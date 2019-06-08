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Вопрос по транзиту задан слишком рано: "Газпром" поставил ультиматум Украине

08 июня 2019, 03:24  •  42 • Политика
Глава "Газпрома" Алексей Миллер поставил Украине ультимативный вопрос: будет она покупать российский газ или нет? Прежде ответа на него вопросы будущего газового транзита обсуждаться не будут, поскольку заданы слишком рано.
Об этом Миллер рассказал прессе на полях ПМЭФ. При этом он объяснил, что российское топливо дешёвое и к закупке оного стоит отнестись серьёзно. "Газпром" же без контракта на поставки не обязан поддерживать мощности газотранспортной системы на границе с Украиной, пояснил Миллер.
Он предупредил украинскую сторону, что сперва "Газпром" должен получить внятный ответ на вопрос, будет ли Киев покупать газ у РФ. Как напоминает РИА Новости, такие закупки прекратились в 2015 году.
Ранее днём Миллер заявил о готовности продавать голубое топливо украинской стороне дешевле, чем купленный в Европе по реверсу газ. Стоимость для конечного потребителя при этом снизилась бы на четверть. Однако топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал предложение российского концерна "причудливым". По его мнению, цена голубого топлива от "Газпрома" завышена на сто процентов.

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