на телеканале Царьград было проведено голосование, в котором приняли участие 1,5 миллиона человек, напомнил Константин Малофеев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А Путин молчит"
07 апреля 2021, 08:40
Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
11 апреля 2021, 14:25
После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", которым нельзя доверять
06 апреля 2021, 03:20
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
08 апреля 2021, 17:40
Меркель выдвинула русским невыполнимое требование
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
11 апреля 2021, 01:35
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.