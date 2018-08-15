«Вопрос не только в компенсациях»: почему ЦРУ утаивает данные об экспериментах по контролю над сознанием граждан США

Американские активисты требуют от ЦРУ раскрыть все материалы по программе MK-Ultra, в ходе которой агентство проводило эксперименты над гражданами США с целью найти способ прямого контроля сознания. Общественник Джон Гринвальд с помощью краудфандинга собрал средства, чтобы оплатить издержки на получение новой партии документов. В прошлом он уже требовал от спецслужбы предать огласке все данные, однако, по его словам, разведывательное ведомство намеренно утаило тысячи страниц из архива.

Активисты американской общественной организации Black Vault проводят кампанию по сбору средств, необходимых для получения от ЦРУ документов, касающихся программы МК-Ultra, проводимой спецслужбой с 1950 по 1970 год. Целью этой программы были поиск и изучение средств прямого манипулирования сознанием, в том числе с помощью воздействия психотропных веществ и галлюциногенов. Активисты уже собрали более $500 — такая сумма необходима для оплаты сбора.

Общественник Джон Гринвальд добивается от спецслужб полного раскрытия документации программы с 2004 года. Тогда он получил от ЦРУ четыре лазерных диска с тысячами страниц из архива. Однако теперь он утверждает, что разведчики предоставили ему далеко не все материалы. По словам Гринвальда, в 2016 году он сверил все документы с приложенным перечнем и обнаружил, что 4358 страниц отсутствовали на дисках.

«Я начал звонить в ЦРУ. Тогда я не знал, что эта тяжба растянется на два года и мне придётся доказывать, что этих документов не было на присланных мне дисках», — приводит слова активиста портал Motherboard.

Гринвальду удалось сдвинуть дело с мёртвой точки, отправив в офис спецслужбы 97-страничный факс, в котором он убедительно доказывал, что более 4 тыс. страниц секретных документов не были преданы огласке по требованию закона о свободе информации (FOIA). Однако активист отмечает, что ЦРУ сразу же сменило линию защиты, заявив, что эти документы и не должны были быть включены в запрос, так как касались исследований «поведенческого воздействия», а не программы MK-Ultra.

«Мне кажется, это имеет прямое отношение к исследованиям по контролю над сознанием, пусть ЦРУ и утверждает обратное», — заключает Гринвальд.

Эксперименты под прикрытием

Программа МК-Ultra снова оказалась в центре внимания американской общественности после выхода на канале Netflix документального фильма Эролла Морриса «Полынь», в котором рассказывалось о самоубийстве американского учёного Фрэнка Олсона, которого агенты ЦРУ тайно подвергали воздействию мощных галлюциногенов.

Секретный проект начался в 1953 году. Необходимо было установить, возможно ли прямое воздействие на сознание человека с помощью психотропных веществ, а также гипноза и аудиовизуального воздействия. Американских разведчиков особо волновал вопрос, можно ли «запрограммировать» ничего не подозревающего обывателя, чтобы он стал так называемым спящим, который будет готов выполнить любое задание после того, как услышит кодовое слово.

Главным инструментом программы MK-Ultra стало мощное психотропное вещество ЛСД. В 1953 году директор ЦРУ Аллен Даллес назначил ответственным за программу химика Сидни Готлиба, который был уверен, что воздействие больших доз ЛСД на неподготовленную психику сделает её доступной к прямому контролю через гипноз.

Химик Сидни Готлиб был назначен ответственным за программу MK-Ultra по поиску способа напрямую контролировать сознание человека

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Для проведения экспериментов над гражданами Готлиб привлёк психиатра Дональда Кэмерона и оперативника Агентства по борьбе с наркотиками Джорджа Уайта.

Уайт организовал в Сан-Франциско несколько конспиративных квартир, в которые проститутки заманивали ничего не подозревающих клиентов. В напитки им подмешивались крупные дозы ЛСД — за последующим воздействием через двусторонние зеркала наблюдали учёные и агенты ЦРУ.

В то же время доктор Кэмерон, работая в Монреале, ставил эксперименты над своими пациентами без их согласия. Обратившись к Кэмерону за помощью с незначительной проблемой вроде невроза или сезонной депрессии, пациент становился объектом экспериментов, которые ещё сильнее расстраивали психику. Доктор Кэмерон вводил своим пациентам ЛСД и другие психотропные препараты, погружал их в коматозное состояние с помощью электрических разрядов и заставлял прослушивать гипнотические команды, записанные на магнитофон. Психиатр надеялся таким образом разработать технику стирания памяти и личности.

При этом руководители программы попутно повышали устойчивость к действию «кислоты» и у своих коллег. Готлиб неоднократно принуждал своих подчинённых, агентов ЦРУ, принимать ЛСД, а Уайт, согласно утверждениям очевидцев, «дозировал» коллег без их ведома прямо на рабочем месте.

«Пролетая над гнездом кукушки»

Объектами экспериментов становились и самые обычные граждане, и студенты колледжей, где работали филиалы программы.

Одним из таких студентов стал одарённый математик Теодор Казински, поступивший в возрасте 16 лет в Гарвардский университет. Там он участвовал в роли подопытного в эксперименте, в ходе которого подвергался длительным психологическим атакам и унижениям, все его реакции отслеживались с помощью электродов. Впоследствии Казински стал Унабомбером — одним из самых известных радикальных анархистов в США. Разослав по почте более 16 бомб, философ и доктор математических наук Казински убил трёх человек и ранил ещё 23, прежде чем был пойман в 1996 году агентами ФБР. Некоторые исследователи полагают, что именно эксперименты в Гарварде сделали учёного эмоционально нестабильным и подтолкнули его к противоправным действиям.

Другим известным подопытным стал американский писатель Кен Кизи — автор легендарного романа «Пролетая над гнездом кукушки». В ходе серии экспериментов MK-Ultra в госпитале «Менло Парк», где он подрабатывал ночным медбратом, Кизи подвергался воздействию таких психотропных препаратов и галлюциногенов, как ЛСД, ДМТ и псилоцибин. Кизи вёл подробный дневник о своей работе в больнице и участии в экспериментах — эти записи впоследствии легли в основу его романа, который был экранизирован в 1975 году режиссёром Милошем Форманом.

Будучи заключённым, тяжёлым экспериментам с применением ЛСД подвергался и известный гангстер Уайти Балджер, впоследствии ставший мафиозным лидером города Бостон.

«В 1957 году, когда я отбывал срок в Атланте, меня взял в подопытные доктор Карл Пфайффер, который якобы искал лекарство от шизофрении. За каждый месяц участия в эксперименте нам сокращали по три дня срока. Два раза в неделю нас запирали в специальном крыле тюремной больницы, где держали душевнобольных. Там нам внутривенно вводили большие дозы ЛСД-25», — описывал Балджер свой опыт в статье для издания Ozy.

По его словам, вслед за этим несколько мужчин в костюмах, которые не были врачами, ставили на них психологические опыты, которые провоцировали у заключённых панические атаки и параноидальные состояния. У двух из подопытных в ходе экспериментов развился острый психоз, переросший в шизофрению. Балджер винил правительство США в том, что оно проводило подобные бесчеловечные эксперименты над бесправными заключёнными, не предупредив их о том, какой урон здоровью они нанесут.

Врач выпрыскивает пациенту раствор ЛСД-25 в ходе одного из экспериментов в 1950-х годах

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«Я не мог спать из-за ужасных кошмаров. Мне приходилось засыпать с включённым светом, удавалось заснуть лишь на несколько часов. Правительство использовало нас, а потом просто забыло и никак не лечило от последствий уколов ЛСД. У меня есть томограммы, которые подтверждают, что мой мозг был повреждён этими опытами. Правительство провернуло с нами такой номер, а затем просто бросило на произвол судьбы», — заключает Балджер.

В годы правления Билла Клинтона ряду пациентов удалось получить от федерального правительства США компенсации за причинённый в ходе опытов вред здоровью. С тех пор обращений с целью компенсации ущерба зафиксировано не было. Однако в мае 2018 года канадский телеканал CTV сообщил, что родственники и наследники подопытных доктора Кэмерона в больнице Монреаля собираются подать коллективный иск против ЦРУ и властей США.

«Бесчеловечные опыты»

Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков в беседе с RT пояснил, что ЦРУ движет не жадность и нежелание платить компенсации, а попытка уйти от ответственности за «бесчеловечные опыты».

«Идея формирования некой группы граждан, на которых можно ставить подобные опыты, была у ЦРУ всегда, но особо активно этим занимались во время вьетнамской войны. При этом никто не знал, как препараты вроде ЛСД будут влиять на сознание или на организм», — отмечает эксперт.

По словам Судакова, уничтожение и утаивание документов MK-Ultra призвано скрыть истинный масштаб трагедии, который невозможно полностью оценить и по сей день.

«ЦРУ никогда не говорило о масштабах: сколько людей в итоге пострадали, над каким количеством граждан были поставлены подобные эксперименты. На сегодняшний день есть основания полагать, что в результате пострадали тысячи американцев. Эксперименты были очень масштабными», — подчеркнул Судаков.

Главным ударом для ЦРУ, отметил политолог, будут не отчисления из американского бюджета для пострадавших, а репутация организации, применившей к своим же согражданам методы, которые до этого были в ходу лишь в нацистской Германии.

«ЦРУ прекрасно понимает, что не может раскрыть всю достоверную информацию о каждом пострадавшем: какие дозы препаратов они получали, как становились шизофрениками, как впадали в кому или теряли репродуктивную способность. И вопрос не только в компенсациях — здесь напрашивается прямая аналогия с опытами, которые ставили над людьми в Третьем рейхе», — заявил эксперт.

По словам Судакова, ЦРУ боится, что вскроется масштаб катастрофы в результате бесконтрольного использования ЛСД.

«Конечно, они могут выплатить компенсации, ведь организация это не самая бедная, но если они это сделают, то автоматически признают, что те опыты, которые они проводили над людьми, были античеловечными», — заключил Судаков.