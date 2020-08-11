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Вопрос объединения Белоруссии и Украины вызвал гнев: "Кажется, кого-то укусил баран"
11 августа 2020, 22:40 • 43 • Политика
Игорь Луценко поинтересовался у своих подписчиков, как они относятся к объединению Украины и Белоруссии. Один только вопрос вызвал гнев подписчиков. "Кажется, кого-то укусил баран", - сделали мягкий намёк бывшему депутату.
Бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко полагает, что Украина и Белоруссия могу объединиться. О своей идее он рассказал подписчикам, спросив их мнения. "Утро.ру" напоминает, что Луценко - ещё и боец укронацистского батальона "Азов". А также добавляют, что ответы на свой вопрос он получил вовсе не дружелюбные.
"Как вы относитесь к идее единого государства на территории Украины и Беларуси?" - написал Луценко.
И началось... Подавляющее большинство участиников опроса, прямо скажем, критически отнеслись к идее. "Кажется, кого-то укусил баран", "превратить прекрасную Беларусь в свалку "Украина"? Никакой совести...", "больной?" Вот лишь несколько примеров реакции. Больше красок доступны на личной странице Луценко в социальной сети. Впрочем, предупреждаем, там достаточно ненормативной лексики.
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