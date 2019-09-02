Вопрос не закрыт: Польша винит Москву в отсутствии репараций от ФРГ

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения обвинил Москву в том, что после Второй Мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране немецко-фашистскими захватчиками. Свою позицию он объяснил тем, что республика «находилась под господством России», и Москва решила отказаться от выплат за Польшу.

По словам Блащака, его страна не была суверенна в этом решении.

Он обратил внимание, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 1 сентября признал ответственность Германии за преступления Второй Мировой. «Немецкий президент признал, что не нацисты, а немцы были ответственны за эти преступления», — подчеркнул глава польского минобороны, добавив, что вопрос репараций не закрыт.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал заявление Блащака элементом мобилизации электората в своих узкополитических целях. По утверждению эксперта, все вопросы, связанные с репарациями, закрыты, а поднимают их только для того, чтобы «на волне популизма заработать некоторое количество очков, представляя себя радетелем интересов собственной страны».

Шаповалов напомнил, что

после войны Польша существовала как суверенное государство, и такое положение дел противоречит заявлениям министра обороны.

«Списывать политику польского государства на то, что якобы Польши как государства не было, — это проявление инфантилизма. Решение принимали польские государственные деятели, и за эти решения ответственность должно нести польское государство», — сказал он RT.

Вопрос репараций Польше от Германии на сегодняшний день является для Варшавы особенно важным. Президент республики Анджей Дуда в преддверии 80-летней годовщины начала Второй Мировой войны заявил изданию Bild, что польская сторона в скором времени «выставит счет» Берлину за последствия нападения на польскую территорию. Он назвал репарационные выплаты со стороны ФРГ «вопросом ответственности и морали». «Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше», — подчеркнул Дуда.

Он напомнил о разрушительных последствия войны для Польши: почти 6 млн поляков были убиты, многие города серьезно пострадали, Варшава была полностью разрушена. В то же время польский лидер обратил внимание, что в настоящее время у Польши и Германии хорошие отношения, которые являются «образцом для подражания многих народов мира». «Мы никогда не забывали историю, но Германия и Польша помирились», — отметил он.

По данным Der Spiegel, подобное заявление на прошлой неделе уже делал польский премьер Матеуш Моравецкий. Он заявил, что во время войны Германия уничтожила по меньшей мере тысячу польских деревень.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, в свою очередь, пожаловался на «нехватку фундаментальной справедливости» в вопросе репараций странам, пострадавшим от действий Германии.

«Польша подверглась дискриминации в этом вопросе», — заявил он.

Взимание репараций с Германии было официально прекращено по согласованному с Польшей договору, заключенному между СССР и ГДР еще в 1954 году. Впрочем, внакладе Варшава не осталась: по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций Польская Народная Республика получила почти весь развитый индустриальный регион Силезия, часть Восточной Пруссии и город Штеттин (сейчас — Щецин).

Но польская сторона все же считает, что соглашение от 1954 года было заключено с нарушением права под давлением СССР и относилось только к несуществующим уже ГДР и ПНР.

На этом основании в 2017 году в республике был создан комитет по регулированию выплаты Германией репараций за причиненный в ходе Второй Мировой войны ущерб.

Обсуждение темы компенсаций началось в Польше с заявления лидера правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослава Качиньского, по словам которого Варшава никогда не отказывалась от выплаты компенсаций со стороны Берлина.

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В середине мая депутат от «ПиС» Аркадиуш Муларчик сообщил изданию Sieci, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного Польше в годы войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн. Муларчик возглавляет группу экспертов, занимающихся вопросом получения репараций от ФРГ.

При этом Германия неоднократно называла этот вопрос закрытым. В немецком правительстве неоднократно указывали на отсутствие оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1954 году Польша официально отказалась от репараций.