Вопрос о "Северном потоке - 2" вызвал раскол в бундестаге

Бундестаг большинством голосов отклонил инициативу фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по "Северному потоку - 2". Представители партии выступали за то, чтобы завершить строительство трубопровода и предлагали не связывать проект с кейсом Навального.

Политики АдГ предлагали выразить на уровне правительства приверженность к реализации проекта.

Однако в поддержку данной инициативы выступили только 83 депутата от АдГ, а 556 представителей других фракций - против. Один парламентарий воздержался.

При этом сам вопрос по газопроводу вызвал раскол среди политиков - обсуждающие согласились, что проект повысит энергобезопасность Германии, а также позволит устанавливать более выгодные цены на газ.

Однако в то же время фракция "зелёных" выдвинула утверждение, что проект "вносит раскол в Европе".

Кроме того, в ходе заседания политики отметили давление со стороны США. В частности, как заявил представитель Левой партии, глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, у Германии ещё есть шанс спасти "Северный поток - 2" и защитить его от санкций США. По его мнению, ФРГ в таком случае должна пригрозить Вашингтону ответными мерами на возможные санкции.

"Мы нуждаемся в собственных институтах, которые займутся ответными мерами, мы должны делать то же, что американцы, а именно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить активы", - заявил Эрнст, предложив также задуматься о штрафных пошлинах на СПГ из США, передаёт ТАСС.