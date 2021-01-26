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Вопрос о "жителе СИЗО": В Кремле присвоили новый статус "берлинскому пациенту"

26 января 2021, 17:00  •  157 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что не в курсе, поднимался ли вопрос "жителя СИЗО", подразумевая Алексея Навального, в разговоре секретаря Совбеза России Николая Патрушева с главой Совета нацбезопасности США Джейка Салливана. Ранее в Кремле Навального называли "берлинским пациентом".
Песков заявил, что Патрушев и Салливан обсуждали вопрос продления договора СНВ-3, срок действия которого вскоре истекает. По словам представителя Кремля, это ключевая тема на данный момент в отношениях России и США.
"Сейчас происходят энергичные контакты, время до истечения срока действия договора стремительно убывает, поэтому нужны энергичные контакты - чтобы выйти на финализацию вопроса о продлении. Это в интересах обеих стран, а также всего мира", - подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос, поднималась ли в разговоре Патрушева и его американского коллеги тема Алексея Навального, Песков отметил, что не в курсе.
"Поднимался ли вопрос жителя СИЗО, не могу вам сказать", - сказал Песков.

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