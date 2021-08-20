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Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал плечами и улыбнулся"
20 августа 2021, 06:40 • 337 • Политика
Вопрос американских журналистов о газопроводе "Северный поток – 2" заставил президента Украины Владимира Зеленского замолчать. "Пожал плечами и улыбнулся", - рассказали в The Washington Post.
В беседе с журналистами Зеленский уже не был так уверен в западных "друзьях", как раньше. Он признался, что не слишком верит во все обещания, которые были даны в рамках этих договоренностей и не верит в их выполнение. Он также добавил, что во время визита в Вашингтон попросит американского президента Джо Байдена вмешаться в ситуацию.
Как сообщает издание, на вопрос о том, считает ли Зеленский предательством договор между США и Германией, тот только молча пожал плечами и улыбнулся.
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