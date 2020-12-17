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Вопрос Навального закрыт: Законы военной пропаганды разоблачили в прямом эфире
17 декабря 2020, 21:50 • 173 • Политика
Вопрос Алексея Навального для Владимира Путина закрыт, уверен Андрей Перла. Он в прямом эфире Царьграда раскрыл законы военной пропаганды, на которых основано западное расследование предполагаемого отравления блогера.
Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла оценил реакцию российского лидера Владимира Путина на вопрос о ситуации с блогером, который был задан в ходе большой пресс-конференции.
Эксперт в прямом эфире "Первого русского" заметил, что президент адекватно оценивает ситуацию: разговаривать с "куклой" бессмысленно, необходимо вести диалог с её хозяевами, которые определены.
По мнению политтехнолога, к этой провокации с "отравлением" блогера причастны американские либо европейские спецслужбы. Именно поэтому для Путина вопрос с Навальным закрыт, подчеркнул Перла.
Он объяснил, как именно выглядит, например, расследование западного агентства Bellingcat по ситуации с якобы "Новичком", если рассмотреть его более детально.
Он увидел в нём явные черты военной пропаганды, которая в данном случае направлена не только и не столько против лично президента РФ или ФСБ, сколько против России как государства в целом.
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