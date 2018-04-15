Вопрос подготовки: почему большинство «умных» ракет США не достигло целей в Сирии

Сирийские средства ПВО успешно отразили ракетную атаку коалиции западных государств. Такую оценку действиям правительственных сил республики дали в Минобороны РФ. Войскам САР удалось перехватить подавляющее большинство ракет с помощью советских ЗРК. По данным военного ведомства России, на вооружении Сирии стоят комплексы С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», произведённые в СССР в 1960—1970-х годах. Почему советское оружие показало столь высокую эффективность против новейших американских разработок, выяснял RT.

Расчётам сирийских средств ПВО удалось сбить большую часть ракет, выпущенных кораблями и самолётами западной коалиции (США, Великобритания, Франция). Войска САР смогли уничтожить 71 из 103 ракет. Для отражения атаки использовались зенитные ракетные комплексы (ЗРК) советского производства — С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».

Наибольших успехов сирийские зенитчики достигли, обороняя авиабазы. Им удалось уничтожить все ракеты, выпущенные по аэродромам Блэи (18 из 18), Думеир (12 из 12) и Шайрат (12 из 12), В районе авиабазы Тьяс провинции Хомс было сбито 13 из 16 ракет, но серьёзного ущерба удалось избежать. Также коалиция атаковала неиспользуемый аэродром Меззе. Из девяти ракет ЗРК войска САР перехватили пять.

Результативность защиты объектов в населённых пунктах была ниже. По данным Минобороны РФ, коалиционные силы ударили по окрестностям Дамаска — городам Барз и Джарамани, где расположены научно-военные институты Минобороны САР.

СМИ сообщают, что ударам также подверглись расположенные в агломерации Дамаска штаб Республиканской гвардии, база ПВО и ряд военных объектов. В настоящий момент данных о жертвах и масштабе разрушений не поступало.

Американская ракета над Дамаском

© Ammar Safarjalani/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

При этом в администрации президента США заявили, что все американские ракеты якобы поразили цели, а сирийские средства ПВО, по словам представителя администрации, сработали уже после того, как цели были поражены.

«Почти все из более чем 40 ракет (о которых нам известно), запущенных системами противоракетной обороны Сирии, были выпущены уже после того, как наши ракеты поразили цели. Очевидно, что в результате скоординированной операции ракетам удалось пролететь через сирийское воздушное пространство без какого-либо эффективного отпора со стороны систем противоракетной обороны Сирии», — отметили в администрации президента США.

Восстановленная ПВО

Предлогом для агрессии послужили обвинения США, которые настаивают на том, что правительственные войска Сирии применили химическое оружие в городе Дума (Восточная Гута) 7 апреля 2018 года. Информация о химатаке появилась в публикациях прозападных НКО. Минобороны РФ категорически отрицает факт использования отравляющих веществ и наличие у САР каких-либо запасов химоружия.

В нанесении ударов по Сирии участвовали находившиеся в Красном море эсминец ВМС США Laboon и ракетный крейсер Monterey. С воздуха ракеты и управляемые бомбы выпустили истребители F-15, F-16, Tornado и стратегический бомбардировщик В-1B.

Преклонный возраст ЗРК, стоящих на вооружении сирийской армии, не сказался на их боевой эффективности: с их помощью САР удалось перехватить почти 70% ракет западной коалиции.

11 апреля в своём Twitter президент США Дональд Трамп пообещал запустить по Сирии «новые и умные» ракеты. 14 апреля он назвал произведённые пуски «идеально исполненным ударом».

Официальный представитель Минобороны США Дана Уайт сообщила на брифинге для журналистов, что выпущенные коалицией ракеты поразили «каждую из выбранных целей». По её словам, «ночная операция была очень успешной». На вопрос о том, почему сирийские ПВО смогли уничтожить 70% ракет, Уайт не ответила.

По мнению начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, потенциал системы ПВО Сирии значительно возрос благодаря помощи России. Он не исключил вероятности поставок Дамаску ЗРК С-300.

«Это (количество сбитых ракет. — RT) свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами. За последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает её совершенствовать», — отметил Рудской.

В августе прошлого года об активной роли российских специалистов в восстановлении системы ПВО САР заявлял заместитель командующего ВВС Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС РФ) генерал-майор Сергей Мещеряков. Выступая на форуме «Армия-2017», он сообщил, что на территории Сирии создана «единая интегрированная система противовоздушной обороны».

Сирийский ЗРК С-125 «Печора»

© mod.gov.sy

Тем не менее в открытых источниках содержится весьма разноплановая информация о сирийских войсках ПВО. До войны (2011 год) сирийская армия была вооружена советскими ЗРК, относящимися к классу войсковой ПВО: С-75, С-125, С-200, «Оса», «Бук», «Квадрат», «Шилка». Данные комплексы предназначены для прикрытия сухопутных войск и отдельных стратегических объектов.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), численность соединений ПВО Сирии составляет 20 тыс. человек. В состав войск противовоздушной обороны республики входят четыре дивизии, вооружённые С-125 «Печора», С-75 «Двина», 2K12 «Квадрат», и три полка, оснащённые С-200 «Ангара».

«Политический характер»

Стоящие на вооружении армии САР ЗРК — это советские разработки конца 1950—1970-х годов. Большинство этих образцов уже давно не используется российскими ВС, поскольку появились новые, более современные разработки. Так, ЗРК С-75 эксплуатировался в советской армии с 1958 года, С-125 — с 1961 года, «Шилка» — с 1965 года, С-200 и «Квадрат» (экспортная версия «Куба») — с 1967 года, «Оса» — с 1971 года, «Бук» — с 1979 года. Поставлять ЗРК и радиолокационные станции (РЛС) в Сирию Советский Союз начал в конце 1960-х годов для защиты от израильской авиации. Одновременно советские офицеры занимались подготовкой расчётов средств ПВО и штабных офицеров.

Официальный Дамаск регулярно заявляет о готовности отразить любую воздушную атаку. По данным Минобороны САР, за последние годы сирийские средства неоднократно сбивали израильские истребители и беспилотники. Однако за время конфликта Тель-Авив подтвердил только одну потерю: 10 февраля 2018 года на севере Израиля рухнул подбитый сирийцами F-16.

В комментарии RT заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор запаса Павел Золотарёв заявил, что Советский Союз и Россия внесли весомый вклад в развитие системы ПВО Сирии. По его словам, на текущем этапе Москва могла поставить союзнику запчасти и различные комплектующие для ремонта ЗРК.

«Авиаудары не замена стратегии»: как атака на Сирию отразилась на имидже Трампа в США «С большой вероятностью Россия помогла Сирии восстановить боеспособность переданных в 1970-е годы комплексов и провела надлежащее обучение личного состава войск ПВО. Сирийцы хорошо поработали, правда, многое указывает, что западная коалиция неважно подготовилась к нанесению ударов», — отметил Золотарёв.

Эксперт считает, что США, Великобритания и Франция, скорее всего, не использовали средства радиоэлектронного подавления, которые применяются для выведения из строя РЛС и ЗРК противника. По мнению Золотарёва, удар по Сирии носил «политический характер» и с военной точки зрения большого смысла не имел.

Сбитый сирийскими ПВО израильский истребитель F-16

globallookpress.com

© Jinipix/Xinhua

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев предположил, что сирийские ЗРК продемонстрировали достаточно высокую эффективность благодаря «внешнему целеуказанию». По словам эксперта, данные о пуске и траектории полёта ракет зенитные комплексы САР могли получить от современных средств контроля воздушного пространства.

«Эффективность даже безнадёжно устаревших ЗРК в разы повышается, если целеуказание осуществляется современными РЛС, которые, видимо, и стоят в Сирии. Если такой источник информации действительно существует в арабской республике, то «Бук» мог сбивать объекты в автоматическом режиме, а остальные комплексы, например С-75 и С-125, — в ручном, то есть координаты цели задаёт оператор, а не программа», — пояснил Корнев.