Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / В России

«Вопрос пока обсуждается»: в Уголовном кодексе России может появиться статья о налоговом мошенничестве

27 июля 2020, 15:00  •  50 • В России
Заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко рассказала, что ведомствами обсуждается вопрос по внесению в Уголовный кодекс нового состава преступления — «Налоговое мошенничество». Как отметила генерал-полковник юстиции, среди преступлений в этой сфере распространено незаконное возмещение НДС из бюджета и уход от налога на прибыль. По её словам, общий ущерб от налоговых преступлений только за первое полугодие 2020 года превысил 47 млрд рублей, из которых удалось возместить 30 млрд рублей.
 
© Руслан Кривобок / РИА Новости
 

В России обсуждается возможность законодательного закрепления в Уголовном кодексе ответственности за «Налоговое мошенничество». Об этом сообщила РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

Она напомнила, что традиционно к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК: с 198 по 199.2, а также статья 159 («Мошенничество»). По словам Леоненко, обычно речь идёт о незаконном возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета.

«Налоговое преступление, если возьмём статью 199 УК РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК РФ, по которой квалифицируется хищение путём обмана в особо крупном размере, предусматривает до 10 лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные. Однако на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й», — заявила Леоненко.

По её словам, в связи с этим встал вопрос о совершенствовании уголовного законодательства.

«У нас с коллегами идёт дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — «Налоговое мошенничество». Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано», — подчеркнула замглавы СК.

Как сообщает РИА Новости, работа над законопроектом велась Генпрокуратурой, Федеральной налоговой службой, МВД и Следственным комитетом.

  • © Нина Зотина / РИА Новости

Как отметила адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш, российский бюджет ежегодно теряет миллиарды из-за неуплаты налогов и других преступлений в сфере налогового законодательства. По её словам, предложение силовиков позволит более чётко выявлять состав преступления и привлекать виновных.

«Я считаю, что это поможет. Это будет превентивная мера, то, что руководители предприятий будут опасаться проводить налоговые манёвры и такие действия, которые подпадают под новую статью, и при этом собираемость налогов сразу повысится, что в общем-то в интересах всего общества», — заявила собеседник RT.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист РФ Юрий Синельщиков выразил сомнение в необходимости появления новой статьи в УК касательно мошенничества.

«Мы слишком много плодим новых составов и слишком много придумываем новшеств, направленных на усиление уголовной ответственности, хотя очень много говорим о том, что надо бы унифицировать, либерализовать. Поэтому, наверное, всё-таки в этом смысла нет», — цитирует Синельщикова телеканал «Москва 24».

Ущерб от налоговых преступлений

Генерал-полковник юстиции также рассказала, что в России чаще всего уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. По словам Леоненко, стандартной схемой для этого вида преступлений является создание искусственного документооборота — завышаются расходы, занижается прибыль.

«Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС. А так как налогоплательщик фактически не нёс расходы и не платил НДС при расчёте с мнимыми контрагентами, то и не имел права на вычеты и, соответственно, не имел права их указывать в декларациях, тем самым на сумму вычетов он уклонился от уплаты НДС. Также распространено незаконное возмещение НДС из бюджета», — пояснила заместитель председателя Следственного комитета.

Соответствующие преступления чаще всего совершаются руководителями юридических лиц и владельцами бизнесов в сферах строительства, торговли, в том числе оптовой, финансово-кредитной системе, на транспорте.

Она также указала, что только за первое полугодие 2020 года ущерб бюджету от налоговых преступлений составил более 47 млрд рублей.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2019-го число налоговых преступлений снизилось на 17% (до 3 062). На данный момент предварительно расследовано 1 730 уголовных дел, в суд направлены 728 производств, выявлены 562 преступника.

«В результате совместной деятельности правоохранительных органов к концу первого полугодия 2020 года уже удалось возместить порядка 30 миллиардов рублей, из которых, мягко говоря, так называемые недобросовестные налогоплательщики, попавшие в орбиту уголовного преследования, добровольно уплатили в бюджет более 17,1 миллиарда рублей», — добавила Леоненко.

Также изъято имущества, денег и ценностей на сумму свыше 419 млн рублей, тогда как арест наложен на имущества, стоимость которых превышает 12,4 млрд рублей.

Помимо этого, генерал-полковник юстиции назвала регионы, лидирующие по неуплате налогов.

«Это в немалой степени зависит от населённости и экономического потенциала, поэтому лидером здесь всегда будут крупные экономические регионы. Так, по количеству возбуждённых уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96). Примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд и по сумме причинённого ущерба», — констатировала замглавы СК.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
26 июля 2020, 19:30
Владимир Путин разъяснил Зеленскому Минские соглашения
26 июля 2020, 12:30
Михаил Дегтярёв - о встречах с хабаровчанами: Водители мне посигналили. Остановились на обочине, поговорили и о Фургале, и о том, как будем жить дальше
26 июля 2020, 18:30
Михаил Дегтярев вышел к народу в Хабаровске и отказался возглавить митинг
26 июля 2020, 22:30
Что показал главный парад на День ВМФ: наш флот вылечился от дистрофии 90-х
26 июля 2020, 17:30
На Каспии прошел самый зрелищный парад кораблей за всю историю
26 июля 2020, 16:00
«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей»: Путин сообщил о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
24 июля 2020, 19:05
Генерал Ричард Кларк: «Американские Силы спецопераций готовятся к захвату Москвы»
24 июля 2020, 03:05
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского
21 июля 2020, 03:00
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем лечиться от COVID-19
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.