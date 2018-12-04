«Вопрос экономической целесообразности»: В Кремле не исключили транзит газа через Украину после ввода «Северного потока - 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность дальнейшего транзита российского газа через Украину после ввода газопровода «Северный поток - 2». При этом в Кремле подчеркнули, что это «вопрос экономической целесообразности».

В Киеве уже не раз пугали Запад тем, что едва Россия введет «Северный поток - 2», Украина перестанет рассматриваться как страна-транзит голубого топлива из РФ. Однако о том, что и после введения нового газопровода дальнейшее партнерство с Киевом возможно, в Москве говорили уже не раз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь об этом напомнил, не исключив дальнейший транзит газа через Незалежную. Но обратил внимание на тот факт, что это «вопрос экономической целесообразности».

«Транзит газа через Украину будет возможен и после запуска "Северного потока - 2"», - подчеркнул представитель Кремля. - Но важным является вопрос экономической целесообразности».