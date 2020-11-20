Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать пр...
Главная / Политика

Вопрос о "Северном потоке - 2" вызвал раскол в бундестаге

20 ноября 2020, 11:40  •  126 • Политика
В бундестаге не поддержали инициативу правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) "всеми имеющимися средствами" довести до конца строительство газопровода "Северный поток - 2".
Бундестаг большинством голосов отклонил инициативу фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по "Северному потоку - 2". Представители партии выступали за то, чтобы завершить строительство трубопровода и предлагали не связывать проект с кейсом Навального.
Политики АдГ предлагали выразить на уровне правительства приверженность к реализации проекта.
Однако в поддержку данной инициативы выступили только 83 депутата от АдГ, а 556 представителей других фракций - против. Один парламентарий воздержался.
При этом сам вопрос по газопроводу вызвал раскол среди политиков - обсуждающие согласились, что проект повысит энергобезопасность Германии, а также позволит устанавливать более выгодные цены на газ.
Однако в то же время фракция "зелёных" выдвинула утверждение, что проект "вносит раскол в Европе".
Кроме того, в ходе заседания политики отметили давление со стороны США. В частности, как заявил представитель Левой партии, глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, у Германии ещё есть шанс спасти "Северный поток - 2" и защитить его от санкций США. По его мнению, ФРГ в таком случае должна пригрозить Вашингтону ответными мерами на возможные санкции.
"Мы нуждаемся в собственных институтах, которые займутся ответными мерами, мы должны делать то же, что американцы, а именно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить активы", - заявил Эрнст, предложив также задуматься о штрафных пошлинах на СПГ из США, передаёт ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты
20 ноября 2020, 02:30
Идею подсказали зомби? У Зеленского придумали новый способ "вернуть" Крым
20 ноября 2020, 00:40
Президент Бразилии "списал" всё с Путина и порадовался
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
20 ноября 2020, 04:20
Макрон пытается обнулить успехи России в Нагорном Карабахе - эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежн...
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартамент...
20 ноября 2020, 02:30
Идею подсказали зомби? У Зеленского придумали новый способ "вернуть" Крым
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
17 ноября 2020, 21:20
Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
18 ноября 2020, 18:25
Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
14 ноября 2020, 20:55
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лукашенко не удержался от иронии
15 ноября 2020, 02:25
В войне с БелАЭС у Литвы появился новый враг
14 ноября 2020, 13:35
"Кто потерял авторитет в Закавказье?": Кедми призвал Запад снять сапоги де Голля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.