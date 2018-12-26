Вопрос имиджа: зачем Трамп заявил о готовности Саудовской Аравии выделить средства на восстановление Сирии

Восстановление разрушенных районов Сирии возьмёт на себя Саудовская Аравия, написал в своём Twitter Дональд Трамп. При этом президент США не уточнил сумму, которая выделяется на эти цели, и в какие районы страны будет направлена помощь. О своём намерении оказать финансовую поддержку САР официальный Эр-Рияд заявлял ещё летом этого года, однако США и их союзники по коалиции утверждали, что правительство республики никакой помощи не получит. По словам экспертов, глава Белого дома пытается улучшить имидж Саудовской Аравии после скандала вокруг убийства журналиста Джамаля Хашукджи, чтобы США и дальше могли торговать с королевством без порицания со стороны общественности. Впрочем, аналитики считают, что Эр-Рияд может действительно выделить помощь, причём именно правительству Башара Асада, таким образом признав, что действующая власть в Сирии устояла.

Президент США Донадьд Трамп заявил, что финансирование восстановления Сирии возьмёт на себя Саудовская Аравия. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Саудовская Аравия согласилась выделить необходимую сумму на восстановление Сирии вместо США. Видите? Разве не прекрасно, когда богатейшие страны помогают в восстановлении своим соседям вместо великой страны, США, которая находится в 5 тыс. миль оттуда. Спасибо Саудовской Аравии!» — написал Трамп.

При этом американский лидер не уточнил, какую именно сумму согласился выделить Эр-Рияд. В августе этого года Саудовская Аравия уже заявляла, что выделит на восстановление районов Сирии, освобождённых от ИГ*, $100 млн. При этом саудовские власти не уточняют, каким именно районам будет выделена эта помощь и какова будет степень сотрудничества с законным сирийским правительством Башара Асада. На новое заявление Трампа о финансировании реакции от официального Эр-Рияда пока не последовало.

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Заявление Трампа появилось всего через несколько дней после его неожиданного решения вывести американские войска из САР. Напомним, что эта инициатива хозяина Белого дома была встречена шквалом критики, в частности 45-го президента США обвиняли в потворствовании внешнеполитическим целям России. Вскоре после этого в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис, за ним об уходе заявил спецпредставитель США по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк.

Разрушительное освобождение

Бомбовые удары коалиции под эгидой США практически полностью уничтожили сирийский город Ракка. Заместитель Генерального секретаря ООН Марк Лоукок сообщил, что в результате бомбардировок было разрушено более 80% зданий Ракки.

Летом этого года международная правозащитная организация Amnesty International (AI) распространила доклад, в котором указывала, что действия коалиции под руководством США в ходе осады Ракки можно расценивать как военные преступления.

В частности, основываясь на показаниях свидетелей, правозащитники AI установили, что войска коалиции не принимали мер для минимизации жертв среди мирного населения, а в некоторых случаях наносили удары, хотя заведомо было известно, что жертв среди мирного населения будет много. Кроме того, США намеренно уничтожали источники питьевой воды и инфраструктуру города.

Прежний курс

В августе 2018 года Дональд Трамп заявил, что США не будут выделять $230 млн на программы по восстановлению Сирии, назвав их нелепыми, и переложил ответственность на Саудовскую Аравию и «другие богатые ближневосточные страны». Эти программы были в ведении Госдепа и проходили как «помощь на восстановление регионов Сирии, которые ранее находились под контролем ИГ».

Впервые об этих инициативах объявил в январе бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Их конечной целью должна была стать «стабилизация» сирийской Ракки, практически полностью разрушенной американскими бомбардировками в ходе боевых действий в 2017 году.

При этом американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщали, что данные программы были фактически заморожены ещё в марте, почти сразу после увольнения Тиллерсона с поста госсекретаря.

Как и в случае с помощью, которую собиралась выделитьСаудовская Аравия в размере $100 млн, остаётся неясным, кому именно предназначались эти деньги, ведь США и их союзники из ЕС заявляли, что не будут оказывать никакой поддержки правительству Асада.

«Сирии не будет выделено никакой международной помощи, пока ООН — а не Москва, Вашингтон или другая столица, — не сертифицирует и не одобрит вызывающий доверие и необратимый политический процесс», — заявлял в августе этого года Дэвид Саттерфилд, курирующий в Госдепе ближневосточное направление.

Дилемма Хашукджи

Последний раз отношения Вашингтона и Эр-Рияда оказались в центре внимания после резонансного убийства в Турции оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Дональд Трамп и Мохаммед бин Салман в Овальном кабинете

Reuters

© Jonathan Ernst/File

Хашукджи не раз критиковал Дональда Трампа, а также наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В 2016 году журналист переехал в США, где устроился колумнистом в издание The Washington Post. Там он продолжил критиковать Вашингтон и Эр-Рияд. Хашукджи пропал в начале октября, после того как пришёл в саудовское консульство в Стамбуле. Впоследствии власти Турции обвинили саудовскую сторону в преднамеренном убийстве журналиста.

Несмотря на большой международный резонанс, администрация Трампа и сам президент заняли противоречивую позицию в отношении Саудовской Аравии. Так, санкционные меры ограничились запретом на въезд в США для 21 саудовского гражданина. Трамп же и вовсе заявил, что, несмотря на непоследовательное поведение Эр-Рияда во время расследования исчезновения журналиста, принц Мухаммед бен Сальман мог и не отдавать приказа об убийстве Хашукджи и не знать о произошедшем в стенах генконсульства.

Тогда многие эксперты отмечали, что нерешительность Трампа объясняется боязнью потерять крупные оружейные контракты на $110 млрд, заключённые Вашингтоном и Эр-Риядом.

Саудовская Аравия — крупнейший покупатель американского оружия. Так, с 2013 по 2017 годы доля королевства в общем объёме покупок американского оружия и военной техники составляла 18%, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Навстречу победителям

Саудовскую Аравию можно считать активной стороной процесса разрушения Сирии, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Они спонсировали группировки, которые международное сообщество совершенно справедливо считает экстремистскими, террористическими. В Саудовской Аравии, по всей видимости, поняли, что они оказались не на совсем правильной стороне истории, и надо исправляться», — отметил эксперт в беседе с RT.

Горящие автомобили на улице города Дума, Сирия

AFP

© ABD DOUMANY

При этом Батюк полагает, что США и Саудовской Аравии не удастся доминировать в каких-либо регионах Сирии, независимо от степени участия в восстановлении страны.

«На поле боя уже доминируют Турция, Россия и Иран, и по мере вывода американских войск, сокращения американского присутствия в этой арабской стране эти силы будут укреплять свои позиции в САР», — отметил собеседник RT.

Деньги, которые в своё время намеревались выделить США и Саудовская Аравия — $250 млн и $100 млн, — это капля в море. Восстановление разрушенной войной республики потребует огромных средств, поясняет Батюк

«Уже приводились оценки, что Сирийская Арабская Республика понесла ущерб, исчисляемый десятками миллиардов долларов», — отметил Владимир Батюк.

Пока Саудовская Аравия никак не прокомментировала заявление Трампа. Однако, если намерения Эр-Рияда подтвердятся, это будет свидетельствовать о том, что Саудовская Аравия хочет укрепить разорванные связи с победителем в сирийском конфликте — Башаром Асадом, заключил эксперт.

Инвестиции против Ирана

Слова Трампа не стоит воспринимать серьёзно, отмечает руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев. Данное заявление может быть попыткой американского президента поправить международный имидж своих бизнес-партнёров.

«Ещё непонятно, дадут ли саудиты деньги, но Трамп сейчас старается максимально позитивно отзываться о саудовском режиме в контексте тех событий, которые происходили с расчленением журналиста. Поэтому он старается представить Эр-Рияд в более выгодном свете. И, может быть, поэтому Трамп и высказал соображения по поводу финансирования восстановления Сирии», — отметил эксперт в интервью RT.

Однако Исаев не исключает, что вариант с предоставлением Сирии средств со стороны Саудовской Аравией может быть вполне реальным.

«Потому что когда-то саудиты большие деньги вкладывали в Асада на протяжении многих лет. Может, они хотят возобновить эту практику. Поэтому не исключаю, что вполне могут уже вестись переговоры между Эр-Риядом и Дамаском. Это может привести и к восстановлению отношений двух стран, частичному или полному, ведь режим Асада устоял», — рассказал эксперт в разговоре с RT.

Также Саудовская Аравия может рассматривать подобную помощь как основу для будущих инвестиций и площадку для экономического противостояния Ирану.

«Возможно, сейчас Саудовская Аравия готова вложить деньги, чтобы ослабить иранское влияние в регионе. Для них такие траты будут не самыми большими, денег у них много... Они могут вложить эти средства в восстановление суннитских городов и регионов — Хомса, Хамы, Ракки и Дер-Эз-Зора», — заключил Исаев.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.