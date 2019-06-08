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Вопрос единой валюты будет решать Путин? Орешкин снял ответственность с правительства
08 июня 2019, 16:24 • 100 • Политика
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, комментируя вопрос о возможности создания единой валюты между Россией и Белоруссией, снял ответственность за него с правительства и, судя по реплике, переложил на плечи Владимира Путина. "Это, конечно же, уровень обсуждения для президента", - отметил министр.
Возможность создания единой валюты в рамках Союзного государства, как отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после общения со своим белорусским коллегой Дмитрием Крутым, записан в перечень пунктов в Союзном договоре.
Он подтвердил, что этот вопрос обсуждается, но снял ответственность за него с правительства. По словам Орешкина, создание единой валюты - в зоне ответственности центробанков двух стран. Их представители встречаются, чтобы понять, нужна ли подобная валюта вообще. И если да, то каким образом будет проходить её разработка, реализовываться сама идея единой валюты.
Судя по реплике, Орешкин переложил решение вопроса о единой валюте и на плечи президента России Владимира Путина.
"На правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться, - отметил он на полях ПМЭФ. - Это, конечно же, уровень обсуждения для президента".
Об этом сообщает ТАСС.
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