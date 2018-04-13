Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Небензя: боевикам в Сирии приказали начать наступление после возможного удара СШ...
Как работает Верховная Рада Украины? (Руслан Осташко: анекдоты)
Евгений Спицын. Антисоветчики поднимают голову по всей России
Топливо обещаний: в 2017 году США поставили на Украину в пять раз меньше угля, ч...
Главная / В мире

«Вопрос можно считать закрытым»: почему Турция не готова отказаться от российских С-400

13 апреля 2018, 23:09  •  90 • В мире
Пентагон готов предложить Анкаре американские Patriot взамен российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом накануне заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Свою инициативу военное ведомство объяснило тем, что С-400 невозможно интегрировать в систему ПРО альянса. Опрошенные RT эксперты считают, что Соединённым Штатам не удастся переубедить Турцию — в начале апреля Москва и Анкара договорились ускорить процесс поставки ЗРК. Как США пытаются помешать российско-турецкому сотрудничеству — в материале RT.
 
Российская зенитная ракетная система С-400 «Триумф» РИА Новости © Алексей Мальгавко
 

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал руководство Турции отказаться от покупки российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». Он заявил, что Соединённые Штаты готовы предложить Анкаре альтернативные системы ПВО/ПРО.

«Сейчас в один район поступают несовместимые системы противоракетной обороны. Не могу сказать, что это отвечает интересам НАТО», — заявил Мэттис на слушаниях в конгрессе.

Он также отметил, что Пентагон уже ведёт соответствующие переговоры с руководством Турции.

  • Министр обороны США Джеймс Мэттис
  • Reuters
  • © Michaela Rehle

Негативное отношение к контракту с РФ министр обороны США объяснил тем, что С-400 несовместим со стандартами НАТО. В начале марта глава военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что российский «Триумф» не будет включён в систему ПВО/ПРО альянса.

«Все ещё неизменна военная оценка, которая заключается в том, что С-400 несовместима с интегрированной системой НАТО. Поэтому, если система (С-400. — RT) в конце концов будет приобретена, она должна будет (эксплуатироваться. — RT) как автономная», — пояснил Павел.

Чиновник полагает, что не интегрированная в натовскую систему ЗРК «будет представлять огромный вызов» для средств ПВО/ПРО альянса, размещённых на территории Турции. Павел предупредил, что если Анкара всё-таки решит приобрести российский С-400, то это будет иметь «неизбежные последствия».

Самостоятельное

решение

 

Согласно подписанным договорённостям, Турция должна получить четыре дивизиона С-400 (производство концерна «Алмаз-Антей») на общую сумму в $2,5 млрд. В сентябре прошлого года Анкара уже сделала первый взнос, а в конце декабря стороны подписали кредитное соглашение.

Первоначально реализация контракта планировалась на март 2020 года. Однако в ходе встречи 3 апреля президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились ускорить процесс поставки. На следующий день замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир уточнил, что комплекс будет передан в июле 2019 года.

Вашингтон неоднократно выражал недовольство желанием Анкары приобрести российский ЗРК. По данным российских и зарубежных СМИ, Госдепартамент США и другие официальные ведомства прилагают все усилия, чтобы сорвать сделку между Россией и Турцией.

Руководство Турции, по крайней мере на публичном уровне, до сих пор игнорировало предупреждения со стороны Соединённых Штатов. 9 апреля, отвечая на вопрос о поставке ЗРК «Триумф», Эрдоган подчеркнул, что Анкара «сама решает свою судьбу» и не намерена в этом вопросе отказываться от собственных интересов.

Экипаж погиб: вертолёт Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря

10 марта в интервью РИА Новости министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция никогда не отвергала покупку американских ЗРК Patriot, которые интегрируются с натовскими системами. Однако Анкара не смогла получить необходимые гарантии со стороны правительства и конгресса Соединённых Штатов.

«Они были нужны нам срочно, потому что у нас не было системы ПВО. Мы испытывали проблемы даже с покупкой простого оружия в США из-за сомнений в конгрессе. Мы должны были купить у кого-нибудь», — сказал Чавушоглу.

  • Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
  • Reuters
  • © Mikhail Klimentyev

Рациональный выбор

 

В западных СМИ часто встречается мнение, что ранее Анкара действительно намеревалась купить Patriot. Однако США отклонили предложенные Турцией условия. В частности, турки настаивали на производственной кооперации и передаче им части технологий. Вашингтон ответил отказом, опасаясь потерять рынок сбыта конечной продукции.

Во второй половине 2016 года, на фоне обострения противоречий с США и сближения с Москвой, Эрдоган принял решение приобрести российский С-400, который считается лучшим в мире в своём классе. Но сделка с РФ, как пишут зарубежные издания, вызвана в большей степени прагматичными, а не политическими мотивами.

В ходе переговоров Москва согласилась на уступки в технологичном сотрудничестве и на открытие кредитной линии. Оговорённые с РФ условия устраивают Анкару, которая стремится поддержать свою оборонную промышленность и сократить степень влияния Запада на развитие вооружённых сил страны.

Война с безоружными: как Польшу расколол закон о разжаловании генералов

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев полагает, что Турция сделала рациональный выбор. Фактически за ту же сумму Анкара получит более совершенный по сравнению с Patriot зенитный комплекс. По мнению эксперта, США не смогут помешать поставке С-400.

«Америка будет делать всё, чтобы турки не купили у нас С-400. Естественно, оказывается политическое давление на Турцию. Надо признать, что рычагов давления у Штатов немало. Это в первую очередь финансовые инструменты, но, на мой взгляд, вопрос о поставках С-400 можно считать закрытым. Турция ясно дала понять, что сделку отменять не собирается», — заявил Бижев в интервью RT.

«Самодостаточный комплекс»

В беседе с RT директор музея войск ПВО в Балашихинском районе, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что США не на штуку обеспокоены тем, что у Турции на вооружении могут появиться С-400. По его словам, дивизионы российского комплекса фактически создадут автономную систему ПВО/ПРО, независимую от НАТО.

«Натовские ЗРК управляются автоматизированной системой, и российские комплексы не интегрируются с западными, равно как и наоборот. На практике это будет означать, что турецкие С-400 не смогут обмениваться информацией с Patriot, а также осуществлять какое-либо взаимодействие в принципе. Очевидно, что такой порядок не устраивает Запад», — констатировал Кнутов.

По мнению эксперта, благодаря С-400 Турция получит заметное преимущество в воздухе. Как указывает Кнутов, «Триумф» — «самодостаточный комплекс». Дивизионы С-400 образуют сеть, которая эффективно решает боевые задачи.

  • Зенитно-ракетный комплекс Patriot (в центре) на израильской военно-воздушной базе
  • AFP
  • © GIL COHEN-MAGEN

«Турция приобретает наш ЗРК не от желания насолить американцам, хотя, конечно, их раздражает сделка с Россией. Дело в том, что С-400 значительно превосходит по характеристикам Patriot. К тому же для Турции открывается доступ к технологиям. Это очень выгодная сделка для неё. В свою очередь, Москва получает скорее политические преференции. Турецкие офицеры будут проходить обучение у нас, а значит, отношения в военной сфере должны выйти на новый уровень», — пояснил Кнутов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

90
Источник
Похожие новости
12 апреля 2018, 21:09
«Кто-то чем-то отравил»: ОЗХО передала Великобритании результаты расследования по делу Скрипалей
13 апреля 2018, 23:09
«Вопрос можно считать закрытым»: почему Турция не готова отказаться от российских С-400
12 апреля 2018, 17:54
Война с безоружными: как Польшу расколол закон о разжаловании генералов

Загрузка...
12 апреля 2018, 21:09
«Невероятный опыт»: как «российский» космос покорил американских школьников
13 апреля 2018, 19:54
«Химическая формула без литературных названий»: Лавров рассказал о содержании доклада ОЗХО по делу Скрипалей
13 апреля 2018, 13:24
Экипаж погиб: вертолёт Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 апреля 2018, 03:40
Coбака Петра Пopoшенко
11 апреля 2018, 12:24
Методы цветных революций и гибридных войн ударили по США и Израилю
12 апреля 2018, 08:24
Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии
10 апреля 2018, 15:24
Меркель назвала убедительными доказательства применения химоружия в сирийской Думе
07 апреля 2018, 21:09
Новые шутки об отравлении Скрипалей (Руслан Осташко: анекдоты)
12 апреля 2018, 08:24
Крымский сценарий разгрома России
11 апреля 2018, 19:24
Турция снова предает Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.