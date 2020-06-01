«Вопрос потребует дискуссии»: что известно о внесённом в Госдуму законопроекте о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий установить поддержку в размере МРОТ «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи». Отмечается, что инициатива направлена на повышение «роли семьи в современном обществе». При этом правительство не поддержало документ. В кабмине, в частности, указали, что законопроект содержит «неконкретные формулировки».

Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий выплачивать домохозяйкам ежемесячное пособие в объёме минимального размера оплаты труда (МРОТ), который на данный момент составляет 12 130 рублей. Об этом говорится в заключении кабмина, опубликованном на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ — глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, внесённый закон содержит «неконкретные формулировки» в определении домашнего хозяйства, что приведёт к проблемам в правоприменительной практике. К тому же не определены показатели, подлежащие учёту. Вдобавок предлагаемое внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» «не корреспондируется с концепцией» этого закона.

«Реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы РФ на цели законопроекта. Однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены», — говорится в заключении кабмина.

Законопроект о ежемесячных денежных пособиях лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, и о внесении изменений в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и федеральный закон «О страховых пенсиях» был внесён в Госдуму 1 июня. Речь идёт об уходе за детьми, больными или престарелыми родственниками, а также уборке, приготовлении еды и другой домашней работе.

Право на пособие будет иметь только один из членов семьи. Кроме того, важным условием будет являться то, что доход каждого члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Порядок выплат предполагается определить Минтруду. В случае принятия законопроекта меры вступят в силу с 1 января следующего года.

«Проект федерального закона разработан в целях повышения роли семьи в современном российском обществе, укрепления ценностей семейной жизни, улучшения демографической ситуации в России и повышения уровня доходов населения», — говорится в пояснительной записке.

Авторами инициативы являются депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.

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«Законодательная инициатива потребует дискуссии»

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский объяснил RT, что норма такого рода социальной поддержки ещё не практиковалась.

«Мотивы оказания поддержки домохозяйкам понятны. Это норма такого рода социальной поддержки, выплаты, которая у нас не практиковалась. Этот вопрос обязательно потребует дискуссии, он не будет простым», — пояснил он.

Сенатор отметил, что до этого все меры, которые применялись в рамках поддержки семей, касались, например, поддержки детей, многодетных родителей, а для людей старшего возраста, как добавил Рязанский, есть своя система поддержки.

«Те, кто занят домохозяйством и при этом не относится ни к одной из категорий, которые принято в государстве считать льготными, — например многодетная мама или многодетный отец, осуществляющие уход за детьми или своими родными. Эти категории мы ещё никогда отдельно в социальном плане не поддерживали. Это было функцией самой семьи, так что дискуссия на эту тему будет», — подчеркнул Рязанский.

В свою очередь, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала RT, что комитет всецело поддерживает инициативу ЛДПР.

«Более того, ещё в 2017 году мы выступали за учреждение материнских зарплат, и здесь, пусть хотя бы частично, наша инициатива будет реализована»,— сообщила Волынец.

Такая поддержка, по мнению Волынец, является необходимым условием для того, чтобы женщины не боялись рожать и понимали, что государство не оставит их в сложный момент.

Кроме того, она подчеркнула, что в декретный отпуск могут уходить и мужчины, в связи с чем отсутствие указания на гендерную принадлежность в законопроекте, по мнению Волынец, является правильным.