Вопрос об импичменте президенту Бразилии Жаира Болсонаро по-прежнему актуален

После нескольких месяцев игнорирования опасности Covid-19 президент Бразилии Жаир Болсонаро заразился. Впрочем, болезнь протекает достаточно легко, и глава государства продолжает появляться на публике, не в последнюю очередь чтобы показать себя сильным лидером. Сложная ситуация с коронавирусом и крах экономики сводят на нет эти усилия, и призывы к импичменту звучат все громче. На карту поставлено не только президентство Болсонаро, но и жизни миллионов бразильцев.

По состоянию на 13 июля в Бразилии зарегистрировано более 1,8 миллиона случаев заболевания Covid-19 и 72 000 смертей. Хотя Соединенные Штаты по-прежнему являются лидером по числу заболевших в сутки, устанавливая новый рекорд почти каждый день, многие считают, что Бразилия значительно занижает показатели. Известно, число ежедневных смертей продолжает расти, а уровень смертности среди молодежи значительно выше, чем в развитых странах. По оценкам экспертов, пандемия может коснуться 34 миллионов бразильцев.

«Смерть ждет каждого из нас», - недавно сказал Болсонаро. Но это не значит, что стоит спешить умирать. Только за последние несколько десятилетий Бразилия успешно боролась с малярией, вирусом Зика, ВИЧ и свиным гриппом (H1N1) благодаря эффективному сотрудничеству с ВОЗ и другими международными институтами.

Болсонаро, напротив, решил игнорировать угрозу Covid-19, уволил двух квалифицированных министров здравоохранения, которые с ним не согласились, и объявил, что рассматривает возможность выхода из ВОЗ после пандемии. Когда правительства штатов приняли решения об изоляции, которые, как показывают опросы, получили широкую общественную поддержку, он осудил и даже саботировал их.

Экономическая ситуация не менее печальна. Болсонаро победил на выборах 2018 года, пообещав, что выведет страну из худшего экономического спада, одновременно решив проблему преступности и коррупции. Вместо этого крупнейшая экономика Латинской Америки снова шатается. По оценкам Международного валютного фонда, экономика Бразилии сократится на 5,3% в этом году. Экономисты центрального банка ожидают сокращения на 7%.

Инвесторы бегут из страны. В прошлом их удавалось удержать обещаниями реформ и высокими процентными ставками. Но центральный банк неоднократно снижал процентные ставки в этом году, а отток капитала в настоящее время достигает рекордных уровней - десятки миллиардов долларов. Реал вошел в число худших мировой мировых валют в 2020 году.

Все это делает столь необходимые реформы - включая сокращение огромного дефицита бюджета Бразилии - менее вероятным. Прогнозируется, что в этом году государственный долг достигнет 90% ВВП. Может ли Пауло Гуэдес - министр финансов Бразилии, грамотный экономист, который хотел приватизировать множество государственных компаний - остаться в правительстве, если его планы реформ будут сорваны большими государственными расходами?

Обещание Болсонаро победить коррупцию также остается невыполненным. Напротив, в апреле он уволил начальника федеральной полиции в Рио-де-Жанейро. Этот шаг - очевидная попытка помешать расследованию, в котором участвуют члены семьи Болсонаро, - заставил министра юстиции Серхио Моро, который наблюдал за крупнейшим расследованием коррупции в Бразилии, уйти в отставку .

Многие из политических противников Болсонаро теперь хотят, чтобы он был привлечен к ответственности. И все же Болсонаро вполне может остаться у власти до конца полномочий, которые истекают в 2022 году. Для импичмента потребуется поддержка как Верховного суда, так и двух третей нижней палаты Конгресса. И до сих пор в Сенате нет голосов. Рейтинг одобрения Болсонаро, составляющий 33%, может показаться не впечатляющим, но его база остается в основном лояльной. Президент Дилма Руссефф была привлечена к ответственности в 2016 году только после того, как ее рейтинги одобрения упали ниже 10%.

На руку президенту играет разобщенность оппозиции. В то время как неудачи Болсонаро способствуют поддержке оппозиционных партий и кандидатов, импичмент может привести к еще худшим последствия. Бразильцы по-прежнему глубоко разочарованы коррупцией, процветавшей в течение 13 лет правления Рабочей партии. Многие избиратели, которые поддержали Социал-либеральную партию Болсонаро в 2018 году, снова проголосуют за него, если ПТ будет единственной альтернативой.

Тем не менее у оппозиции может быть больше шансов победить ослабленного Болсонаро, чем у вице-президента Гамильтона Мурао, отставного генерала, который имеет более высокие рейтинги одобрения. Многие аналитики обеспокоены тем, что президент Мурао нанесет еще больший ущерб демократическим институтам Бразилии, чем Болсонаро.

Уже есть основания опасаться, что нынешний кризис узаконивает растущее участие военных в управлении государством и экономикой. Действующие и бывшие военные чиновники в настоящее время занимают девять должностей в кабинете министров и бесчисленные места в различных правительственных комитетах. Некоторые предупреждают, что военные могут даже вмешаться, чтобы поддержать президентство Болсонаро - или свергнуть его.

Болсонаро, в прошлом капитан, кажется уверен, что любое военное вмешательство будет в его пользу. В апреле он даже присутствовал на протестах со стороны своих правых сторонников, которые призывали к военному захвату правительства от его имени. Недавно он заявил, что военные не прислушаются к призывам начать процедуру импичмента.

Пока что военные сохраняют дистанцию. Даже если Болсонаро останется у власти до 2022 года, его программа реформ значительно пострадает. И снова Бразилия потеряла важнейшую возможность добиться более быстрого роста, процветания и усиления международного влияния.