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Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Байдена увиливать: Президент США опять сбежал от ответа

19 марта 2021, 21:00  •  122 • Политика
Байден уклонился от ответа на вопрос о "Северном потоке - 2", санкциями против которого недавно пугал Госдеп США. "Всё будет в своё время", - ушёл от прямого ответа американский президент.
Президент США Джо Байден не смог прямо ответить на вопрос о новых санкциях против российско-немецкого газопровода "Северный поток - 2". Вместо этого американский лидер посоветовал журналистам набраться терпения.
На этой неделе глава Госдепа США Энтони Блинкен в очередной раз припугнул компании, участвующие в строительстве "Северного потока - 2", новыми американскими санкциями. Однако это вызвало лишь обратный эффект. Концерны Uniper и OMV, участвующие в проекте, выступили в поддержку газопровода. В этой связи американские журналисты попросили президента США пояснить, какие санкции Белый дом планирует ввести против "Северного потока - 2".
Всё будет в своё время,
- ушёл от прямого ответа Байден.
Также американский президент не смог прямо ответить на предложение главы России Владимира Путина провести переговоры в прямом эфире. Вместо внятного ответа Джо Байден заявил, что переговоры пройдут "на каком-то этапе".

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