Вопрос Навального закрыт: Законы военной пропаганды разоблачили в прямом эфире

Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла оценил реакцию российского лидера Владимира Путина на вопрос о ситуации с блогером, который был задан в ходе большой пресс-конференции.

Эксперт в прямом эфире "Первого русского" заметил, что президент адекватно оценивает ситуацию: разговаривать с "куклой" бессмысленно, необходимо вести диалог с её хозяевами, которые определены.

По мнению политтехнолога, к этой провокации с "отравлением" блогера причастны американские либо европейские спецслужбы. Именно поэтому для Путина вопрос с Навальным закрыт, подчеркнул Перла.

Он объяснил, как именно выглядит, например, расследование западного агентства Bellingcat по ситуации с якобы "Новичком", если рассмотреть его более детально.

Он увидел в нём явные черты военной пропаганды, которая в данном случае направлена не только и не столько против лично президента РФ или ФСБ, сколько против России как государства в целом.