|
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 01:45 • 98 • Политика
Джо Байден отказался отвечать на вопрос о разговоре с Владимиром Путиным в прямом эфире. Президент буквально сбежал от журналистов, лишь бы не обсуждать этот вопрос.
Президент США Джо Байден сбежал от журналистов, чтобы не отвечать на вопрос о предложении главы России Владимира Путина провести разговор в прямом эфире. Ранее российский лидер призвал оскорбившего его американского президента решить все разногласия при помощи публичных онлайн-переговоров, а не заниматься "боксом по переписке".
Накануне Байден дал интервью телеканалу ABC News, в котором заявил, что считает Путина "убийцей". В ответ российский лидер пожелал самому старому президенту США здоровья, а позднее предложил провести открытый диалог в прямом эфире. При этом Путин призвал не откладывать это дело в долгий ящик и сделать всё в ближайшие несколько дней.
В ходе брифинга у Джо Байдена спросили, что он думает о предложении российского лидера. Президент ответил гробовым молчанием, затем отвернулся и поспешил к выходу из зала.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 марта 2021, 01:00
|
16 марта 2021, 09:35
|
15 марта 2021, 05:10
|
12 марта 2021, 04:45
|
13 марта 2021, 07:20
|
15 марта 2021, 00:35
|
12 марта 2021, 22:10