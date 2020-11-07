Вопрос о победителе выборов в США не закрыт - штаб Трампа

"Трамписты" убеждены, что действующий президент будет переизбран. В штабе Трампа считают, что в ряде колеблющихся штатов был проведён некорректный подсчёт голосов. В частности, большое количество нарушений выявлено в Пенсильвании, в Неваде тысячи бюллетеней по почте были поданы некорректно.

В планах республиканцев - добиваться справедливости и верного подсчёта. Сам Трамп также не намерен признавать своего поражения на выборах, передаёт телеканал Fox.

По новым данным, в ряде штатов, которые, как изначально предполагалось, отдадут голоса за Трампа, вперёд вырвался Байден,

Так, в Пенсильвании, где 20 выборщиков, Байден внезапно получил преимущество в десятую процента - 49,5%, у Трампа 49,4%.

В Джорджии, от которой зависит 16 голосов выборщиков, проценты поделены поровну - Байден 49,4% Трамп 49,4%.

В Северной Каролине (15 выборщиков): Трамп 50,1% Байден 48,7%.

В Неваде, где накануне планировали принимать бюллетени в Лас-Вегасе до 12 ноября, у Байдена сейчас 49,4%, а Трампа 48,5%. От данного штата зависит шесть голосов выборщиков.

Пока в СМИ сообщают, что Секретная служба США в ожидании возможной победы Байдена готовится усиливать его охрану. Обычно Секретная служба усиливает защиту избранного президента, сразу после того как он объявлен победителем.