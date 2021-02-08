Вопрос о сделке: Байден не намерен снимать с Ирана санкции до переговоров по ядерной программе

Соединённые Штаты не намерены делать первый шаг и снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть Тегеран за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) — соглашению по ядерной программе. Об этом заявил президент США Джо Байден. Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отметил, что у Вашингтона осталось не так много времени, чтобы вернуться в ядерную сделку. По его словам, парламент Ирана одобрил законопроект, который предписывает занять более жёсткую позицию, если США не снимут введённые ранее санкции до 21 февраля. При этом в Тегеране заявили, что страна не заинтересована в двусторонних переговорах с США, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона.

Соединённые Штаты не будут отменять санкции в отношении Ирана, чтобы вернуть его за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) — соглашению по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

Ведущая программы Face The Nation спросила Байдена, планирует ли он сделать первый шаг и снять санкции, чтобы вернуть Иран за стол переговоров по ядерной сделке.

«Нет», — ответил Байден, согласившись с ведущей, что сначала Тегеран должен прекратить обогащение урана.

With Iran resuming its enrichment of uranium, @NorahODonnell asks Pres. Biden if the U.S. will lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table on a nuclear deal.



“No,” Pres. Biden says, affirming that Iran will have to stop its enrichment program first. pic.twitter.com/SmkvtE1BYo — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 7, 2021

Накануне министр иностранных дел исламской республики Мохаммад Джавад Зариф сделал заявление, из которого следовало, что у администрации Байдена осталось не более двух недель, чтобы предпринять шаги по возвращению в ядерную сделку с Ираном.

«У американцев остаётся не так много времени, как из-за парламентского законопроекта, так и ввиду предвыборной атмосферы, которая установится после иранского нового года», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Упомянутый Зарифом законопроект был принят иранским парламентом страны в декабре 2020 года. Он устанавливает срок до 21 февраля, в течение которого Вашингтон должен смягчить санкции в отношении Тегерана. В противном случае правительство обязано занять более жёсткую позицию по ядерному вопросу.

«Чем больше Америка откладывает принятие решения, тем больше она потеряет… Это будет выглядеть так, словно администрация Байдена не хочет избавляться от неудачного наследия Трампа», — подчеркнул Зариф.

При этом глава МИД Ирана отметил, что не видит необходимости в двусторонних переговорах с США. Зариф напомнил, что координатором договора выступает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, через которого может осуществляться общение по вопросам ядерной сделки.

Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства Ирана, Америка должна первой проявить инициативу по возвращению за стол переговоров.

«Нам не нужно возвращаться за стол переговоров. Это Америке нужно найти способ за него сесть», — добавил он.

Ядерная сделка

Напомним, в 2015 году США при участии Германии, Франции, Великобритании, России и Китая заключили с Ираном соглашение под названием «Совместный всеобъемлющий план действий», также известное как ядерная сделка.

Согласно условиям договора, иранская сторона отказывалась от разработки ядерного оружия в обмен на снятие со страны экономических санкций.

Глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф

Reuters

© Dalati Nohra

В мае 2018 года США под руководством Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. Вашингтон утверждал, что Тегеран якобы нарушал условия СВПД. При этом остальные участники договора и МАГАТЭ неоднократно подчёркивали, что Иран выполняет все условия сделки и не ведёт разработок ядерного оружия.

После выхода Вашингтона из соглашения администрация Трампа возобновила действие санкций против Ирана и ввела новые ограничения.

В ответ в 2019 году Тегеран заявил о начале поэтапного сокращения своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в сфере ядерных исследований, в том числе на обогащение урана и количество работающих центрифуг, необходимых для этого процесса.

Вместе с тем иранская сторона неоднократно заявляла, что не стремится к обладанию ядерным оружием. Эту позицию в начале февраля 2021 года вновь озвучил глава МИД страны Джавад Зариф.

«Иран не пытается создать ядерное оружие. Если бы мы хотели создать его, мы бы сделали это уже давно, но мы решили, что ядерное оружие не сможет усилить нашу безопасность и что оно противоречит нашим идеологическим воззрениям», — подчеркнул Зариф.

Переговорная позиция

Джо Байден во время своей предвыборной кампании заявлял, что намерен вернуть Вашингтон в СВПД. После победы Байдена на выборах главы государства его советник по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил намерение демократа снова сделать США частью сделки с Ираном.

При этом представители Вашингтона утверждают, что для возвращения США в СВПД сначала Иран должен вернуться к соблюдению взятых на себя обязательств. Так, в своих первых публичных высказываниях в качестве госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что политический курс президента Байдена состоит в том, что «в случае возврата Ирана к соблюдению своих обязательств по СВПД в полном объёме Соединённые Штаты последуют его примеру».

Президент США Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

По словам главы Госдепа, если Иран вернётся к сделке, Вашингтон будет стремиться создать «более долгосрочное и надёжное соглашение», которое будет касаться других, «более проблематичных» вопросов.

«Иран не следует обязательствам по ряду направлений, и понадобится некоторое время на то, чтобы вернуться к их соблюдению, если он примет подобное решение. Также время понадобится нам — на то, чтобы удостовериться, что Иран соблюдает свои обязательства», — заявил Блинкен.

Вместе с тем в американских СМИ уже появлялась информация о том, что 46-й президент США может попытаться сохранить санкции против Ирана, введённые его предшественником. В частности, об этом со ссылкой сразу на четыре источника, близких к администрации Байдена, сообщило агентство Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Белый дом может предложить Тегерану финансовую помощь для борьбы с пандемией коронавируса по линии МФВ и ослабить санкции, которые ограничивали поступление в страну международной помощи для борьбы с коронавирусом. Однако, как отметили источники, о снятии более серьёзных санкций, например эмбарго на торговлю нефтью, речи пока не идёт.

Несмотря на озвученное ранее намерение Байдена и его кабинета пересмотреть курс Трампа в отношении Ирана, статус исламской республики как враждебного США государства сохранится, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Американская элита продолжит воспринимать Иран как страну-изгой, будет рассматривать его как проблему для США и их союзников, в первую очередь Израиля и Саудовской Аравии», — пояснил собеседник RT.

Заявленному курсу Байдена на возвращение в сделку противостоят серьёзные силы, например произраильское лобби, подчеркнул эксперт.

В свою очередь, член Академии военных наук Андрей Кошкин в разговоре с RT отметил, что вокруг заявлений Байдена и его команды о возвращении США в ядерную сделку сложилась противоречивая ситуация.

«В определённой степени позиция администрации Байдена первоначально обнадёжила всех участников сделки, в том числе и Иран. Но при этом Тегеран весьма насторожённо ведёт себя, допуская что Вашингтон опять может не выполнить свои обязательства. Публично Иран возлагает ответственность на Трампа, который инициировал выход из сделки, и демонстрирует надежду, что администрация Байдена устранит эту ошибку», — сказал политолог.

По словам эксперта, сейчас американская сторона давит на Иран, чтобы получить максимальную выгоду в случае возвращения к СВПД.

«Важно отметить, что Байден, используя тему возвращения в ядерную сделку, хотел бы получить ещё больше выгод для США. В то же время Тегеран видит одностороннее желание Вашингтона уязвить его, чтобы создать более благоприятные условия для себя, поэтому сейчас публично предупреждает, что дополнительные поиски выгод для американской стороны не приведут к решению проблемы», — отметил эксперт.

По словам Кошкина, президент США попал под давление политических сил внутри страны, поэтому его заявления выглядят не так оптимистично, как это было на словах, когда он боролся за место главы государства.

При этом Константин Блохин считает, что новый президент США идёт на поводу у групп американского политического истеблишмента, которые традиционно негативно настроены по отношению к Ирану.

«Байден пытается сейчас усидеть на двух стульях: старается охладить горячие головы, заручиться поддержкой республиканских ястребов и израильского лобби, которое рассматривает Иран в качестве главного своего противника, и в то же время хочет достичь договорённостей с Тегераном», — пояснил эксперт.

По его словам, если Тегеран продемонстрирует готовность сесть за стол переговоров, тем самым Байден докажет этим влиятельным группам, что иранские власти не столь радикально настроены к Вашингтону и готовы к диалогу.

«Теперь всё зависит от того, как поведёт себя иранское руководство. Но не исключено, что отказа с иранской стороны может и не быть, потому что в Тегеране прекрасно помнят, что эта сделка была заключена администрацией Обамы, в которой Байден был вице-президентом», — заключил политолог.