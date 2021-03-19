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Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео

19 марта 2021, 01:45  •  98 • Политика
Джо Байден отказался отвечать на вопрос о разговоре с Владимиром Путиным в прямом эфире. Президент буквально сбежал от журналистов, лишь бы не обсуждать этот вопрос.
Президент США Джо Байден сбежал от журналистов, чтобы не отвечать на вопрос о предложении главы России Владимира Путина провести разговор в прямом эфире. Ранее российский лидер призвал оскорбившего его американского президента решить все разногласия при помощи публичных онлайн-переговоров, а не заниматься "боксом по переписке".
Накануне Байден дал интервью телеканалу ABC News, в котором заявил, что считает Путина "убийцей". В ответ российский лидер пожелал самому старому президенту США здоровья, а позднее предложил провести открытый диалог в прямом эфире. При этом Путин призвал не откладывать это дело в долгий ящик и сделать всё в ближайшие несколько дней.
В ходе брифинга у Джо Байдена спросили, что он думает о предложении российского лидера. Президент ответил гробовым молчанием, затем отвернулся и поспешил к выходу из зала.

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