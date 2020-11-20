|
Вопрос о "Северном потоке - 2" вызвал раскол в бундестаге
20 ноября 2020, 11:40 • 126 • Политика
В бундестаге не поддержали инициативу правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) "всеми имеющимися средствами" довести до конца строительство газопровода "Северный поток - 2".
Бундестаг большинством голосов отклонил инициативу фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по "Северному потоку - 2". Представители партии выступали за то, чтобы завершить строительство трубопровода и предлагали не связывать проект с кейсом Навального.
Политики АдГ предлагали выразить на уровне правительства приверженность к реализации проекта.
Однако в поддержку данной инициативы выступили только 83 депутата от АдГ, а 556 представителей других фракций - против. Один парламентарий воздержался.
При этом сам вопрос по газопроводу вызвал раскол среди политиков - обсуждающие согласились, что проект повысит энергобезопасность Германии, а также позволит устанавливать более выгодные цены на газ.
Однако в то же время фракция "зелёных" выдвинула утверждение, что проект "вносит раскол в Европе".
Кроме того, в ходе заседания политики отметили давление со стороны США. В частности, как заявил представитель Левой партии, глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, у Германии ещё есть шанс спасти "Северный поток - 2" и защитить его от санкций США. По его мнению, ФРГ в таком случае должна пригрозить Вашингтону ответными мерами на возможные санкции.
"Мы нуждаемся в собственных институтах, которые займутся ответными мерами, мы должны делать то же, что американцы, а именно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить активы", - заявил Эрнст, предложив также задуматься о штрафных пошлинах на СПГ из США, передаёт ТАСС.
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 ноября 2020, 09:15
|
17 ноября 2020, 21:20
|
18 ноября 2020, 18:25
|
19 ноября 2020, 03:35
|
14 ноября 2020, 20:55
|
15 ноября 2020, 02:25
|
14 ноября 2020, 13:35