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«Вопрос не про морщины, а про профессиональные навыки»: почему работодатели предпочитают 50-летних кандидатов 30-летним

20 февраля 2022, 14:05  •  226 • В России
На этой неделе известный хедхантер Алёна Владимирская рассказала о необычной ситуации во время видеособеседования с кандидатом. По её словам, в середине разговора лицо собеседника резко изменилось. Оказалось, чтобы выглядеть моложе, он использовал виртуальную маску, которая случайно «упала». Сегодня в публикации вакансии запрещено указывать требования по полу, возрасту и уж тем более по этнической принадлежности. Поговорили с Алёной Владимирской о том, как эти критерии учитываются на практике и чего хотят работодатели, а также о том, как не остаться лишним на рынке труда.
 
АГН «Москва» © Ведяшкин Сергей
 

— Возвращаясь к описанному вами случаю, когда маска «упала»: под ней оказался человек совсем иной внешности?

— Мы общались через Instagram. А там разные виды масок. Например, просто корректирующие твою собственную внешность: ставят другую причёску, меняют разрез глаз, делают чище кожу. Получается эффект омоложения. При этом сохраняется мимика. Как будто виртуальный макияж. Этим часто пользуются девушки, разные звёзды, когда выходят в прямой эфир в Instagram.

— Маска «упала» и человек оказался сильно старше?

— Ему сейчас за 50. Начал поиск работы и столкнулся с тем, что несколько раз отказывали из-за возраста. Подумал, что и я обращу на это внимание, а потому в присланном мне резюме он возраст не указал. Да и само резюме написал в форме эссе. То есть у него там не было стандартных граф с годами учёбы, работы, когда по стажу возраст всё равно вычисляется. Остаётся только внешность. Вот он и надел эту маску, чтобы казаться моложе.

— Вы этого человека рекомендовали работодателю?

— Отправила тестовую задачу, он её сейчас делает. Сделает хорошо — представлю работодателю. Понимаете, вопрос возраста — это не про морщины на лице, а про профессиональные навыки. Хорошие новости в том, что ситуация с возрастными кандидатами постепенно начинает меняться. Нет, работодатели не становятся лучше, толерантнее, не начинают больше любить людей.

Просто у нас сейчас дефицит качественных кандидатов. Настолько сильная демографически-профессиональная яма, что компании вынуждены смотреть возрастных кандидатов, от которых несколько лет назад жёстко нос воротили.

— Опять некому работать?

— Сначала работодатель говорит: «Давай нам 30—35 лет». Потом выясняется, что 30-летние не очень-то и хотят идти в наём. Они пытаются крутить свои проекты. А если удаётся их заманить на собеседование, то выкатывают ценник, к которому наниматель не готов. И тогда возвращаются к тем, кому 50 и выше. Потому что эти люди понимают: в силу возраста им найти работу сложно. Выставляют ценник ниже, и их берут. Несправедливо, но факт. Россия, конечно, начинает привыкать к тому, что можно брать людей 50, 55 и даже 60 лет на работу. У нас всё больше таких случаев. Обычно первого такого в компанию принимают со скрипом, даже с дикими сложностями. Если он начал работать хорошо, то дальше соглашаются на второго-третьего. Довольно часто уже приходится слышать: «А дай-ка нам постарше. Они не вылупонистые, лучше работают». Некий прогресс виден, но в целом по-прежнему всё сложно.  

— Вы сейчас говорите о людях, которые работают в IT, или вообще обо всех сферах?

— Вообще обо всех, кто выполняет какую-то интеллектуальную работу.

— Пожалуйста, поясните насчёт демографической ямы. Кажется, именно сегодня никаких проблем с кадрами быть не может: в самый активный возраст вступили люди, уже даже родившиеся при новой экономике.

— Количество трудоспособного населения прямо ежегодно идёт на убыль — это чисто демографическая история. Одновременно много специалистов уезжают за границу, в диджитал-сфере — прямо пластами. И третье, очень важное: молодое поколение не очень хочет работать за те деньги, которые им предлагают. То есть вот этот наём нашей унизительной юности: работать за три копейки, делать всё, да ещё и кофе носить. Молодое поколение говорит: «Да идите вы на фиг! Ваши эти 60 тыс., которые вы мне предлагаете за какую-то дурную унизительную работу, спокойно заработаю в соцсетях. Поэтому я на эти деньги не пойду». Если ты живёшь в большом городе, никаких проблем с трудоустройством. Хоть какую-то работу именно по своей специальности — пусть не на ту позицию, не на те деньги, что хотел, — найти можно.

— Вакансия с зарплатой 60 тыс. рублей. Молодой человек говорит: «Не, ребята, 60 тыс. мне на мороженое не хватит, я не пойду». А 50-летнему, у которого жена, дети, получается, на семью этого хватит, и он пойдёт от безысходности? Но это же не называется, что он трудоустроился, если зарплаты на жизнь не хватает.

— Это именно называется, что он трудоустроился. Лишившегося работы в 50 лет должны уже хорошо знать в профессиональном сообществе и тут же позвать куда-то. Это если он нормальный специалист. А если не зовут… Если выложил резюме, а никто не предлагает вакансию на 120 тыс. рублей (и даже на 30 тыс. не предлагает), то куда деваться? Извините, но надо соглашаться на 60 тыс. Значит, столько и стоит — это рынок. А почему столько стоит? Видимо, все прошлые годы чем-то не тем занимался.

  • Алёна Владимирская
  • © Фото из личного архива

— Вы имеете в виду, что если человек к 50 годам имеет уровень 20-летнего мальчика, то платить ему будут как мальчику?

— Уровень даже не 20-летнего, а ещё ниже. У молодого опыта мало или вообще никакого, но у него более или менее актуальные навыки. То есть либо его научили, либо он сам научился актуальным. А у 50-летнего навыки позавчерашнего дня. Почему-то он все эти годы их не актуализировал, не развивался. Например, на рынке много бухгалтеров, которые не могут трудоустроиться, потому что они до сих пор (внимание!) не умеют работать… в Excel. 55 лет, а она этого делать не умеет. Я уж не говорю про 1С или международные стандарты финансовой отчётности. Бухгалтер, который не умеет работать в Excel, не стоит ничего. Который умеет только в Excel, стоит… ну 35—50 тыс. рублей.

— Вы говорите о каком-то ископаемом из 1990-х.

— Мне сейчас такие резюме в огромных количествах присылают из регионов. Женщина 25 лет просидела на стуле ровно в бухгалтерии какого-нибудь ЖЭКа, муниципальной администрации. Вбивала в счета суммы, распечатывала их на принтере — все функции. Пила чай вместо того, чтобы пробовать что-то ещё, учиться на курсах. А сейчас она попала под программу сокращения. Претендует на позицию старшего экономиста. Получала 70 тыс. рублей, хочет 80 тыс. А я смотрю на неё и понимаю, что её даже на 25 тыс. не возьмут: навыки ниже, чем у секретаря.

— Многие теряют работу на фоне естественного вымирания профессии. Например, мой коллега — фотокорреспондент. 20 лет проработал в глянцевом журнале. Глянец под давлением цифры умирает, фотографов требуется всё меньше. Он переквалифицировался в оператора. Ему 50 лет, а вышел конкурировать с 30-летними. И у них, в принципе, как у операторов уровень выше, чем у него. И это касается любой переквалификации.

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— Никакая профессия не умирает мгновенно. Тенденция намечается за 10—15 лет — время, за которое можно освоить что-то ещё и вовремя уйти. Или не уходить вообще. Ни одна профессия не исчезает полностью. Всегда остаётся спрос на какое-то число уникальных специалистов.

Суперэкспертов. Которых, может, человек 50 в стране. Даже сегодня есть места, где требуются стенографистки. Это высококлассные профессионалы, которым и платят много. Аналогично с теми же фотографами. Для двух десятков самых крутых фотографов и оставшегося глянца хватит. А остальным, да, придётся мигрировать и в 50 лет конкурировать с 30-летними.

— И вот у нас два человека разного возраста, но одинаковой квалификации. Выберут молодого?

— Понимаю, что вы меня вынуждаете к ответу… 

— Нет-нет. Есть же профессии, которые как коньяк — чем старше, тем лучше. Например, в персональные водители чаще предпочитают 50-летнего: спокойно ждёт шефа в машине, девчонок на хозяйском лимузине не катает...

—  При равном опыте скорее возьмут 30-летнего. Но тут надо понимать, что абсолютно одинакового опыта нет. Два оператора одинакового уровня, старый и молодой. Но тут выясняется, что старый работал в глянце. А новый цифровой проект связан с fashion-индустрией. И старый понимает кучу нюансов, свойственных именно этой сфере. И тогда этот опыт перевесит.

— Существует стереотип: если человек до 35 лет не стал хоть самым мелким начальником, то и назначать его на руководящую должность нет смысла. Это представление работает?

— Да. Если человек где-то до 35 (ну до 40, в зависимости от индустрии) не сделал управленческую карьеру, вероятнее всего, он либо не хочет, либо не может.

У нас сегодня, так скажем, очень быстрая страна — шансы сделать карьеру высокие. А потому если ты до 40 лет всю дорогу был экспертом, а теперь вдруг резко захотел пойти по административному пути, то к тебе отнесутся с большим недоверием.

Отдельные случаи бывают, но чаще всего связанные с какими-то особыми обстоятельствами. Например, женщина с сильными управленческими навыками. Но она три раза подряд уходила в декрет. Пропустила семь-восемь лет. Вышла снова в 37 лет на рядовую позицию. Быстро добрала знаний, навыков и пошла наверх. Но это редкие истории.

— Перейдём от возрастных к гендерным предпочтениям.

— В категории до 45 лет особых предпочтений, женщина или мужчина, уже нет. За исключением каких-то отдельных индустрий и специализаций. А вот в категории постарше, да, там женщине сложнее.

— Сейчас сервисы объявлений о сдаче жилья запрещают указывать «только славянам». В вакансиях подобные вещи не писали никогда, но неформально рекрутерам часто озвучивали.

— Если ты живёшь в России, в Москве десять лет, все эти годы работаешь по специальности, то нет проблем. Подразумевается, что ты давно ассимилировался. А национальность как происхождение на самом деле давно никого не волнует.

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