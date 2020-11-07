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Вопрос о победителе выборов в США не закрыт - штаб Трампа

07 ноября 2020, 20:15  •  97 • В мире
В штабе президента США Дональда Трампа уверены, что выбор президентской гонки не предрешён. Они указывают на нарушения в ряде штатов, где вёлся подсчёт голосов.
"Трамписты" убеждены, что действующий президент будет переизбран. В штабе Трампа считают, что в ряде колеблющихся штатов был проведён некорректный подсчёт голосов. В частности, большое количество нарушений выявлено в Пенсильвании, в Неваде тысячи бюллетеней по почте были поданы некорректно.
В планах республиканцев - добиваться справедливости и верного подсчёта. Сам Трамп также не намерен признавать своего поражения на выборах, передаёт телеканал Fox.
По новым данным, в ряде штатов, которые, как изначально предполагалось, отдадут голоса за Трампа, вперёд вырвался Байден,
Так, в Пенсильвании, где 20 выборщиков, Байден внезапно получил преимущество в десятую процента - 49,5%, у Трампа 49,4%.
В Джорджии, от которой зависит 16 голосов выборщиков, проценты поделены поровну - Байден 49,4% Трамп 49,4%.
В Северной Каролине (15 выборщиков): Трамп 50,1% Байден 48,7%.
В Неваде, где накануне планировали принимать бюллетени в Лас-Вегасе до 12 ноября, у Байдена сейчас 49,4%, а Трампа 48,5%. От данного штата зависит шесть голосов выборщиков.
Пока в СМИ сообщают, что Секретная служба США в ожидании возможной победы Байдена готовится усиливать его охрану. Обычно Секретная служба усиливает защиту избранного президента, сразу после того как он объявлен победителем.

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