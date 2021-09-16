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Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик

16 сентября 2021, 03:15  •  71 • Политика
Джен Псаки был задан вопрос о "Железном куполе" для Украины. Он поставил пресс-секретаря Белого дома в тупик настолько, что она дважды пообещала уточнить информацию.
СМИ сообщили, что Украина может получить систему противоракетной обороны "Железный купол". На регулярном брифинге журналисты обратились к Джен Псаки с просьбой прокомментировать ситуацию, подтвердить или опровергнуть информацию.
"Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды", - произнесла пресс-секретарь Белого дома.
Она добавила, что США действительно в начале месяца подтверждали намерение оказать Киеву дополнительную военную помощь. Это было во время визита украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в Вашингтон. Псаки заявила: "конкретику" она намерена узнать у коллег.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на собственный источник сообщило о новой поправке к оборонному бюджету Соединённых Штатов на следующий год. Эту поправку предложили члены конгресса. Она касается продажи или передачи Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол", которая была разработана Штатами совместно с Израилем.
Автор публикации считает, что получение Украиной "Железного купола" сделает отношения между Киевом и Москвой ещё более напряжёнными, напомнило издание "Дни.ру".

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