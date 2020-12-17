Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увид...
Главная / Политика

Вопрос Навального закрыт: Законы военной пропаганды разоблачили в прямом эфире

17 декабря 2020, 21:50  •  173 • Политика
Вопрос Алексея Навального для Владимира Путина закрыт, уверен Андрей Перла. Он в прямом эфире Царьграда раскрыл законы военной пропаганды, на которых основано западное расследование предполагаемого отравления блогера.
Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла оценил реакцию российского лидера Владимира Путина на вопрос о ситуации с блогером, который был задан в ходе большой пресс-конференции.
Эксперт в прямом эфире "Первого русского" заметил, что президент адекватно оценивает ситуацию: разговаривать с "куклой" бессмысленно, необходимо вести диалог с её хозяевами, которые определены.
По мнению политтехнолога, к этой провокации с "отравлением" блогера причастны американские либо европейские спецслужбы. Именно поэтому для Путина вопрос с Навальным закрыт, подчеркнул Перла.
Он объяснил, как именно выглядит, например, расследование западного агентства Bellingcat по ситуации с якобы "Новичком", если рассмотреть его более детально.
Он увидел в нём явные черты военной пропаганды, которая в данном случае направлена не только и не столько против лично президента РФ или ФСБ, сколько против России как государства в целом.
В чём заключается военная пропаганда: с одной стороны, нужно показать противника ужасным и жестоким, но, с другой стороны, глупым, что у него ничего не получается, он победим. Если солдаты думают о враге именно так, то они идут в бой с правильным настроем. Сегодня идёт, в частности, информационная война против России. И вот наши западные "партнёры" прибегли к атаке, - подчеркнул Перла.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



173
Источник
Похожие новости
17 декабря 2020, 09:55
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
17 декабря 2020, 06:15
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
17 декабря 2020, 00:45
Минобороны России оборвало враньё Пашиняна о миротворцах в Карабахе
17 декабря 2020, 19:05
Скандал в ООН: Отключить Крыму воду и принять украинскую резолюцию
17 декабря 2020, 11:45
Китайцы - Путину: "Достойно! Это был мощный удар русским молотом!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спину
13 декабря 2020, 13:20
На Украине раскрыли тайный сигнал Москвы Зеленскому
17 декабря 2020, 09:55
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
13 декабря 2020, 03:15
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
11 декабря 2020, 05:25
Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара речи
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских
11 декабря 2020, 13:40
"Ваша тупость не имеет границ": Фото русских солдат обернулось позором для украинских педагогов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.