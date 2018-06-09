«Вопрос гуманитарного характера»: Путин потребовал у Порошенко освободить арестованных на Украине журналистов

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Главы государств обсудили ситуацию в Донбассе и отдельно коснулись вопроса преследования Киевом российских журналистов. В Кремле отметили, что Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. Лидеры двух стран также договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России. С чем эксперты связывают звонок Порошенко Путину и чего ожидают от инициативы по обмену заключёнными — в материале RT.

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. В ходе беседы, состоявшейся по инициативе украинской стороны, президенты обсудили ситуацию в Донбассе, а также вопросы гуманитарного характера. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что особое внимание было уделено ситуации с арестом на Украине российских журналистов.

«Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского «Комплекса мер», в том числе с учётом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств нормандского формата», — сообщили в Кремле.

«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», — отмечается в пресс-релизе.

Также главы государств достигли договорённости о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран (Татьяной Москальковой и Людмилой Денисовой) российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России.

В свою очередь, в администрации президента Украины отметили, что в ходе разговора Порошенко обратил внимание своего собеседника на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья.

Месяц назад, 10 мая, Порошенко заявил, что скоординировал с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном действия по проведению заседания в нормандском формате. Позднее с лидерами ФРГ и Франции встретился российский лидер, который в ходе переговоров также касался ситуации на юго-востоке Украины.

По словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, она договорилась со своей украинской коллегой обменяться списками заключённых и согласовать график их посещений на территории России и Украины.

«Посещение заключённых российским и украинским омбудсменами крайне важно, потому что ряд из них по факту имеют двойное гражданство и к ним не допускаются консульские работники», — подчеркнула Москалькова.

Об активизировавшихся в последнее время контактах с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой также заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«В последние недели у нас наладилась довольно активная переписка. Мы стали регулярно созваниваться, хотя раньше таких контактов практически не существовало. Правда, поводы для диалога вовсе не радостные: аресты, голодовки, тюрьмы», — заявил Федотов.

При этом он отметил, что двусторонние посещения заключённых возможны «только с согласия соответствующих государственных органов России и Украины».

«Состоявшийся сегодня телефонный разговор президентов Путина и Порошенко даёт надежду на то, что нашу гуманитарную миссию удастся выполнить. Главное — не опоздать», — подчеркнул Федотов.

Напомним, в ходе прямой линии с Владимиром Путиным 7 июня президент России заявил, что возможные провокации в Донбассе во время проведения ЧМ-2018 по футболу возымеют тяжёлые последствия для Киева.

«Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдёт. Если это случится, думаю, это будет иметь тяжёлые последствия для украинской государственности в целом», — подчеркнул российский лидер.

При этом президент выразил уверенность в том, что запугать жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик невозможно.

По словам писателя Захара Прилепина, задавшего президенту вопрос о возможных провокациях ВСУ, он услышал от главы государства важные вещи, хоть они и были «сдобрены определённой степенью политической казуистики».

«Первый ключевой момент — что в случае наступления Украина рискует потерять свою государственность. Второй ключевой момент — что народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор и не является избирателем киевской власти, что так или иначе подчёркивает легитимность выборов Донбасса. И третий пункт — Россия делает всё для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию», — отметил он.

В свою очередь, и. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил RT, что признаки возможного обострения боевых действий, в частности переброска военных к линии разграничения в Донбассе, накапливаются достаточно давно.

«Ситуация нагнетается — и нагнетается постоянно. Рассчитываю на то, что разум возобладает и никто не станет проверять тезис Владимира Путина относительно потери Украиной своей государственности. То есть что на той стороне не решатся перейти к открытым боевым действиям», — сказал Дейнего.

Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в посёлке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018 года

© Сергей Аверин / РИА Новости

«Дезинформационная операция серьёзно влияет на доверие к журналистам»

Также в ходе прямой линии Владимир Путин назвал беспрецедентным арест Кирилла Вышинского, отметив, что в Кремле пока не думали о возможном обмене журналиста на осуждённого за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова.

«Нашего журналиста задержали и арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции. Эта абсолютно беспрецедентная и недопустимая политика сегодняшних украинских правителей должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций», — сказал он.

«Здравый смысл должен восторжествовать на Украине. Надеюсь, мы добьёмся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят», — подчеркнул Путин.

В пятницу, 8 июня, к числу организаций, осудивших политику киевских властей в отношении журналистов и СМИ, присоединилась Европейская федерация журналистов (EFJ). По итогам съезда организации в Лиссабоне руководящий комитет EFJ принял резолюцию, в которой «решительно осудил» кампанию запугивания журналистов со стороны украинских должностных лиц.

«Ежегодный съезд поручает управляющему комитету запросить возобновление «красной линии» Европейской и Международной федерации журналистов в случае чрезвычайной ситуации, а также обратиться к правительствам России и Украины с просьбой защитить представителей прессы, освещающих ситуацию в регионе, освободить журналистов, которые находятся в тюрьмах или подвергаются судебному преследованию», — говорится в документе.

Отдельно в EFJ раскритиковали устроенное киевскими властями «убийство» Аркадия Бабченко.

«Дезинформационная операция серьёзно влияет на доверие к журналистам, поскольку общественное мнение намеренно вводится в заблуждение пропагандистской операцией», — подчеркнули в федерации журналистов.

Между тем, состояние главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по обвинению в государственной измене, ухудшилось из-за плохого питания. При этом, по словам адвоката Андрея Доманского, который посетил журналиста в херсонском СИЗО, существенных жалоб на самочувствие у Вышинского нет.

«Дело в том, что ему нужно особое питание. Сейчас ему требуется осмотр врача», — цитирует юриста РИА Новости.

По словам адвоката, в ходе встречи Вышинский «подтвердил свою принадлежность к российскому гражданству».

Ранее как защита Вышинского, так и украинский МИД не исключали возможности обмена журналиста на Олега Сенцова.

«Нужно идти на разумные компромиссы»

По словам заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, звонок Порошенко может быть связан с его недавним заявлением о том, что Минских соглашений нет и существует только «нормандская четвёрка», в рамках которой должны решаться вопросы по ситуации в Донбассе.

«Думаю, он наконец сообразил, что сказал. «Нормандская четвёрка» была создана для того, чтобы обсуждать выполнение Минских соглашений, другой повестки дня у неё нет... Он решил показать, что заинтересован в том, чтобы продолжить обсуждение минского формата, так как в него как раз входит обмен пленными. При том что вопрос обмена пленными по минским соглашениям Киев должен обсуждать с представителями Донецка и Луганска», — заявил политолог.

При этом собеседник RT отметил, что украинские власти могут и в дальнейшем использовать линию поведения с фактически захватом заложников и их обменом на заключённых, отбывающих сроки в России, — но только в том случае, если Россия согласится на создание такого прецедента. Однако этого пока не произошло.

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT подчеркнул, что главу РИА Новости Украина арестовали незаконно и сейчас пытаются создать вокруг него образ шпиона.

«Надеюсь, беседа Путина и Порошенко сможет решить эту проблему, и его выпустят или обменяют. Человек сидит ни за что. По большому счёту, такая простая вещь, как договор об обмене пленными, тянется уже года три. А люди сидят... Будем надеяться, что Порошенко в преддверии выборов захочет сделать что-то и процесс ускорится. На сегодняшний день я не понимаю, почему эта проблема тянется так долго», — заявил Охрименко.

Лидер парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов усомнился в том, что состоявшийся между Путиным и Порошенко разговор станет началом нового диалога между двумя странами. Вместе с тем политик выразил надежду на то, что эта беседа приведёт к освобождению Кирилла Вышинского.

«Потому что нет ничего важнее спасения людей, а здесь речь идёт реально о спасении наших журналистов. Это нужно делать и идти на разумные компромиссы и уступки... Надеюсь, что в данном контексте эти телефонные переговоры приведут к результату», — заявил Миронов в эфире телеканала «Россия 24».

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников заявил РИА Новости, что он сомневается том, что обещаниям украинского лидера можно верить.

«Сложно комментировать обещания Порошенко и достигнутые с ним договорённости. В договороспособность этого человека я не верю», — подчеркнул сенатор.

По его словам, надо искать точки соприкосновения и предпринимать шаги для реализации Минских соглашений, однако при нынешней украинской власти ни один из важных вопросов не сдвигается с места, а в некоторых аспектах ситуация становится только хуже.