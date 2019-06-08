Вопрос по транзиту задан слишком рано: "Газпром" поставил ультиматум Украине

Об этом Миллер рассказал прессе на полях ПМЭФ. При этом он объяснил, что российское топливо дешёвое и к закупке оного стоит отнестись серьёзно. "Газпром" же без контракта на поставки не обязан поддерживать мощности газотранспортной системы на границе с Украиной, пояснил Миллер.

Он предупредил украинскую сторону, что сперва "Газпром" должен получить внятный ответ на вопрос, будет ли Киев покупать газ у РФ. Как напоминает РИА Новости, такие закупки прекратились в 2015 году.

Ранее днём Миллер заявил о готовности продавать голубое топливо украинской стороне дешевле, чем купленный в Европе по реверсу газ. Стоимость для конечного потребителя при этом снизилась бы на четверть. Однако топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал предложение российского концерна "причудливым". По его мнению, цена голубого топлива от "Газпрома" завышена на сто процентов.