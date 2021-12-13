Вопрос о государственной принадлежности Крыма и Донбасса будет решён на всеукраинском референдуме

Двусмысленность ситуации, в которой оказался Владимир Зеленский, кроется в том, что по украинским законам объявлять референдум по вопросам, предполагающим уменьшение территории страны, нельзя. Но раз Запад настаивает на референдуме, закон обойдут – объявят, к примеру, плебисцит, оговорив, что по его итогам будет принято решение об изменении территории страны. Тем не менее, шансов закончить гражданскую войну, переложив ответственность на граждан, у Зеленского не так уж много – и вот почему.

Сюжет: Выборы, Украинский кризис

С Крымом всё более-менее ясно – была без радости любовь, разлука будет без печали. А вот с Донбассом неизбежно возникнут проблемы. Народные республики считают своей территории и те районы Донецкой и Луганской областей, которыми управляет Украина. Разумеется, в Киеве и не помышляют о том, чтобы передать их народным республикам. Но в Донецке и Луганске не раз предупреждали, что если районы не вернут республикам миром, то будет война, рано или поздно. При таком раскладе от референдума – в том виде, в котором его станет проводить Киев, – толку немного.

Вторая загвоздка – а будут ли участвовать в референдуме жители народных республик? Если да, то каким образом будет оформлено их участие? А если нет, то могут ли считаться результаты такого референдума законными? Несколько странно и то, что определять быть или не быть Донбассу в составе Украины определять будут жители Волыни, Галиции и Прикарпатья – а с какой, собственно, стати? Другое дело, если бы жители Донбасса согласились с такой постановкой вопроса (например, если бы референдум объявили до начала гражданской войны) – вот только они едва ли с ней согласятся (ибо война идёт восьмой год, и против Донбасса воюют в основном выходцы из центральных и западных областей).

Ну, и ещё вопрос – а как, собственно, Зеленский намерен воплощать в жизнь итоги референдума? Отведёт войска от линии разграничения? Но там, на подступах к народным республикам, останутся неконтролируемые никем добровольцы-каратели. Их намного меньше, чем в 2014-м, но они присутствуют, а их лидера Зеленский лично наградил золотой звездой героя Украины. И не побоится ли Зеленский, выставив на референдум вопрос территориальной целостности страны, что ему придётся искать пятый угол, спасаясь от гнева бандеровцев?