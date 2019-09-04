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Вопрос предстоящего десятилетия: В Госдуме верят в переход России на четырехдневку

04 сентября 2019, 20:09  •  45 • Политика
В Госдуме верят в переход России на четырехдневку, указывая на то, что речь идет о вопросе предстоящего десятилетия.
Рост доходов граждан России не является условием для перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом РИА ФАН заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин указал, что переход на четырёхдневку возможен в случае повышения доходов населения и роста производительности труда. Непосредственно Бессараб напоминает, что восьмичасовой день был введен повсеместно в начале ХХ века, когда производительность труда и доходы населения были значительно ниже.
По мнению парламентария, никто не говорит, что изменения нужно вносить уже сейчас. Однако она предсказывает, что шаг будет сделан в данном направлении в ближайшее десятилетие, поэтому необходимо начать дискуссию.
"Многие страны уже сегодня работают 35- или 36-часовую рабочую неделю. Возможно, России тоже пора об этом задуматься и потихоньку переходить на это время", - уточнила политик.

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