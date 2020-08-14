«Вопрос глобального торга»: почему США хотят продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

Глава Госдепа Майк Помпео призвал европейских союзников поддержать американскую резолюцию в СБ ООН, предусматривающую продление оружейного эмбарго в отношении Ирана. Ограничения на поставки вооружений Тегерану являются частью Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Согласно условиям сделки, рестрикции должны быть сняты 18 октября 2020 года. По мнению экспертов, США, стремясь продлить эмбарго, хотят окончательно разрушить СВПД и усилить давление на Иран. Однако аналитики считают, что инициатива не только не будет поддержана Россией и Китаем, но и вряд ли получит одобрение европейских союзников Вашингтона, которые выступают за исполнение условий СВПД.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает на поддержку европейских союзников в вопросе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом он сказал в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty*. Текст беседы опубликован на сайте Государственного департамента США.

«Иран представляет для Европы реальную угрозу. Мы видели, какие кампании он проводит здесь, мы отмечали вероятность заговоров с целью убийства, мы видели, как за это преследуют по всей Европе. Ни одной европейской стране нет смысла поддерживать стремление иранцев к обладанию оружием», — заявил глава Госдепа.

Напомним, ранее США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию, предусматривающую продление оружейного эмбарго в отношении Ирана, которое истекает 18 октября 2020 года. Ограничения на поставки оружия в эту страну действуют с 2015 года. Они были прописаны в резолюции СБ ООН 2231, в которой закреплялись положения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

По словам Помпео, европейцы также разделяют опасения США «по поводу наличия у Ирана оружия».

«У них есть простой способ гарантировать, что Иран не сможет покупать и продавать оружие: проголосовать за принятие резолюции Совбезом ООН, и тогда Ирану по-прежнему будет запрещено иметь такое оружие», — добавил глава Госдепа.

На вопрос журналиста о том, как Вашингтон намерен обойти вето России и Китая, которые, скорее всего, заблокируют резолюцию, Помпео не дал чёткого ответа, отметив лишь, что США имеют право предложить продлить эмбарго в соответствие с резолюцией СБ ООН 2231.

«По резолюции 2231 любая страна может обратиться к Совету Безопасности. Это могут сделать Соединённые Штаты, Великобритания, Франция, чтобы избежать этого. В резолюции 2231 есть положение, которое это допускает», — сказал Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео

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Между тем накануне постоянный представитель США при ООН Келли Крафт призвала членов Совбеза проголосовать за резолюцию.

«Я призываю всех членов Совета Безопасности осознать реальные последствия отмены этого эмбарго на поставки оружия. Главная цель Совета Безопасности заключается в содействии глобальному миру и безопасности. Непродление эмбарго на поставки оружия означало бы насмешку над той священной ответственностью, которая была возложена на Организацию Объединенных Наций при её создании», — говорится в обращении Крафт, опубликованном на сайте американского постпредства.

По её словам, данная мера обусловлена агрессивной политикой Ирана на Ближнем Востоке.

«Это простая, рациональная мера, о которой просят страны Ближнего Востока, больше всего пострадавшие в результате того, что Иран активно поддерживает терроризм и бесчинства в регионе и за его пределами», — считает представитель США.

Ядерная сделка

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий был согласован 14 июля 2015 года Россией, США, Китаем, Великобританией, Францией и Германией при участии представителя ЕС Федерики Могерини.

По условиям сделки, Иран отказывался от собственной ядерной программы в обмен на снятие всех действующих санкций СБ ООН, ряда односторонних санкций США и всех ограничительных мер со стороны ЕС.

Так называемое оружейное эмбарго является одним из элементов СВПД. Формально данный режим нельзя назвать полноценным эмбарго, поскольку юридически он не запрещает поставки оружия: продажа вооружений в Иран может осуществляться, но при наличии разрешения Совбеза ООН. Однако из-за того, что США обладает в СБ правом вето, такие сделки фактически не могут быть осуществлены, поскольку Вашингтон никогда их не одобрит, напоминают аналитики.

После прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон начал пересмотр своей политики на иранском направлении. В рамках нового внешнеполитического курса 8 мая 2018 года американская администрация объявила о выходе из СВПД, мотивируя тем, что Иран якобы нарушает условия сделки. При этом никаких доказательств этих нарушений предъявлено не было. Однако это не помешало США возобновить санкционный режим в отношении Ирана. В то же время другие участники ядерной сделки осудили действия Вашингтона и заявили о намерении соблюдать условия СВПД.

В конце июня 2020 года США предложили СБ ООН рассмотреть резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, однако РФ и Китай дали понять, что такой документ будет заблокирован.

Постоянный представитель Российской Федерации в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

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«Мы не можем принять попытки добиться благословения в Совете для проводимой США политики максимального давления на Иран», — заявил тогда постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В свою очередь, китайский постпред Чжан Цзюнь подчеркнул, что США после выхода из СВПД утратили право требовать возврата санкций в Совете Безопасности.

В июле 2020 года на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что РФ выступает против продления оружейного эмбарго.

«Совет Безопасности ввёл разрешительный режим поставок определённых видов вооружений в Иран, он применяется на ограниченный период времени, который истекает в октябре. И любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим, а тем более ввести бессрочное оружейное эмбарго, не имеют под собой никаких ни правовых оснований, ни политических, ни моральных», — указал глава МИД РФ.

Министр также напомнил, что данное положение было внесено в резолюцию 2231 в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана как часть пакета, который «не имеет никакого отношения к иранской ядерной программе».

Со своей стороны, Иран уже дал понять, что продление разрешительного режима на поставки оружия будет означать окончательный разрыв ядерной сделки.

«Недавно они инициировали заседание Совбеза ООН с целью создать предпосылки для продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Если у США это получится, то можно будет констатировать смерть СВПД», — заявил в июле посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия 24».

«Крупная внешнеполитическая ошибка»

По мнению экспертов, предложение США продлить эмбарго в отношении Ирана обусловлено желанием окончательно разрушить СВПД и усилить давление на Тегеран.

«Америка является традиционным противником регионального влияния Ирана. США сейчас вынуждены расхлёбывать ситуацию, вызванную вторжением в Ирак, в результате которой влияние Ирана в регионе резко усилилось. Они не знают, что теперь делать с этим влиянием», — рассказал в интервью RT политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

Эксперт также считает, что выход США из СВПД был «крупной внешнеполитической ошибкой Вашингтона».

«Тем самым они сделали проблему иранской ядерной программы нерешаемой. Все эти вопросы останутся открытыми и будут переадресованы следующей администрации США. Если Трамп одержит победу на предстоящих выборах, то конфликт с Ираном продолжит развитие», — считает Межуев.

При этом аналитики сошлись во мнении, что обойти вето России и Китая в СБ ООН США не удастся.

«Это вопрос глобального торга, переговоров, касающихся не только иранской темы, но и всех остальных вопросов. В настоящий момент вряд ли администрации Трампа удастся обойти вето России и Китая. Тем более что никто не будет сейчас обсуждать что-то с её представителями, поскольку непонятно удержатся ли эти люди на своих местах после выборов в США», — отметил Межуев.

В то же время, по словам научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, поддержка Европой американской резолюции Вашингтону также не гарантирована.

«Действия США Европе кажутся слишком агрессивными, непродуманными. Одно разрушение СВПД чего стоит. Ведь его согласование раньше рассматривалось как триумф американской и европейской многосторонней дипломатии. Трамп фактически уничтожил это достижение», — рассказал аналитик в интервью RT.

Стоит отметить, что в середине июня на заседании СБ ООН по Ирану Великобритания, Франция и Германия уже заявили о «неприемлемости односторонних предложений, ведущих к возобновлению санкций» в отношении Тегерана.

При этом Россия и Китай последовательно выступают против любых действий, ведущих к дестабилизации на Ближнем Востоке, отмечают эксперты.

«Иран для России и Китая является союзником, ответственным игроком, который не дестабилизирует обстановку в регионе, а соблюдает статус-кво», — подчеркнул Блохин.

Борис Межуев, в свою очередь, указал на то, что никаких формальных причин для продления эмбарго не существует.

«Россия считает, что никаких реальных оснований для этого нет, поскольку Иран выполняет договорённости по сделке, хотя США из неё вышли. Действия Вашингтона в данном случае похожи на силовое давление, лишённое правовой основы, поэтому ни Москва, ни Пекин не готовы подчиняться воле американской администрации», — считает эксперт.

Аналитики также отмечают, что после снятия разрешительно режима Россия сможет расширить своё сотрудничество с Ираном в военной сфере.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.