Вопрос единой валюты будет решать Путин? Орешкин снял ответственность с правительства

Возможность создания единой валюты в рамках Союзного государства, как отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после общения со своим белорусским коллегой Дмитрием Крутым, записан в перечень пунктов в Союзном договоре.

Он подтвердил, что этот вопрос обсуждается, но снял ответственность за него с правительства. По словам Орешкина, создание единой валюты - в зоне ответственности центробанков двух стран. Их представители встречаются, чтобы понять, нужна ли подобная валюта вообще. И если да, то каким образом будет проходить её разработка, реализовываться сама идея единой валюты.

Судя по реплике, Орешкин переложил решение вопроса о единой валюте и на плечи президента России Владимира Путина.

"На правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться, - отметил он на полях ПМЭФ. - Это, конечно же, уровень обсуждения для президента".

Об этом сообщает ТАСС.