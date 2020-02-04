«Вопрос не вставал»: Россия еще не пригласила Польшу на День Победы

Россия не пока не направляла руководству Польши приглашение на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Более того, по его словам, этот вопрос до сих пор даже не вставал на повестку дня.

При этом представитель Кремля еще 28 января сообщил журналистам, что приглашения главам многих государств посетить Россию в День Победы «отправлены давно».

Он уточнил, что Москва пока не публикует списки высокопоставленных гостей, которые приедут на юбилей Победы, так как еще не все государства ответили на приглашения.

В этом году 9 мая в Москве будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По словам президента России Владимира Путина, торжества будут организованы на самом высоком уровне.

Вопрос, пригласила ли Москва польское руководство, возник не случайно. В этом году Варшава на пригласила Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения концлагеря «Освенцим». По словам Пескова, Россию там представлял посол Сергей Андреев, но ему не предоставили слово.

Позже в разговоре с журналистами Песков подчеркнул, что это Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот.

Обострение отношений между Москвой и Варшавой возникло на почве разногласий в вопросах интерпретации событий Второй мировой войны. 27 декабря российского посла даже пригласили для беседы в МИД Польши. Причиной тому послужила дискуссия, развернувшаяся после слов Владимира Путина о Юзефе Липском, который перед началом Второй Мировой (1935-1939 годы) занимал пост польского посла в Германии. Президент России назвал его «сволочью и антисемитской свиньей», поскольку тот обещал установить в Варшаве памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

По рассказам Сергея Андреева, общение в польском министерстве проходило в жесткой, но корректной форме. Российский посол излагал позицию Москвы, а его собеседник — Варшавы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот вызов попыткой польской стороны обернуть ситуацию в свою пользу. В то же время она назвала беседу с российским послом дипломатической рутиной, а не «каким-то кульминационным событием в дипломатической жизни». «Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: «Нет, было, может быть, и так, но не совсем». И расставить соответствующие акценты», — подчеркнула Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Она вновь напомнила, что Россия неизменно придерживается своей позиции в отношении итогов Второй мировой войны.

До этого возмущение Польши вызвало выступление президента России, в котором он напомнил, что СССР был последним государством Европы, подписавшим с Германией договор о ненападении.

Впрочем, противоречия между двумя государствами в вопросах истории Второй Мировой войны начали проявляться раньше.

Весной прошлого года Польша не пригласила Владимира Путина на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала войны. Как объяснил замглавы канцелярии польского лидера Павел Муха, приглашения на эти мероприятия направляли только странам-членам ЕС и «Восточного партнерства».

«Мы не идем историческим путем, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию», — приводил Wiadomosci Муху.

Такой шаг со стороны Варшавы раскритиковали в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что без России такие мероприятия не являются полноценными. «Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине или Великой Отечественной, или Второй Мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными», — заявил он, подчеркнув, что роль России «в завершении Второй Мировой войны невозможно переоценить».

В российском МИДе, в свою очередь, указали Польше на игнорирование исторической логики в связи с ее решением не приглашать Россию.