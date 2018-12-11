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Вопрос об отставке Асада уже неактуален: Эксперт оценила роль России в изменении международной повестки дня по Сирии

11 декабря 2018, 13:54  •  35 • Политика
Эксперт Российского института стратегических исследований Елена Супонина рассказала о том, за 2018 год поменялась международная повестка дня по конфликту в Сирии, и сейчас благодаря изменению баланса сил на фронтах в пользу действующего правительства Асада, что "не могло произойти без поддержки РФ", вопрос о его отставке больше неактуален.
Спустя год после посещения российским президентом Владимиром Путиным авиабазы в сирийском Хмеймиме советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина в беседе с корреспондентом информагентства Nation News рассказала, что изменилось за это время в Сирии.
Эксперт отметила, что за год удалось вернуть много территорий под контроль сирийского правительства. Благодаря чему стала возможной концентрация сил на более проблемных местах, например, на провинции Идлиб. Москва, "сохранив контроль над эмоциями", ведет активные переговоры с Турцией, показывая тем самым, что готова на дипломатическое решение проблемы Идлиба, заявила эксперт.
Супонина напомнила, что еще в начале 2018 года на Западе обсуждалась тема досрочной отставки Башара Асада. Сейчас же этот вопрос настолько неактуален, что его не поднимают даже в странах - спонсорах сирийской оппозиции, отметила эксперт, подчеркнув, что такой поворот произошел благодаря изменению баланса сил на фронтах в пользу действующего правительства Асада, что "не могло произойти без поддержки РФ". В настоящее время на международную повестку дня, по словам Супониной, все чаще выносятся вопросы о помощи беженцам и восстановлении сирийской экономики.

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