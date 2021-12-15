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Вопрос климата станет оружием против России: Политолог о "большой игре" в Совбезе ООН

15 декабря 2021, 00:50  •  45 • Политика
Запад в СБ ООН выразил разочарование применением Россией вето на резолюцию по климату. Политолог предупредил о начале большой игры по переустройству мира после пандемии коронавируса.
Страны Запада в Совете Безопасности ООН разочаровались в действиях России, наложившей вето на проект резолюции Ирландии и Нигера по климату и безопасности. Политолог Антон Бредихин считает отклонённый документ частью новой большой игры.
Речь идёт о проекте резолюции, которая увязывала современные военные конфликты с климатическими изменениями. В частности, документ называет первые прямым следствием вторых и предлагает заняться Совбезу ООН "корнем проблем", а не последствиями.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что для Москвы этот проект неприемлем. Он объяснил, что документ даст Совбезу ООН заняться любой страной, которая кому-то покажется неугодной.
По мнению политолога Антона Бредихина, на Западе уже начался процесс пересмотра того, каким будет мир после пандемии коронавируса. И вопросу климата в этом деле отведена одна из главных ролей.
Но этот же вопрос станет оружием, которое будет использовано против ведущих стран мира, не согласных с позицией Вашингтона,
- предупредил эксперт.
Он указал, что создаются такие условия, при которых любое участие России в климатической повестке будет оборачиваться против неё самой. Поэтому Россия не может быть частью этого проекта ни при каких условиях.
Если "зелёная" повестка у нас будет и дальше развиваться, то нам предстоит создавать свои, альтернативные организации и движения, которые будут выступать за реализацию климатической политики,
- резюмировал политолог в эфире радио Sputnik.

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