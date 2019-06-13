Вопрос коалиции: сможет ли партия Зеленского сохранить лидерство до выборов в Раду

За партию «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 47,5% жителей страны, которые уже определились с симпатиями на предстоящих парламентских выборах. Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг», проведённый с 6 по 9 июня. Также сообщается, что за неделю поддержка партии снизилась на 0,7%. Эксперты считают, что «Слуга народа» сохранит лидерство до дня голосования, намеченного на 21 июля. Однако аналитики не уверены, сможет ли политическая сила набрать более 50% и единолично сформировать большинство в Раде или же ей придётся вступать в коалицию.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» остаётся фаворитом намеченных на 21 июля внеочередных парламентских выборов. Об этом свидетельствует мониторинг электоральных настроений украинских граждан, который был проведён социологической группой «Рейтинг» с 6 по 9 июня.

«Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями», — говорится в сообщении.

При этом политическая сила за неделю потеряла 0,7% поддержки. Ранее на этой неделе партия, которую возглавляет Дмитрий Разумков, представила свою политическую программу, а также список из 100 кандидатов на должность депутата Рады. Среди них — соратники Зеленского, входившие в его команду во время президентской избирательной кампании, общественные деятели, известные спортсмены и другие активисты, а также экс-коллеги президента по студии «Квартал 95».

Вдобавок представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что партия «Слуга народа» готова к формированию большинства в Верховной раде.

«Пришло время впервые за 28 лет кому-то честно сказать, что мы готовы взять ответственность за ситуацию в стране», — говорил он 11 июня в эфире телеканала ICTV.

Наряду с этим лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко отмечала готовность образовать со «Слугой народа» «коалицию действий» в новом парламенте. 12 июня она даже провела встречу с Владимиром Зеленским в администрации президента Украины. По её словам, велась беседа о текущей ситуации в стране и «о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди».

Добавим, что, согласно опросу социологической группы «Рейтинг», эта политсила набирает 7,5%, опережая партию «Голос» (6,4%) бывшего музыканта Святослава Вакарчука. При этом большей поддержкой обладают лишь «Европейская солидарность» (7,9%), возглавляемая экс-президентом Петром Порошенко, и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (10,4%).

Все эти партии преодолевают проходной барьер, составляющий 5%.

Архивное фото. Урны для голосования на выборах на Украине

globallookpress.com

© Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com

«Победителем, очевидно, будет партия «Слуга народа»

Как заметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, четвёрка лидеров на предстоящих выборах в Раду уже определилась. По его словам, в последних опросах соотношение сил практически не меняется. Такая расстановка сохранится вплоть до досрочных выборов, намеченных на 21 июля, если не возникнет серьёзных скандалов или иных форс-мажорных ситуаций.

«Победителем, очевидно, будет партия «Слуга народа», второе место, скорее всего, займёт партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Третья позиция пока является наиболее спорной, и здесь происходит достаточно серьёзное противостояние между партиями Порошенко и Тимошенко. Ещё одна интрига — сможет ли какая-либо ещё партия преодолеть проходной барьер. Текущий опрос показывает, что это «Голос» Вакарчука, но позиция партии пока не настолько очевидна, скорее всего, им придётся серьёзно побороться, чтобы пройти в Верховную раду», — заметил эксперт.

По его словам, сомнений в победе партии Зеленского практически нет, однако вопрос в том, получит ли она абсолютное большинство для формирования правительства или ей придётся с кем-то договариваться. В этой связи, считает политолог, есть два варианта: «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».

«Если Зеленский вступит в коалицию с политсилой Бойко, в этом случае есть вероятность того, что новое правительство возьмёт курс на мир в Донбассе и на нормализацию отношений с Россией. Если образуется коалиция с Тимошенко, то в большей степени будет характерна проамериканская ориентация — с учётом тех связей и контактов, которые Тимошенко имеет с рядом американских политиков», — указал Шаповалов в беседе с RT.

Как считает политолог Юрий Светов, предстоящие парламентские выборы на Украине будут похожи на президентские, когда избиратели в большей степени голосовали против Петра Порошенко. По его мнению, эта ситуация принесёт дополнительные баллы в копилку «Слуги народа».

«Голосование на выборах в Раду будет носить протестный характер. Те партии, которые сейчас представлены в парламенте, продолжают демонстрировать себя как сторонники той политической системы, что была при Порошенко. Все действия против Зеленского, против его указов лишний раз это подчёркивают. Он победил с огромным перевесом, народ ему оказал доверие», — отметил собеседник RT.